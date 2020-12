Joustavan perusopetuksen luokat ovat osalle yläkoululaisista pelastusrengas. Nyt luokkia vähennetään Helsingissä. Perusopetusjohtajan mukaan hakijoita ei ollut tarpeeksi.

Ei, nuorille ei ole täällä enää paikkoja.

Sillä lailla vuosaarelaiset erityisluokanopettajat Katja Taimiaho ja Mia Anttila ovat tänä syksynä joutuneet sanomaan kyselijöille.

Helsingin kaupunki päätti yhtäkkiä kesken syyslukukauden vähentää joustavan perusopetuksen (jopo) luokkia. Yksi luokka karsittiin sekä Haagasta että Vuoniitystä, toisessa Itä-Helsingin koulussa Porolahdessa niitä oli syksyn alkaessakin vain yksi.

Jopo on pelastusrengas yläkoululaisille, joilta uhkaa jäädä peruskoulu kesken. Osalla on satoja tunteja poissaoloja. Toiset käyvät koulua tunnollisesti, mutta eivät etene yksin.

Koko Helsinkiä koskevaa päätöstä opetusmuodon alasajosta ei ole.

Perustelu karsimiselle on, että näille luokille ei ole nyt niin suurta tarvetta. Varsinainen hakuaika osui Helsingissä kevään poikkeusajalle, kun koulut kamppailivat selvitäkseen äkkisiirtymisestä etäopetukseen.

Vuosaarelaisopettajat sanovat olevansa syksyn päätöksestä kuin puulla päähän lyötyjä. He eivät ole koskaan nähneet yhä suurta hätää niin monella alueensa nuorella.

Mihin nämä nuoret sitten nyt ovat menossa, kun heille sanotaan ei?

”Siihen meillä ei ole vastausta”, opettajat sanovat. Suuri huoli heillä on.

Vuoniityn peruskoulun erityisopettajat ovat tehneet vuosia töitä tiimissä, johon kuuluu heidän kahden lisäksi nuorisotyöntekijä.

Kummallakin opettajalla on ollut oma kymmenelle oppilaalle mitoitettu luokkansa. Opettajat suunnittelevat työnsä yhdessä ja opettavat paljon samaan aikaan. Kahden luokan oppilaille on ollut selvää, että heillä kaikilla on tukenaan kolme tuttua ja luotettavaa aikuista.

Samanlaisia kahden luokan yksiköitä on Helsingissä neljässä suuressa peruskoulussa, tai siis oli.

Jopo-luokalle haetaan tyypillisesti kahdeksanneksi tai yhdeksänneksi kouluvuodeksi, jos koulunkäynti on menossa täysin penkin alle. Kaupunki markkinoi jopoa niille, jotka ovat ”enemmän tekijöitä kuin lukijoita”.

Se on osin totta, muttei koko totuus.

Opetus on työelämälähtöistä ja toiminnallista. Ei ole vain yhtä tet-harjoittelua, vaan monta työssäoppimisjaksoa. Muulloin kuin epidemia-aikaan opetukseen kuuluu paljon retkiä, leirejä ja tutustumiskäyntejä.

Monella on aukkoja ihan perustiedoissa. Niiden paikkaaminen vaatii yksilöllistä ja vahvaa tukea.

Mutta opettajat korostavat puhuessaan enemmän kunkin nuoren vahvuuksia ja hyviä puolia. Ne he haluavat löytää ja lietsoa täyteen liekkiin.

”Yritämme tukea jokaista nuorta kasvamaan vahvaksi ja itsenäiseksi, että olisi mahdollisuuksia jatkaa toisella asteella ja työelämässä”, Anttila kuvailee.

Opettajat sanovat, että osin malli perustuu siihen, että nuori pääsee aloittamaan uudessa koulussa. Moni kokee ensimmäistä kertaa kouluaikanaan olevansa osa porukkaa, kuuluvansa johonkin.

Retkien ja leirien avulla rakennetaan syvää yhteenkuuluvuuden tunnetta.

”Kaikki täällä tarvitsevat uuden alun. Usein uuden ympäristön ja ryhmän kokonaan”, sanoo Taimiaho.

Syitä kouluvaikeuksille on yhtä paljon kuin nuoriakin, mutta vanhassa koulussa voi olla vaikea päästä yli vanhasta maineestaan. Osan taustalla on kiusaamista, osalla on heikko itsetunto oppijana, levottomuutta, häiriökäyttäytymistä, motivaation puutetta tai harjaantumattomuutta opiskelutaidoissa.

Jopo-luokalla porukka hitsautuu yhteen ja alkaa kannustaa ja auttaa toisiaan opiskelussa. Vuoden aikana etsitään tai luodaan myös verkosto aikuisia, joihin on helppo saada yhteys myöhemmin, jos opiskelu toisella asteella ei suju tai on muuten elämässä vaikeaa.

Monella opiskelu jopon jälkeen onnistuu. Hyvin vaikeasta tilanteesta lähteneetkin nuoret pystyvät etenemään ammatillisissa opinnoissa tai lukiossa.

Jopo on vuosikymmeniä toiminut malli, mutta opettajien puheissa se kuulostaa samankaltaiselta kuin monet Helsingissä tällä hetkellä pinnalla olevat opetuksen trendit. Siis esimerkiksi positiivinen pedagogiikka, samanaikaisopetus tai koko kaupungin ymmärtäminen oppimisympäristönä.

Tai nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, joka on yksi tämän valtuustokauden suurista strategisista tavoitteista. Helsingissä toimii mukana-ohjelma, jossa on kehitetty monia uusia konsteja tähän.

Vuoniityn koulu on kolmessa eri osoitteessa toimiva suuri peruskoulu Vuosaaressa. Koulussa on luokkia ensimmäisestä yhdeksänteen ja tähän asti yläkoululla on tosiaan ollut myös kaksi jopo-luokkaa.­

Kun koulut siirtyivät keväällä etäopetukseen, Vuosaaren jopo-luokilla oli kuusitoista yhdeksäsluokkalaista. Monelle etäopiskelu oli haaste, mutta kovalla työllä jokainen onnistui saamaan päättötodistuksen keväällä.

Etäopiskelu sujui ylipäätään koko Helsingissä monilta koululaisilta ällistyttävän hyvin. Silti toukokuussa opettajat kertoivat, että jotkut katosivat koulun näkyvistä kokonaan.

Jopo-luokille todella tuli keväällä niukasti hakemuksia. Vuoniityssä opettajat ajattelivat silti, että syksystä tulee hyvin kiireinen.

Ensiksi on tavallista, että varsinaiseen hakuaikaan luokat eivät ole vielä täynnä. Tyhjille paikoille on otettu oppilaita jatkuvassa haussa kesken vuoden ja tämä onkin monelle nuorelle tärkeä mahdollisuus.

Toisekseen opettajat näkivät itse ja kuulivat muilta nuorten kanssa työtä tekeviltä yhteistyökumppaneiltaan, että tavallista suuremmalla joukolla nuoria oli hätä.

”Meidän oppilaamme ovat erittäin haavoittuvassa asemassa tällaisina aikoina. Heidän on hyvin vaikea löytää paikkaansa etäopetuksessa ja ilman vahvaa tukea heillä on suuri riski syrjäytyä.”

Syyskuun lopussa opettajille ilmoitettiin, että jatkuva haku loppuu tähän, luokkia saa olla vain yksi ja toinen erityisopettaja siirretään muihin tehtäviin koululla.

Tulijoita olisi. Vuoniittyyn tulee jatkuvasti kyselyitä muista kouluista sekä etsivältä ja jalkautuvalta nuorisotyöltä, joka tavoittaa sellaisiakin nuoria, jotka ovat jo luisuneet muilta aikuisilta kadoksiin. Kaikille sanotaan nyt ei.

Opettajat pelkäävät, että Helsinki olisi ajamassa jopo-opetusta kokonaan alas.

Perusopetusjohtaja Outi Salo kiistää, että tällaista päätöstä olisi tehty. Hänen mukaansa hakijamäärät ovat vähentyneet jo vuosia.

”Hakijoita on ollut tänä vuonna tavallistakin vähemmän. Mutta kaikki lapset, jotka tarvitsevat, saavat kyllä jopo-luokkapaikan ja jopo-opetusta on Helsingissä jatkossakin.”

Jopo-opetuksessa oppilas yleensä siirtyy omasta lähikoulusta pois. Osalle opiskelu omassa lähikoulussa ja joustavammat opiskelutavat siellä voivat olla parempi vaihtoehto. Salo näkee tämän oppilaan oikeutena. Ei siis siirretä nuorta muualle vaan viedään hänen luokseen hänen tarvitsemansa tuki.

Salo sanoo, että syksyn päätökset ovat reagoimista olemassa olevaan tilanteeseen eli alkusyksyn moniin tyhjiin oppilaspaikkoihin. Eivät siis säästämistä.

Piakkoin valtuustossa päätettävässä ensi vuoden budjetissa luvataan edelleen säästölistaa kouluille ja oppilaitoksille. Jopo-luokkia ei mainita budjetissa erikseen mahdollisten säästökohteiden joukossa, vaikka kaikissa kouluissa opetusryhmää pienentävät jakotunnit ja samanaikaisopetus mainitaankin.

Helsinki on samaan aikaa kehittämässä myös toista työelämälähtöisen opetuksen mallia. Salo sanoo, että tämä Helsingissä uusi työelämäpainotteinen malli eli Tarmo ei tule jopo-opetuksen tilalle vaan rinnalle.

Tarmoa on kehitetty osana tämän valtuustokauden syrjäytymisen vastaista ohjelmaa Meilahden yläasteella sekä Kannelmäen, Latokartanon ja Laajasalon peruskouluissa, mutta malli olisi tarkoitus tuoda vähitellen kaikkiin yläkouluihin Helsingissä.

Tarmossa opiskelevat pysyvät alkuperäisillä luokillaan lähikouluissaan, mutta saavat opiskeluunsa tehostettua tukea.

Malli on siis selvästi jopo-opetusta kevyempi järjestely. Se muistuttaa aika paljon Vantaalla lanseerattua Teppo-opetusta, jonka HS esitteli reilu vuosi sitten.

Vuosaaren opettajat sanovat, että tukiresurssien lisääminen omaan lähikouluun on hyvä asia. Se ei vain riitä kaikkien kohdalla.

Kun jopo-luokalle tullaan, nuoren oma lähikoulu on usein jo käyttänyt kaikki käytössä olevat konstit. Kyse ei ole siitä, että esimerkiksi poissaolokierrettä ei jo olisi yritetty saada katkaistua.

Jopo-opettajat oikeastaan toivoisivatkin, että heidän luokseen hakeuduttaisiin aiemmassa vaiheessa. Malli sopii myös ongelmien ennaltaehkäisyyn, ei vain ratkaisemiseen.

”Osa nuorista vain tarvitsee kokonaan uuden alun. Me emme voi ymmärtää, että se otetaan heiltä pois juuri tällaisena syksynä”, Katja Taimiaho sanoo.