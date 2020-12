Keskustakirjasto Oodissa aineistovaraukset löytyvät kolmoskerroksesta, palautukset hoidetaan ykköskerroksessa.

Kirjastot aukesivat maanantaina vain osittain, kun uudet koronarajoitukset otettiin käyttöön. Kaikki Helsingin kaupungin yleisölle avoimet asiakastilat, kuten museot ja kulttuuritalot on suljettu joulukuun 20:nteen saakka.

Vaikka kirjastojen palveluita rajoitetaan, aineistoa voi seuraavien kolmen viikon aikana kuitenkin lainata.

Helsingin keskustakirjasto Oodissa se tarkoittaa sitä, että asiakas voi noutaa aineiston kolmannen kerroksen varaushyllystä. Lainaus tapahtuu automaatilla itsenäisesti.

Ykköskerroksessa on teemahylly, johon on valittu rajatusti kirjoja joita voi lainata ilman varausta. Myös kirjojen palautus- ja muutama asiakastietokone on käytettävissä ykköskerroksessa.

Oodin kakkoskerros on kokonaan suljettuna ja kaikki oleskelumahdollisuudet kirjastossa poissa käytöstä.

Oodin kolmannessa kerroksessa saa liikkua vain niiden hyllyjen alueella, joista varattu aineisto noudetaan.­

Oodin ensimmäisessä kerroksessa on muutama hylly, joista kirjoja saa lainata ilman varausta.­

Moni harmitteli keväällä tiukimpien koronarajoitusten aikaan juuri kirjastojen täyssulkua.

”Tuntuu, että tämä oli ehdottomasti asiakkaiden toive. Saimme jo etukäteen kuulla asiakkaiden huolta siitä, että eihän kirjastot vain mene kokonaan kiinni”, kertoo Oodin kirjastonjohtaja Anna-Maria Soininvaara.

Soininvaara muistuttaa, että kirjastoista voi lainata kirjojen lisäksi myös pelejä ja dvd:itä, jotka saattavat piristää koronarajoitusten täyttämää arkea.

Soininvaara muistuttaa myös, että on tärkeää turvata kaikille mahdollisuus digitaalisiin palveluihin. Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla sallitaan kirjastoissa.

”On ihmisiä, joilla ei ole digitaalisiin palveluihin mahdollisuutta kotona. Tämä näkyi keväällä huutavana pulana.”

Työt kirjastoissa vähenevät, kun esimerkiksi tapahtumia tai pedagogista toimintaa ei voida järjestää. Helsingin kaupunki ei ole lomauttamassa työntekijöitään, vaan heitä siirretään muihin tehtäviin osaajapankin kautta.

Kirjastojen työntekijät saattavat tulevina viikkoina toimia esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai kouluissa. Kaupungin henkilöstöosasto organisoi osaajapankkia ja selvittää, mihin tehtäviin ihmisiä voidaan rajoitusten aikana siirtää.

Osa henkilökunnasta jatkaa asiakaspalvelussa ja ohjeistusten valvomisen parissa.

”Katsotaan nyt, miten nämä työnkuvat muotoutuvat. Tämä on vasta ensimmäinen päivä, joten aika näyttää”, Soininvaara sanoo.

Kirjastossa ja henkilökunnan kanssa asioitaessa tulee käyttää kasvomaskia sekä noudattaa turvavälejä.