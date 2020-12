Vuodenvaihteessa Helsingin taivaalle heijastetaan 18 tunniksi lasertaideteos. Perinteistä ilotulitusta ei välttämättä nähdä.

Vielä on epäselvää, nähdäänkö Helsingissä vuodenvaihteessa lainkaan ilotulitusta.­

Vuoden vaihtuessa Helsingissä ei välttämättä nähdä perinteistä ilotulitusta.

Kaupungin mukaan erilaisia suunnitelmia on tehty, jotta ilotulitus voitaisiin järjestää turvallisesti ja hajautetusti.

Päätös ilotulituksen järjestämisestä tehdään kuitenkin vasta myöhemmin, sillä koronavirustilanne muuttuu jatkuvasti.

Vaikka ilotulitus jäisi väliin, lähetetään Helsingin taivaalle Ajan lennätin-niminen lasertaideteos. Lasersäteet morsettavat merkkisarjaa 2020–2021 Olympiastadionin tornista kaikkiin ilmansuuntiin.

Teos välkkyy taivaalla 18 tunnin ajan ja sen voi nähdä koko Helsingin alueella.

Kaupungin mukaan teos on pyritty suuntaamaan niin, ettei siitä aiheudu häiriötä tai haittaa kaupunkilaisille, lentoliikenteelle tai alueen eläimille.

Teoksen on suunnitellut Ilkka Paloniemi.

Railakasta juhlimista joukolla ei tänä vuonna suosita, vaan kaupunkilaisia kehotetaan viettämään vuodenvaihde lähipiirin kanssa.

”Vuoden 2020 päättyessä on poikkeuksellinen tarve irtautua vanhasta ja toivottaa avosylin vastaan parempi, tuleva vuosi. Tämän hetkisessä tilanteessa emme voi kerääntyä väentungoksiin toreille ja puistoihin, joten Helsingin kaupunki halusi etsiä toisenlaisen ratkaisun. Kannustan kaikkia jäämään kotiin, huolehtimaan itsestä ja toisista sekä nauttimaan mahtavasta ohjelmasta matkalla kohti parempaa uuttavuotta”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tiedotteessa.

Poikkeuksellisen uudenvuoden tunnelmaan virittää Helsingin Kaupungintalolta lähetettävä uudenvuoden juhlaohjelma.

Ylen Vuosi vaihtuu 2020 -ohjelmassa kuullaan muun muassa Classical Trancelations -konsertti, jossa elektronisen musiikin hitit kajahtavat Helsingin kaupunginorkesterin voimin.

Illan solisteina nähdään Chisu, Nelli Matula, Redrama, Olavi Uusivirta, MARiANNA, Paleface, Pete Parkkonen, Robin Packalen, Jesse Markin ja Darude.

Lisäksi kuullaan kamarikuoro Ahjo Ensemble.

Lasten uuttavuotta puolestaan juhlitaan Helsinki-kanavalla. Unikeon uudenvuoden valvojaiset ovat koko perheelle tarkoitetut kotibileet. Ohjelmassa on ainakin taiteilua ja tanssimista. Juhlalähetys on sanaton ja kaiken ikäisille sopiva. Juhlalähetyksen on luonut taidekollektiivi Skidit.

Classical Trancelations – Helsingin uudenvuoden konsertti ja Vuosi vaihtuu 2020 -lähetys Yle TV1 ja Yle Areena 31.12. klo 22.30–01.

Unikeon uudenvuoden valvojaiset Helsinki-kanavalla 31.12. klo 17.30–18.

Laserteos Ajan lennätin nähtävissä auringonlaskusta auringonnousuun 31.12.–1.1.