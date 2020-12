Linnan juhlat

Linnan juhlien peruminen näkyy monen kampaamoyrittäjän kukkarossa. Tilannetta ei helpota se, että suuri osa talven muistakin juhlista on peruttu.

Tänä vuonna itsenäisyyspäivänä ei nähdä perinteisiä Linnan juhlia eikä näin ollen myöskään toinen toistaan upeampia kampauksia.

Koronaviruspandemia muuttaakin monen Helsingissä toimivan kampaamoyrittäjän yhden talven kiireisimmän työpäivän aivan tavalliseksi sunnuntaiksi.

Yksi heistä on kampaaja Eveliina Kärnä, joka on tehnyt kampauksia Linnaan ja muihin itsenäisyyspäivän juhliin säännöllisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta.

”Keskimäärin minulla on itsenäisyyspäivänä ollut noin 5–10 asiakasta, eli kyllä siinä saa ihan ilman taukoja tehdä kampauksia ja meikkejä”, hän kertoo.

Kärnä työskentelee Presidentinlinnan läheisyydessä Kasarmikadulla toimivassa Blackout-kampaamossa ja on viime vuosina laittanut esimerkiksi useiden poliitikkojen ja jopa Linnan työntekijöiden hiuksia.

Oman haasteensa ja mielenkiintonsa päivään on Kärnän mukaan tuonut se, että usein kampauksen on suunnitellut asiakkaan juhla-asun suunnittelija. Hänen mukaansa Blackoutilla on etulyöntiasema siinä mielessä, että he ovat lähellä ”pääkallopaikkaa”.

Tänä vuonna Kärnä ei kuitenkaan ole itsenäisyyspäivänä lainkaan töissä Linnan juhlien peruuntumisen takia.

”On tämä iso pettymys, vaikka ymmärrän, miksi juhlat peruttiin.”

Myös 24 vuotta kampaajana työskennelleen, lähellä Kasarmitoria sijaitsevan Villi Vanilja -kampaamon omistajan Mareena Vainion hiusluomuksia on nähty säännöllisesti Linnassa.

Kenties parhaiten niistä on painunut mieleen Journalisti-lehden päätoimittajan Maria Petterssonin viimevuotinen juhlakampaus, jota koristivat punaiset hiuslisäkkeet.

”Moni asiakas sanoi jälkikäteen, että arvasi minun olleen kampauksen takana. Maria on ollut muutenkin pitkään asiakkaana, joten sikäli oli luontevaa, että saman tien kun kutsu tipahti, hän laittoi minulle viestiä”, Vainio kertoo.

Viime vuonna Linnan juhlien teemana oli tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Toimittaja Maria Petterssonin asuun kuului hirttoköysi, joka hänen mukaansa muistutti, miten monessa maassa käy ihmisten, jotka yrittävät käyttää sananvapauttaan.­

Villi Vaniljassa tehdään Vainion mukaan vuosittain keskimäärin muutamia kampauksia Linnaan. Hänelle on jäänyt mieleen myös vuonna 2018 tehty nykyisen vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan Silja Keräsen kampaus, johon laitettiin asiakkaan omasta metsästä kerättyjä oksia.

”Siitä tuli tosi paljon kiitosta häneltä jälkikäteen, ja olihan se hauskaa asetella risuja kampaukseen”, Vainio sanoo ja naurahtaa.

Tänä itsenäisyyspäivänä Vainio viettää vapaapäivää, sillä varauskalenteri näyttää odotuksien mukaisesti tyhjältä.

”Ei tämä juhlien peruminen tullut suurena yllätyksenä, joten en ole sillä tavalla osannut olla pettynyt asiasta. Näillä mennään tänä vuonna, ja ensi vuonna toivottavasti ollaan paremmissa fiiliksissä.”

Villi Vanilja -kampaamon omistaja Mareena Vainio on työskennellyt kampaajana 24 vuotta.­

Sen lisäksi, ettei kampausloistosta päästä tänä vuonna nauttimaan, näkyy Linnan juhlien peruminen taloudellisena kolauksena kampaamoyrittäjien kukkaroissa. Tilannetta ei helpota se, että suuri osa talven muistakin juhlista on peruttu.

”Kyllähän se verottaa kaikesta, kun tukkaa ei laiteta nyt kuntoon, kun esimerkiksi pikkujouluja ei juuri vietetä”, Eveliina Kärnä sanoo.

Vainio on tehnyt työssään saman havainnon.

”Nyt kun ollaan etätöissä, ja Zoomistakin voi laittaa kameran pois, niin kampaamokäyntejä venytetään aika pitkään.”

Yleisesti ottaen kulunut vuosi ja koronaviruspandemia ovat iskeneet lujaa palvelualaan, ja osansa ovat saaneet myös kampaamoyrittäjät.

Keväällä asiakkaat kaikkosivat, mutta vuokrakulut juoksivat edelleen. Vaikka Blackout-kampaamo sai tuolloin vuokranalennusta pariksi kuukaudeksi, käväisi lopettamisenkin mahdollisuus yrittäjien mielessä.

”Emme tienneet, kauanko tilanne tulisi jatkumaan, ja meillä oli noin kaksi asiakasta viikossa. Silloin kyllä pyöri mielessä, että pitäisikö laittaa lappu lopullisesti luukulle”, Kärnä kertoo.

Kesällä asiakasmäärät ehtivät hieman normalisoitua, mutta syksyn tullen ja koronapandemian kiihdyttyä ne heikentyivät taas.

”Aika nihkeästi tässä mennään, eli juuri ja juuri pystymme toimintaa pyörittämään. Nyt odotellaan kovasti rokotetta, jotta ihmiset saataisiin taas liikkeelle”, Kärnä sanoo.

Villi Vaniljassa puolestaan jouduttiin kevään pahimpaan korona-aikaan lomauttamaan työntekijöitä.

Lopettamista ei ole missään vaiheessa harkittu, vaikka koronatilanne on Mareena Vainion mukaan näkynyt liikevaihdossa paitsi raskaan kevään myös talven heikon juhlakauden osalta.

”Liikevaihdon laskussa puhutaan tänä vuonna kaksinumeroisista prosenteista. Joulukuu näyttää, mikä se loppuvuoden karuus on kokonaisuudessaan.”

Vaikka koronavirustilannetta on vaikeaa ennustaa puolen vuoden saati muutaman viikon päähän, on Vainio optimistinen sen suhteen, että kampaamo tulee jatkossakin pysymään pystyssä reagoimalla muuttuviin tilanteisiin riittävän aikaisin.

”Ehkä sellaisen viestin haluaisin välittää ihmisille, että totta kai pitää olla varovaisia ja noudattaa rajoituksia, mutta kyllä esimerkiksi kampaajalla voi edelleen käydä, kunhan pitää järjen päässä.”

”Meilläkin on maskit käytössä, hygieniasta huolehditaan hyvin ja kampaajalta voi myös kysyä aikaa, jolloin liikkeessä ei ole muita paikalla. Toivon, ettei kampaamopalveluiden käyttämistä kokonaan lopetettaisi”, Vainio sanoo.