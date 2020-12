Herkkä operaatio Helsingin ydin­keskustassa: 1800-luvulla rakennettua uusrenessanssi­palatsia on myllätty yötä myöten uuteen uskoon

Yhdysvaltalaisen rahastojätin omistama suojeltu arvokiinteistö korjataan vanhaa kunnioittaen mutta nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Sijainti aivan raitiovaunulinjan vieressä aiheutti sen, että ilmanvaihtokoneita jouduttiin nostamaan ullakolle keskellä yötä.

Muutos- ja peruskorjattavaan Tullihallituksen taloon on tulossa toimistoja ja ravintoloita.­

Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Tullihallituksen talona tunnettu arvokiinteistö käy parhaillaan läpi mittavaa käyttötarkoituksen muutos- ja peruskorjaustyötä.

Kiinteistö koostuu vuosina 1891, 1905 ja 1915 valmistuneista rakennuksista, jotka ovat kiinni toisissaan. Näyttävin niistä on vanhin, Theodor Höijerin suunnittelema uusrenessanssitalo.

Valtio-omisteinen Senaatti-kiinteistöt myi kaavassa valtion virastoksi merkityn kiinteistön amerikkalaiselle Blackrock-rahastojätille syksyllä 2018. Erottaja 2 -nimellä nyt markkinoitavaan kiinteistöön tulee toimistoja ja katutasolle ravintoloita.

Kohde on edelleen suojeltu asetuksella valtion omistamista kiinteistöistä. Suojelustatus ulottuu aina kiinteään sisustukseen asti.

”Uusrenessanssi- ja jugendosien pääporrashuoneet ja ensimmäisen kerroksen tilat ovat erityisessä tarkkailussa, mutta tämä on kaikilta osin suojeltu”, kertoo hankkeen pääsuunnittelija Anu Pahkala L Arkkitehdeilta.

Talon uusrenessanssisen puolen patsaat ja maalatut ikkunankehykset Erottajan puolella.­

Koristeellista tilaa uusrenessanssiosan ensimmäisessä kerroksessa. Näihin katutason tiloihin tulee ravintoloita.­

Hanke alkoi purkutöillä syyskuussa 2019 ja valmistuu maaliskuussa 2021. Yhdysvaltalaisen rahaston puolesta Suomessa kiinteistön kehittäjänä toimivan Trevianin teknisen johtajan Vesa Klemettilän mukaan valmiusaste on tällä hetkellä yli 70 prosenttia ja hanke on aikataulussa.

”Raskaat rakennustekniset työt alkavat olla pääpiirteittäin tehtyjä”, sanoo projektinjohtourakoitsija, Pylon Rakennuksen työmaainsinööri Päivi Stordell.

Näihin töihin on kuulunut esimerkiksi välipohjien siivous orgaanisista aineista. Rakennusajalle tyypillisesti välipohjissa oli eristeenä muun muassa olkia ja hiekkaa. Niiden imuroiminen pois oli työlästä.

Rakennuttajan projektipäällikkö Pekka Haapalainen Saracosta korostaa, että vaikka hankkeessa kunnioitetaan vanhaa, kiinteistöstä tulee nykyajan vaatimukset täyttävä. Esimerkiksi kaksi vanhaa hissiä kunnostetaan, mutta lisäksi kiinteistöön rakennetaan kaksi uutta esteettömyysvaatimukset täyttävää hissiä. Ylläpitoa tulevat varmistamaan vesivuotohälyttimet.

Uusrenessanssirakennuksessa on komea pääsisäänkäynti.­

Jugendtalon portaikosta löytyy muun muassa näin hieno valaisin.­

Viimeksi 1990-luvulla peruskorjatussa kiinteistössä tapahtuu luonnollisesti suuri harppaus talotekniikassa.

”Tämä on myös iso energiansäästöhanke. Hiilidioksidipäästöt vähenevät vuosittain 270 tonnilla, kun talotekniikka korjataan tarpeenmukaiseksi”, Klemettilä sanoo.

Haapalaisen mukaan merkittävä tekijä energiansäästön kannalta on se, että vanhat ikkunat varustetaan lämpölasipaketeilla. Niissä on myös aurinkosuojafiltteri.

Jotta lämpölasit eivät muuttaisi talon ulkonäköä, Pahkala suunnitteli ikkunoiden detaljoinnin tarkasti.

”Räätälöimme puusepän kanssa listakiinnitystä niin, ettei vanhaa karmia työstetty lainkaan, vaan kolotulla listalla kiinnitettiin lämpölasipaketti vanhaan ikkunaan. Uusi lista on sisäpuitteen ulkopuolella ja jää ikkunan väliin piiloon, eli sisälle ja ulospäin se on vanhoilla detaljeilla.”

Arkkitehti Anu Pahkala esittelee vanhoja ikkunoita, joiden sisäpuitteiden ulkopuolelle on asennettu lämpölasipaketti. Siten ikkuna näyttää sekä ulos- että sisäänpäin yhä vanhalta.­

Kuten yleensäkin vanhoissa arvorakennuksissa, talotekniikan reittien sovittaminen on aiheuttanut päänvaivaa niin suunnittelijoille kuin urakoitsijallekin.

”Siihen liittyy tilojen arvottamista, mihin tiloihin tullaan vain sivusta ja missä tiloissa voidaan tehdä vaakavetoja”, Pahkala kertoo.

Sekä Pahkala että talotekniikan projektinjohtourakoitsija, Pylon Talotekniikan projektipäällikkö Vesa Rajala kiittelevät tietomallista saatua apua reitityksissä.

”Koska kohde on mallinnettu, se on helpottanut äärettömän paljon talotekniikan asentamista. Mikään kerros, tila ja huone ei ole samanlainen. Kaikki ovat yksilöitä, ja asennusvaiheessa joudutaan ottamaan huomioon tilavaraukset ja korot, jotta saadaan tekniikka yhteensovitettua sinne.”

Rajalan mukaan suurin yllätysmomentti on ollut palkkien sijainti rakenteiden sisällä. Koska mallintamisessa käytetty laserkeilaus ei yllä rakenteisiin, palkkien sijaintia ei ole pystytty mallintamaan etukäteen. Paikoin teräspalkit ovatkin olleet odotuksiin nähden erisuuntaisesti.

”Suunnittelua on täydennetty sitä mukaa kuin on tehty purkutöitä ja siellä on tullut vanhoja palkkeja esiin.”

Haapalaisen mukaan hankkeessa päädyttiin projektinjohtomalliin pitkälti juuri siksi, että jo etukäteen tiedostettiin suunnittelun ja toteutuksen kulkevan tällaisessa hankkeessa vahvasti käsi kädessä.

Cloisson-väliseinärakennetta 1800-luvulta. Eristyksenä oli käytetty muun muassa hevosen jouhia. Työmaainsinööri Päivi Stordell esittelee rakennetta.­

Rakennusmaalari Mari Jussila työstää seinää. Taustalla näkyy suojattu kakluuni, joita kiinteistössä on kaikkiaan yli 100. Kakluunit jäävät paikoilleen, mutta niitä ei voi käyttää.­

Konehuoneita on sijoitettu ullakolle, jossa niitä oli jo 1990-luvun peruskorjauksen jäljiltä. Koska niiden laajuus ei ole kuitenkaan riittävä nykyajan talotekniikan tarpeisiin, konehuoneita on tehty lisää vanhan vesikaton alapuolelle ja osin myös kellariin.

Ilmanvaihtokoneiden nosto ja haalaus vesikaton läpi onkin ollut mielenkiintoinen ja vaativa työvaihe. Kiinteistön ympäri kulkee raitiovaunuja, ja niiden ajojohtimien kannatinlankoja kiinnittyy talon seiniin. Nostojen ajaksi ajojohtimien sähköt piti katkaista ja kannatinlangat irrottaa seinistä.

”Nostot piti suunnitella hyvin etukäteen liikennejärjestelyiden takia, kun jouduimme laittamaan kadut poikki ja ratikkajohtimista virrat pois. Koska ratikka- ja bussiliikenne ei saa häiriintyä, näitä työvaiheita tehtiin yöllä kello 24–5”, Stordell kertoo.

Myös ilmanvaihtokoneiden maksimikoko piti määritellä, jotta ne mahtuivat vesikaton aukoista sisään. Pelivaraa jäi molemmin puolin 2,5 senttiä.

Myös jugendosan ullakolla on talotekniikkaputkistoja.­

Talotekniikan projektipäällikkö Vesa Rajala konehuoneen raitisilmakammion juurella. Se on nostettu paikalle katon läpi.­

Rakennustarvikkeita on viety kerroksiin niin sanottujen piian portaiden kautta.­