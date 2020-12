Aluehallintovirastossa toivotaan, että Koskinen siirtäisi juhlat parempaan ajankohtaan.

Itsenäisyyspäivän ja joulunajan juhlia järjestetään eri puolilla pääkaupunkiseutua koronarajoitusten tiukentumisesta huolimatta.

Laajinta huomiota ovat keränneet ravintoloitsija Sedu Koskisen järjestämät enintään 200 vieraan juhlat. Koskinen on edelleen järjestämässä juhlat, vaikka on saanut osakseen paljon julkista ryöpytystä.

”Pidän juhlat, tuli sinne sitten 200 tai viisi vierasta. Tilaa on 600 neliötä, joten turvavälit pystytään säilyttämään, vaikka kaikki tulisivat”, hän kommentoi HS:lle.

Koskinen ei ole ainoa, joka aikoo isännöidä juhlia viranomaisten suosituksista huolimatta. Esimerkiksi Helsingissä muutama niin kutsutusta ”yökahvilatoiminnasta” tunnettu ravintola mainostaa nyt aamuviideltä alkavia juhlia, joissa ovet aukeavat aamuyöllä kello viideltä. Alkoholin anniskelun saa aloittaa kello yhdeksältä aamulla.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on saanut myös lukuisia ilmoituksia yksityisistä juhlista. Näin kertoo avin alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen. Ilmoituksia yksityisjuhlista ovat tehneet yksittäiset ihmiset.

Ainakin helsinkiläinen yökerho El Patron on mainostanut järjestävänsä itsenäisyyspäivänä tiloissaan teknobileet, jotka alkavat aamuyöllä viideltä. HS kertoi aiemmin muun muassa El Patronin yökahvilatoiminnasta.

Lue lisää: Helsingin yöelämässä on käynnissä uusi vaihe – HS seurasi juhlimista yökahviloissa

Lehikoinen pitää suunnitelmia huolestuttavina.

”Kuulostaa huonolta. Näkisin, että ollaan aika lähellä sitä, mikä on nyt kiellettyä. Eli ei ole normaalia toimintaa vaan yleisötilaisuus ja sellaiset ovat kielletty.”

HS ei tavoittanut El Patronin henkilökuntaa tai omistajia kommentoimaan asiaa.

Myös helsinkiläisravintola Erottaja mainostaa ”aamukahvilaa”, joka aukeaa kello 5.

Yksityiset kokoontumiset eivät ole kielletty, mutta yli 10 hengen kokoontumisia on vahvasti suositeltu välttämään.

Julkiset tapahtumat ovat Helsingissä kokonaan kiellettyjä. Toisaalta ravintolat saavat toistaiseksi pitää ovensa avoinna, mutta niidenkin toimintaa on rajoitettu.

On olemassa pelko, että julkisuudessa esitellyt juhlat rohkaisevat muitakin ihmisiä järjestämään omia juhliaan, Lehikoinen sanoo.

”Sedu Koskinen voisi omalla toiminnallaan toimia esimerkkinä ja siirtää juhliensa ajankohtaa.”

Koskinen kertoo HS:lle, että hän ei harkitse juhliensa perumista. Hänen mukaansa tilaisuudessa on tiukat terveydelliset toimet: maskipakko, käsien desinfiointiainetta ja turvavälit. Mahdollinen kuume tai muut oireet tarkistetaan heti ovella.

Koskinen sanoo harjoittavansa tahallista kansalaistottelemattomuutta, koska pitää nykylinjauksia huonoina.

Ravintoloitsija Sedu Koskinen.­

”Perjantaina oli joka puolella Suomea ihmiset tappituntumalla jonottamassa alennuksia, miksi siihen ei puututtu? Miksi minut on nostettu tikun nokkaan?”

”Tämä on mun kansalaisen perusoikeus, jos tätä rajoitetaan, niin ollaan Pohjois-Koreassa.”

Hän pitää nykyohjeita myös riittämättöminä.

Hän haluaa omalla esimerkillään näyttää, että viruksen kanssa eläminen on paitsi mahdollista myös välttämätöntä. Hän haluaisi esimerkiksi maskipakon voimaan.

”En usko, että tämä virus poistuu keskuudestamme. Meidän täytyy oppia elämään sen kanssa. Olen itsekin riskiryhmässä ja pelkään sitä, ei siis ole kysymys väheksymisestä. Haluan näyttää, että tämän voi tehdä hyvin.”

Koskista huolestuttaa, että ravintoloiden ja yökerhojen toimiessa rajoitusten puitteissa yksityinen hauskanpito ilman tiukkoja koronatoimia on lisääntynyt. Hän on myös huolissaan siitä väestönosasta, joka ei välitä koronaviruksesta ja sen leviämisestä.

Hän on itse ollut todistamassa erilaisia korona-ajan juhlia, joissa ei ole näkynyt kasvosuojuksia tai turvavälejä.

”Se on karmean näköistä toimintaa. Vaikuttaa siltä, että näitä rajoituksia tehdään ilman, että on perustietoa siitä miten ihmiset oikeasti käyttäytyvät. Kyllä me tiedämme, etteivät kiellot toimi tällaisessa asiassa.”

Avilla ei ole mahdollisuutta puuttua yksityisiin tai julkisiin kokoontumisiin, mutta poliisilla on. Tilaisuuksiin puuttuminen tarvitsee kuitenkin jonkinlaiset perusteet.

”Tämä liittyy siihen, tulkitaanko tämä yleisötilaisuudeksi vai yksityiseksi tilaisuudeksi. Koskisen kohdalla on käyty sellaista keskustelua, että voisi olla mahdollista, että tilaisuudessa olisi julkisen tilaisuuden piirteitä”, sanoo Helsingin poliisi komisario Jarmo Heinonen.

Heinosen mukaan poliisin tekee parhaillaan arviointia siitä, miten Koskisen tilaisuuteen ja mahdollisiin muihin samankaltaisiin juhliin tullaan suhtautumaan.

”Ei ole itsestään selvää, että poliisilla on oikeus mennä yksityistilaisuuksiin. Pitäisi olla sellaisia elementtejä mukana, että paikalle voisi mennä kotietsinnän tai paikanetsinnän valtuuksin paikalle.”

Tällainen seikka voisi Heinosen mukaan olla esimerkiksi alkoholin anniskeluun liittyvät tekijät. Heinonen ei kuitenkaan osaa arvioida, meneekö poliisi esimerkiksi Koskisen tilaisuuteen paikan päälle.

”Voimme keskustella asiasta etukäteen ja tarpeen tullen myös mennä paikan päälle. Etukäteen keskustelemalla voi usein selättää monta ongelmaa.”

Kysymys siitä, milloin tilaisuus on yksityistilaisuus tai julkinen yleisötilaisuus on tulkinnallinen.

”Se on veteen piirretty viiva ja kiinni tulkitsijasta”, Lehikoinen sanoo.

”Olemme keväällä antaneet jo suuntaviivoja ja laajentaneet tulkintaa hieman.”

Karkeasti ottaen yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avointa tilaisuutta, joihin osallistuminen on vapaaehtoista ja mahdollista kaikille.

Tällaisiin tilaisuuksiin myös virkavallalla on vapaa pääsy. Yksityistilaisuus taas on vain tietyille henkilöille. Lisäksi jatkuvaa toimintaa kuten huvipuistojen tai ravintoloiden toimintaa ei tulkita yleisötilaisuudeksi.

Uudellamaalla tulivat maanantaina voimaan tiukemmat rajoitukset. Muun muassa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 18. joulukuuta saakka. Yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettävän. Julkiset tilat on suljettu kolmeksi viikoksi.

Viranomaiset ja pääkaupunkiseudun kuntien johtajat ovat vedonneet yksityisiin toimijoihin, että nämä toimisivat samoin, vaikka heidän toimivaltansa ei näihin ulotu.

Esimerkiksi Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar esitti huolensa tautitilanteesta tiistaina Facebook-sivullaan. Hän vetosi etenkin yksityisiin toimijoihin, jotta nämä pidättäytyisivät toiminnasta tulevina viikkoina.

">