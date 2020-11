Yleisten kokoontumisten järjestäminen Tampereella itsenäisyyspäivänä ei ole ”miltään osin järkevää”, sanoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö.

Itsenäisyyspäiväksi Helsinkiin suunniteltu Suomi herää -mielenosoitus kertoo siirtävänsä marssin pääkaupunkiseudun tiukkojen koronavirusrajoitusten takia Tampereelle.

Suomi herää -mielenilmaus kytkeytyy Suomen Sisuun ja niin sanottuun kansallismielisten liittoumaan. Mielenilmaus kertoo marssivansa ”poliittisen uudelleenitsenäistymisen ja kulttuurillisen uudelleenheräämisen puolesta”.

Itsenäisyyspäivänä on Helsingissä järjestetty perinteisesti muutamia massamielenosoituksia ja -kulkueita.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on kieltänyt koronavirusepidemian takia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset joulukuun 18. päivään saakka. Mielenosoitukset lasketaan yleisiksi kokouksiksi.

Koronavirustilanne on kuitenkin heikentynyt viikon kuluessa merkittävästi myös Pirkanmaalla. Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) sunnuntaina julkaisemassa tiedotteessa suositellaan Pirkanmaalla kaikissa yleisötilaisuuksissa noudatettavaksi korkeintaan kymmenen hengen rajaa.

Aluehallintovirastolle ehdotetaan Taysin mukaan yli kymmenen hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä. Tarvittaessa myös yksittäinen kunta voi tehdä asiassa velvoittavan päätöksen.

Suomi herää -mielenosoituksen tapahtumatiimistä kerrotaan HS:lle sähköpostitse, että kulkue aiotaan järjestää ensisijaisesti Tampereella. Järjestäjät seuraavat tarkkaan koronarajoituksia ja tiedottavat mahdollisista muutoksista verkkosivuillaan.

”Olemme tietoisia Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän antamista suosituksista ja odotamme Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintaviraston päätöstä asiaan liittyen. Jos avilta tulee määräys kieltää suuret yleiset kokoukset, niin tiedotamme jatkotoimista muutaman tunnin sisään avin päätöksestä”, Suomi herää -mielenosoituksesta kerrotaan sähköpostitse.

Sähköpostissa kerrotaan myös, että tapahtuman järjestäjät ovat valmiita siirtämään kulkuetta edelleen osana varasuunnitelmia. Ellei viraston päätös kuitenkaan estä yleisten kokousten järjestämistä Tampereella, kulkue järjestetään suunnitelmien mukaan siellä.

Kulkueen turvallisuus varmistetaan noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeita. Kulkueen verkkosivuilla kerrotaan muun muassa, että osallistujille tarjotaan ilmaiset putkikaulurit kasvojen suojaksi sekä käsidesinfiointiainetta.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä kertoo, että Suomi herää -mielenosoituksesta ei ollut tehty maanantai-iltaan mennessä ilmoitusta poliisille.

”Toistaiseksi Sisä-Suomen poliisilaitos ei ole saanut tällaista ilmoitusta.”

Yleisten kokoontumisten järjestäminen ei kuitenkaan ole viranomaisten näkökulmasta tällä hetkellä ”miltään osin järkevää”, Rytkölä sanoo.

”Pirkanmaan koronanyrkki ei suosittele yli kymmenen hengen kokoontumisia.”

Rytkölä huomauttaa, että jatkopäätökset tarpeellisista rajoituksista ja toimista tekee kunnan tartuntatautiviranomainen tai aluehallintovirasto, ei poliisi. Poliisi valvoo itsenäisyyspäivän menoja rajoitukset ja suositukset huomioon ottaen.

”Korostan, että odotamme ihmisiltä vastuullista toimintaa. Arvioimme tilannetta sitten itsenäisyyspäivänä.”

Verkkosivuillaan Suomi herää -ryhmä kertoo olevansa ”isänmaallisten kansalaisten vastaisku globaalille rappiolle”.

Ryhmä kertoi aikaisemmin tiedotteessaan, että mielenilmauksessa on puhumassa muun muassa Terhi Kiemunki, joka on kansallismielisten liittouman perustajajäsen ja puheenjohtaja sekä Suomen Sisun Pirkanmaan varapiiripäällikkö. Kiemunki on saanut sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.