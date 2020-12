Poliisin mukaan epäiltyjen rikosten uhriksi on joutunut muutamia koulun oppilaita lokakuun loppupuolella.

Nurmijärvellä sijaitsevan koulun henkilökuntaan kuuluvaa epäillään muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisi ei tiedotteessa tarkenna, onko epäilty opettaja vai muuta koulun henkilökuntaa.

Poliisin mukaan epäiltyjen rikosten uhriksi on joutunut muutamia koulun oppilaita lokakuun loppupuolella. Epäilty ei ole poliisin mukaan tavannut heitä, vaan lähettänyt heille viestejä sosiaalisessa mediassa.

Tapausta on tutkittu epäiltynä törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksenä, virka-aseman väärinkäyttämisenä, seksuaalisena hyväksikäyttönä, lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä sekä lapsen houkuttelemisena seksuaalisiin tarkoituksiin.

Epäilty on ollut vangittuna noin kahden viikon ajan, mutta hänet on sittemmin vapautettu, kertoo poliisi. Esitutkinta on nyt saatu valmiiksi, ja asia etenee syyttäjälle syyteharkintaan.