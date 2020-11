Saattohoito

Anna Brummer lienee Suomen ainoa muusikko, jonka päätyö on soittaa ihmisille elämän ja kuoleman rajalla.

Jos tietäisit kuolevasi huomenna, minkä laulun haluaisit kuulla? Tai biisin? Tai aarian?

Sinun ei tarvitse tietää heti. Mutta jos Anna Brummer laulaa sinulle, hän haluaa löytää sen sinussa syvimmällä soivan kappaleen. Musiikki lievittää kipua, mutta ei mikä tahansa musiikki kenelle tahansa.

Brummer on muusikko, joka soittaa ja laulaa saattohoidossa ja palliatiivisessa hoidossa oleville Terhokodissa ja Suursuon sairaalassa.

Hänen tärkein työkalunsa on hänen äänensä. Välillä se houkuttelee esille muiston suuresta orkesterista, välillä hyräilee hiljaa.

Kaikki alkoi, kun Brummerin rakas ystävä nukahti kesken tämän konsertin ja pyyteli jälkikäteen anteeksi. Että meni ohi se Mozart, kun oli niin lempeä ja rento olla.

Brummer tiesi ystävän unettomista öistä ja migreenikohtauksista. Siksi hän oli tyytyväinen, vaikka ystävää nolotti.

”Musiikissa ei ollutkaan kyse minusta vaan hänestä. Olin pystynyt antamaan hänelle hetken rauhan.”

Oivallus pysäytti, vaikka Brummerin pitkä ura on ollut muutakin kuin esiintymistä. Hän on koulutukseltaan musiikkipedagogi, kirkkomuusikko ja laulunopettaja.

Viitisen vuotta sitten hän opiskeli Taideyliopistossa yleisötyön johtamista ja päätti opintoihinsa liittyen kokeilla, millaista lohtua musiikki voisi tuoda saattohoidossa oleville Terhokodissa.

Siitä kasvoi uusi päätyö. Sairaalamuusikoita ja hoivamuusikoita on muitakin, mutta Brummer arvelee olevansa ainoa näin tiukasti kuoleviin erikoistunut. Hän on kehittänyt itse tavan toimia, koska valmista mallia ei ole olemassakaan.

” ”Jos ihminen ei välitä musiikista, minulta puuttuvat välineet helpottaa hänen oloaan. En tuputa itseäni.”

Saattohoidossa muusikon työ on enemmän kohtaamista kuin konsertteja.

Musiikki hoitaa, jos sitä tarjotaan potilaan omilla ehdoilla tämän omassa huoneessa, kunnioittaen ja kiireettä.

Kun Brummer tulee viikoittaiselle visiitilleen Suursuon sairaalaan, hän kysyy hoitajilta, kenen nämä uskoisivat hyötyvän musiikista. Sitten hän koputtaa potilaan oveen ja kysyy, saako tulla.

Useimmat sanovat kyllä. Joskus hetki ei ole sopiva, olo on liian levoton tai väsynyt tai ihminen ei pidä musiikista.

”Jos ihminen ei välitä musiikista, minulta puuttuvat välineet helpottaa hänen oloaan. En tuputa itseäni.”

Mutta sitten on sellaisiakin, jotka saivat viivan laulukokeissa ja ajattelevat, etteivät ansaitse musiikkia. Heille Brummer sanoo, että jos nautit musiikista, olet musikaalinen.

Jos potilas sanoo kyllä, etsitään oikeita lauluja.

Osa tietää heti minkä kappaleen haluaa kuulla, usein se on lapsuudesta tai nuoruudesta. Se kehtolaulu tai rakastetun kanssa yhdessä kuultu kappale.

Mutta toiveita ei voi suoraan ennustaa ihmisen iän perusteella. Toiset pyytävät uutta musiikkia.

Osa kertoo kappaleen sijaan, mistä musiikkityylistä pitää. Osa pystyy sanomaan, toivooko reipasta vai haikeaa. Osa ei kykene enää puhumaan tai muistamaan, mutta omaiset tai hoitohenkilökunta saattavat tietää musiikkimausta.

Kun Brummer laulaa ja soittaa, hän haluaa tästäkin syystä olla lähellä yhden ihmisen yleisöään ja katsoa silmiin. Kyse on vuorovaikutuksesta. Joskus ihmisen silmien kostuminen on esimerkiksi merkki siitä, että pitää jatkaa, joskus kannattaa lopettaa siihen säkeistöön.

Brummer osaa ennestään paljon ja jos ei osaa, hän lupaa opetella ja palata seuraavalla viikolla laulun kanssa takaisin. Joskus silloin on myöhäistä, joskus ehditään tavata useita kertoja.

Brummer on laulaja ja soittaa useita instrumentteja, mutta selvää on, että sairaalasängyn viereen ei voi raahata kuoroa, rumpusettiä tai konserttiflyygeliä.

Jos potilas toivoo heviä tai sinfoniaa, Brummerin pitää kyetä tekemään se äänellään, mukana kulkevat soittimista lähinnä kuvissakin näkyvä kalimba ja ukulele.

”Se ei haittaa. Se bändi tai oopperan orkesteri ihmisellä jo on päässään. Muisto pitää vain kutsua esiin.”

Jotkut haluavat musiikin jälkeen puhua, toiset olla aivan hiljaa. Joskus toive tuleekin omaiselta: laula se valssi, mitä emme enää saa tanssia yhdessä koskaan.

Kohtaamiset painuvat muusikonkin mieleen. Niin vahvasti, että Brummer halusi purkaa niitä teatteriesitykseen nimeltä Elämän rajalla.

Hän esittää itseään ja näyttelijä Helena Ryti niitä lukuisia muusikon työssään kohtaamia ihmisiä, joiden tarinoita on näytelmää varten hiukan muokattu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi. Esityksen ohjaaja on Jaana Taskinen.

Niinpä teatterissa lähes halvaantuneen sormet alkavat peiton päällä naputtaa Smoke on the Waterin tahtiin ja syvälle muistisairauteen vajonnut riemastuu lastenlaulusta. Kaksi puuta saa jonkun puhumaan siitä, miten ikävä on muualla hoidossa olevaa puolisoa, jonka kanssa on jaettu elämä vuosikymmeniä.

Epidemian vuoksi on vähän epäselvää, milloin Elämän rajalla voidaan esittää seuraavan kerran, mutta esitystä voi tilata muusikolta itseltään.

” ”Taide lievittää kipua.”

Nyt epidemian aikana soittajan on pakko soveltaa tavallista enemmän myös sairaalassa. Soittaa voi, mutta sairaalan yleisissä tiloissa ja maski kasvoilla. Koskettaminen ja laulaminen on kielletty.

”Silti sen näkee. Taide lievittää kipua.”

Tämä ei ole vain taiteilijan havainto vaan yksi pinnalla oleva teema tieteessä. Aivotutkimuksessa on esimerkiksi selvitetty laajasti musiikin vaikutusta kuntoutukseen sellaisissa sairauksissa kuin Parkinsonin tauti tai Alzheimer. Musiikki todella saa mitattavilla tavoilla ihmisaivoissa aikaan muutoksia eri lailla kuin mikään muu kieli.

Brummer sanoo, ettei hän ole lääkäri eikä musiikki tee tarpeettomaksi mitään hoitotoimenpidettä tai lääkitystä. Pikemminkin työssä pääsee näkemään, miten tärkeää esimerkiksi riittävä kivun hoito saattohoidossa on.

Oikeus arvokkaaseen kuolemaan on ollut tänä syksynä paljon esillä siksikin, että Terhokoti ajautui talousvaikeuksiin ja yt-neuvotteluihin. Se pelastui, mutta läheskään kaikilla sitä tarvitsevilla ei Suomessa ole pääsyä laadukkaaseen saattohoitoon.

” ”Näen työssäni jatkuvasti, miten ihminen lähellä kuolemaa kääntyy musiikin puoleen

Siksi Brummer haluaisikin, että hänen ammatistaan tulisi vakiintunut osa sairaaloiden ja hoivakotien toimintaa muuallakin maassa. Se vaatisi sekä rahoitusta että lisää koulutusta.

Oman leipänsä Brummer osaa kerätä murusina. Terhokoti maksaa hänelle palkkaa osa-aikaisesta työstä, Suursuolla soittamista varten hän saa apurahaa. Lisäksi hän tekee toisentyyppistä työtä seniorikeskuksissa ja käy pyynnöstä esiintymässä esimerkiksi hautajaisissa.

”Traditiota ei oikein Suomessa vielä ole. Mutta näen työssäni jatkuvasti, miten ihminen lähellä kuolemaa kääntyy musiikin puoleen”, Brummer sanoo.

Kyse on samasta eksistentiaalisesta kärsimyksestä, jota lievittämään pyrkivät esimerkiksi psykologit ja sairaalapastorit. Muusikoilla ja myös sairaalaklovneilla on siihen vain toisenlaisia keinoja.

Itse Brummer haluaa nyt ehdottomasti tehdä juuri tätä. Sillä pitkältä uraltaan hän keksii vain yhden kohdan, missä musiikki on tuntunut samalta.

”Ohjasin pitkään vauvamuskareita. Ja niissä musiikki on jollain lailla samanlaisessa tehtävässä, jotain mitä kaksi ihmistä jakavat. Vuorovaikutusta, lähelle tulemista. Iloa.”