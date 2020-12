Kaupunkisuunnittelu

Espoo kehittää Keilaniemeä yhä kiivaammin palveluiden, työn ja asumisen keskittymäksi. Raide-Jokerin ja metron läheisyyteen suunnitteilla 4 500 uutta asuntoa.

Havainnekuvasta puuttuu hotellihanke, jota on kaavailtu täyttömaalle merenlahteen.­

Espoon Keilaniemeen on suunnitteilla korkeaa kaupunkirakentamista.

Kaikkiaan alueelle ollaan kaavoittamassa 4 500 uutta asuntoa, jos mukaan lasketaan Keilaniemen ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Kivimiehen asuinalueet.

Alue on ollut jo vuosia rakentamisvaiheessa, sillä Kehä I:n tunnelihanke, metron ja metroaseman rakennustyöt sekä alueen muut uudistushankkeet ovat olleet keskeneräisiä.

Raide-Jokerin pääteasema tulee sijaitsemaan Keilaniemessä.­

Keskeneräisyys ei väisty vielä muutamaan vuoteen. Keskelle Keilaniemeä tulee rakenteilla olevan Raide-Jokerin päätepysäkki, jonka ympäristöön tulee rakentumaan korkeiden tornitalojen kaupunki.

Tällä hetkellä alueelle on suunnitteilla kolme pyöreän muotoista asuinrakennusta sekä lisäksi yksi asuintalo, jonka alakertaan on suunnitteilla toimistotilaa.

Rakennukset nousevat noin yli 30 kerroksen korkeuteen, sanoo Tapiolan alueen projektinjohtaja Antti Mäkinen.

Yksi näistä asuinrakentamiseen tarkoitetuista Espoon kaupungin omistamista tonteista on ilman suunnitteluvarausta, eikä Mäkisellä ole tiedossa, että siitä oltaisiin lähiaikoina järjestämässä tarjouskilpailua. Kaksi tonttia on myyty rakennusyhtiö SRV:lle ja yhden tontin suunnitteluvaraus on rakennusyhtiö NCC:llä.

Keilaniemen rantaan on edelleen suunnitteilla hotelli, joka toteutettaisiin täyttömaalle merenpoukamaan. Hotellihanke puuttuu nykyisistä havainnekuvista, sillä hankkeesta ei ole saatavilla havainnekuvia, Mäkinen kertoo. Norjalaisen AB Investin suunnitteluvaraus alueelle on kuitenkin edelleen voimassa.

Metron sisäänkäynnin edustan torialue valmistuu jo vuodenvaihteessa. Taustalla näkyy suunnitteilla oleva Fiskarsin pääkonttori.­

Tarkoitus on, että metron sisäänkäynti ja Raide-Jokerin päätepysäkki saavat ympärilleen kaupunkitilaa palveluineen ja puistoineen.

Rakentaminen jatkuu vielä vuosia, mutta valmistakin on jo syntymässä, Mäkinen sanoo.

”Keilaniemen tori on avautumassa nyt vuodenvaihteessa. Se on metroaseman edustalle muodostuva ihan uudenlainen tila, kaupunkiaukio, jota rakennukset ympäröivät. Sitä tulee tukemaan tunnelikannen päälle rakennettu puisto ja myöhemmin valmistuva rantapromenadi.”

Espoolla on tavoitteena paitsi uusi asuin- ja työpaikkakeskittymä myös saada alueelle palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Rantapoukamaan meren päälle suunnitellaan kahta tärkeää vapaa-ajan hanketta: korkea hotellirakennus sekä Espoon oma Allas Sea Pool, joka on tuttu Helsingin kauppatorilta.

Keilaniemen rantaan on suunnitteilla korkea toimistorakennus ja sen oikealle puolelle meren päälle toteutettava Altaan merikylpylä.­

Espoon Altaaseen on suunnitteilla lämmin uima-allas ja merivesiallas, kerrotaan Nordic Urban -yhtiöstä. Rantapromenadi ja merikylpylä Allas voisivat olla valmiita aikaisintaan vuonna 2024, Mäkinen arvelee.

Keilaniemen rakentamisen ovat mahdollistaneet kalliit hankkeet, joilla kehä I ja alueen pysäköintitilat saadaan siirrettyä uuden rakentamisen alle. Kehä I kulkee tunnelissa, jonka päälle on rakennettu puistoa. Seuraavaksi Espoon valtuusto päättänee hyväksyä pysäköintitilojen louhimisen maan alle.

”Tämä on tiukka paketti, mutta ilman tätä ei uutta rakentamista olisi mahdollista tässä mittakaavassa tehdä”, Mäkinen sanoo.

Merkittävää on, että Espoo saa rakennettua uutta kaupunkia kahden joukkoliikennehankkeen risteyskohtaan.

”Länsimetrolla on iso merkitys, mutta sama merkitys on myös Raide-Jokerilla. Se on näkyvä elementti ja se tulee yhdistämään hienosti tämän alueen Leppävaaraan. ”

Nesteen vanhan pääkonttorin edustalle rakennetaan Keilaniemen tori.­

Keilaniemessä Espoo rakentaa sellaista perinteistä kaupunkirakennetta, jota tähän asti on Espoossa ollut vähemmän.

”Tänne alkaa muodostua kaupunginosaa, jossa eletään ja ollaan. Rannasta tulee hieno alue kun sinne saadaan ravintolaa, Allas ja rantapromenadia. Ei meillä kuunaan ole tällaista ollut.”