Rajoitukset ovat siirtäneet poliisien keikat yksityisasuntoihin – ”Monesti häiritsevää meteliä koskevissa kotihälytyksissä paikalla on myös lapsia”

Itä-Uudenmaan ylikomisario Jussi Huhtelan mukaan erityisesti häiritsevästä melusta on tullut enemmän ilmoituksia kuin ennen.

Koronarajoitusten seurauksena poliisien hälytystehtävät ovat siirtyneet yhä enemmän yksityisasuntoihin, kertoo Itä-Uudenmaan ylikomisario Jussi Huhtela.

Huhtelan mukaan Itä-Uudenmaan alueella kotihälytyksien määrä on selvästi suurempi kuin esimerkiksi viime vuonna.

Luvut eivät Huhtelan mukaan kuitenkaan anna tilanteesta kokonaiskuvaa. Häntä huolestuttavat tapaukset, jotka jäävät poliisien ja muiden viranomaisten pimentoon.

”Kun poliisi soitetaan paikalle, tilanne on usein jo kärjistynyt. Itse ajattelen niin, että luvut ovat lukuja, mutta tärkeää on erityisesti myös se, mitä me emme näe. Hälytysten ulkopuolelle jää varmasti paljon.”

Hätäkeskuspäivystäjä jaottelee usein keikat perheväkivaltatapauksiin ja tapauksiin, joissa henkilö aiheuttaa häiriötä tai häiritsevää meteliä.

Eniten ovat lisääntyneet poliisien kotihälytykset, jotka koskevat häiritsevää meteliä. Huhtela muistuttaa, että luokitukset ovat kuitenkin usein karkeita ja todellisuus on moninaisempi.

”Vaikka perheväkivalta ei näkyisi suoraan, monesti esimerkiksi häiritsevää meteliä koskevissa kotihälytyksissä paikalla on myös lapsia.”

Koronavirusepidemian taltuttamiseksi pääkaupunkiseudulla on käytössä tiukat rajoitukset. Ravintolat menevät kiinni aikaisemmin, ja ongelmat tiivistyvät enemmän ihmisten koteihin neljän seinän sisälle.

”On pieni joukko ihmisiä, joilla menee koko ajan huonommin, ja siitä kannattaa olla todella huolissaan. Kaikille koti ei vain ole hyvä paikka olla, ja heihin tämä tilanne iskee kovimmin.”

Huhtela kirjoitti asiasta myös Twitterissä. Hän kertoo, että useana viikonloppuna kotihälytysten määrä on ollut ”sadan pinnassa”.

”Nyt piiloon jäänee ongelmia, jotka tulevat viiveellä päivänvaloon”, Huhtela kirjoittaa. Ongelmilla hän viittaa muun muassa perheväkivaltatapauksiin.

Huhtelan mukaan myös poliisin korona-ajan Pysähdy!-kampanjasta on tehty samantapaisia havaintoja: yleisissä tiloissa pahoinpitelyt ovat ravintoloiden aikaisen sulkeutumisen takia vähentyneet, mutta on merkkejä siitä, että väkivalta yksityisasunnoissa on lisääntynyt.

”Suomessa meillä on valitettavasti kolme ongelmaa: alkoholi, alkoholi ja alkoholi. Se näkyy nyt kotona, ja siitä ei seuraa hyvää. Kyllä tässä huolissaan ollaan”, Huhtela sanoo.

Poliisin Pysähdy!-kampanjan tavoitteena on pysäyttää ja havahduttaa sekä kannustaa ihmisiä hakemaan apua ajoissa ja oikeilta tahoilta. Kampanjaan on poimittu koronatilanteen aikana viisi poliisin havaintojen mukaan erityisesti korostunutta ilmiötä: mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta, nettipetokset ja liikenneturvallisuus.