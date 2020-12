Joulusoittojen tarkoitus on myös kartoittaa avuntarvetta korona-ajan keskellä.

Espoon seurakunnista aletaan soittaa joulupuheluita kaikille espoolaisille 80 vuotta täyttäneille seurakuntalaisille. Tarkoituksena on kysellä kuulumisia ja toivottaa hyvää joulua. Soittojen on tarkoitus toteutua joulukuun aikana.

Joulusoiton ideana on myös kartoittaa koronaeristyksestä kärsineiden vanhusten tarpeita. Jos ikäihmisellä ilmenee avuntarve, häntä pyritään auttamaan seurakunnan toimesta. Tarvittaessa seurakunnat voivat ohjata ikäihmisen eteenpäin tarvittavien palvelujen piiriin.

”Vanhusten yksinäisyys on iso ongelma, vaikka se ei koskekaan kaikkia. Korona-aikana ikäihmisten kontaktit ovat kuitenkin vähentyneet entisestään. Yksi soitto ei tee joulua, mutta soittamisella haluamme omalta osaltamme edes hieman lievittää yksinäisyyttä”, sanoo Joulusoiton projektikoordinaattori Iida Rotko tiedotteessa.

Soittajat ovat seurakuntien työntekijöitä sekä vapaaehtoisia. He saavat koulutuksen tehtäväänsä.

Tällä viikolla seurakunnat lähettävät espoolaisille ikäihmisille myös postikortteja, joissa kerrotaan joulusoitosta.

Espoossa on noin 8 000 yli 80-vuotiasta seurakunnan jäsentä. Evankelis-luterilaisia seurakuntia on Espoossa kuusi, joista viisi on suomenkielisiä ja yksi ruotsinkielinen.