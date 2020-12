Lauttasaaren senioritalossa on todettu koronakuolemia

Osa senioritalon asukkaista on yhä sairaalassa.

Lauttasaaren senioritalossa Helsingissä on todettu muutamia koronakuolemia. Senioritalo tiedotti asiasta torstaina verkkosivuillaan.

Kuolleita on alle viisi. Senioritalon toiminnanjohtajan Saija Toropaisen mukaan senioritalo ei kuitenkaan voi kertoa kuolemista tarkemmin yksilönsuojan vuoksi.

Hoivakodissa todettiin marraskuun lopussa 31 koronatartuntaa. Toropaisen mukaan tartunnan saaneista alle puolet on joutunut sairaalahoitoon.

”Onneksi suurin osa on voitu hoitaa täällä, sairastuneiden omissa kodeissa”, Toropainen sanoo.

Senioritalon tiedotteen mukaan sairaalahoidossa on vielä pieni joukko asukkaita, joista osa kotiutuu vielä tämän viikon aikana. Infektiolääkäri on purkanut osan asukkaiden lakisääteisistä karanteeneista. Senioritalon omaehtoinen karanteeni jatkuu 7. joulukuuta asti, jolloin viimeiset lakisääteiset karanteenit loppuvat.

Senioritalon mukaan henkilökunnasta kymmenellä on todettu koronavirustartunta.

Lauttasaaren senioritalon asukkaiden keski-ikä on 87 vuotta. Korkea keski-ikä tarkoittaa Toropaisen mukaan sitä, että talossa menehtyy asukkaita kuukausittain erilaisiin sairauksiin.

Lauttasaaren senioritalo on yksityinen, Lauttasaaren vanhustentalosäätiön ylläpitämä senioritalo. Asukkaita on noin 100, ja he ovat vuokrasuhteessa.