Oikeudenkäynnit

Hovioikeus katsoi torstaina antamassaan tuomiossa, että yliopisto rikkoi työsopimuslakia irtisanomalla Hännisen ja siirtämällä toisen työntekijän samankaltaisiin tehtäviin.

Huhtikuussa 2016 kasvitieteilijä Heikki Hänninen irtisanottiin Helsingin yliopiston kasviekologian professorin virasta.

Potkut tulivat tuolloin 58-vuotiaalle pitkän akateemisen uran tehneelle Hänniselle täytenä yllätyksenä.

”Kyllä se sattuu, että yhtäkkiä menettää varman työpaikan, hyvän toimeentulon ja arvostetun yhteiskunnallisen aseman. Silti tiedemiestä voi satuttaa vielä enemmän, että koko elämäntyö yritetään mitätöidä”, järkyttynyt Hänninen kertoi HS:lle vapun tienoilla vuonna 2016.

Lue lisää: Professori kertoo yllätyspotkuistaan: ”Helsingin yliopisto hoiti irtisanomiset järkyttävän huonosti”

Tämän viikon torstaina, yli neljä ja puoli vuotta myöhemmin, 63-vuotias Hänninen ja koko muu akateeminen yhteisö saivat ilouutisia.

Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden aiemman tuomion, ja Helsingin yliopisto velvoitettiin maksamaan irtisanotulle professorille lähes 69 000 euron korvaukset työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Lisäksi yliopisto joutuu korvaamaan Hännisen oikeudenkäyntikulut.

Hänninen vastaa videopuheluun Kiinan Hangzhousta, jossa hän on irtisanomisensa jälkeen toiminut professorina Zhejiangin maakunnan maatalous- ja metsätieteellisessä yliopistossa.

”Kun ratkaisu tuli, niin tietenkin tunsin, että oikeus on voittanut. Toisaalta: mitä pidemmälle tämä prosessi on edennyt, sitä enemmän on tullut ajatus siitä, että tässä ei ole kyse pelkästään minusta vaan suomalaisista kollegoista ja koko isänmaasta.”

Irtisanomisen taustalla olivat eduskunnan syksyllä 2015 yliopistojen rahoitukseen tekemät huomattavat leikkaukset, joiden seurauksena myös Helsingin yliopisto ryhtyi hetimmiten supistamaan menojaan.

Hännisen irtisanominen tapahtui keväällä 2016 samanaikaisesti lähes 400 muun yliopiston työntekijän kanssa koko henkilökuntaa koskeneiden yt-neuvotteluiden päätteeksi.

Saman vuoden joulukuussa Hännisen irtisanomisen jälkeen toinen yliopiston työntekijä kutsuttiin kasvien evoluutiobiologian apulaisprofessorin tehtävään. Palkattu henkilö on sittemmin käyttänyt Hännisen entistä kasviekologian professorin nimikettä muun muassa kotisivuillaan ja julkisuudessa.

Riidan ytimessä onkin ollut ennen kaikkea kysymys siitä, onko irtisanomisen aikaan tiedekuntaan palkattu henkilö tehnyt samaa tai samankaltaista työtä kuin Hänninen, jolloin irtisanomisperustetta ei ollut.

Helsingin yliopiston mukaan henkilö ei tehnyt irtisanotun professorin tehtäviä ja hänet oli palkattu muun muassa siksi, että hän oli saanut tutkimukselleen runsaasti ulkopuolista rahoitusta.

Hänninen vei asian käräjäoikeuteen, joka hylkäsi kanteen kesällä 2019 ja katsoi, että yliopistolla oli taloudellinen irtisanomisperuste. Käräjäoikeuden mukaan toista henkilöä ei ollut myöskään siirretty samankaltaisiin tehtäviin Hännisen kanssa ja esimerkiksi heidän tutkimusaiheensa ja opetuksen sisältö poikkesivat toisistaan.

Asian käsittelyä jatkettiin hovioikeudessa. Hovioikeus katsoi 3. joulukuuta 2020 antamassaan tuomiossa, että yliopisto oli rikkonut työsopimuslakia irtisanomalla Hännisen ja siirtämällä toisen työntekijän samankaltaisiin tehtäviin.

Molempien työtehtäviin on kuulunut esimerkiksi tutkimusta, opetusta, ohjausta ja hallinnollisia tehtäviä.

”Oikeusprosessi vaati paljon aikaa ja energiaa, mutta koin olevani oikealla asialla. Luulen, että irtisanomisvalintaani vaikutti myös se, että olin niin kiltin ihmisen maineessa. Silloinen dekaani ei taatusti osannut arvata, kuinka pitkälle olen valmis asian viemään”, Hänninen kertoo.

”Käräjätuomari kysyi minulta useita kertoja, eikö asiaa voisi sovitella. Mutta minulle tärkeämpää oli laajempi merkitys koko Suomen akateemiselle yhteisölle.”

Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä luonnehtii hovioikeuden tuomiota isoksi ja periaatteelliseksi ennakkotapaukseksi.

”Tämä on tietääkseni ensimmäinen ja ainoa kerta, kun tuomioistuin ottaa kantaa siihen, mikä on tutkimuksenvapaus Suomessa.”

Hovioikeus vertaili päätöksessään Hännisen ja uuden palkatun työntekijän tieteenaloja ja katsoi, ettei yliopistolla ole mahdollisuutta määrätä tutkimusaiheita loukkaamatta työntekijän tutkimusvapautta.

Lisäksi Niemelä pitää merkittävänä sitä, että hovioikeus otti ensimmäistä kertaa yksimielisenä kantaa yliopistojen tapaan palkata professoreita niin sanotulla tenure track -järjestelmällä eli vakinaistamis­polkujärjestelmällä, jota hovioikeus piti työsopimuslain kannalta hyvin poikkeuksellisena pitkän koeajan kaltaisen järjestelyn vuoksi.

Lisäksi Hännisen asianajaja, varatuomari Matleena Engblom katsoo hovioikeuden tuomion osoittavan, että työnantajan on arvioitava irtisanomisperusteen täyttyminen jokaisen irtisanottavan henkilön tapauksessa huolellisesti myös silloin, kun joudutaan irtisanomaan paljon ihmisiä.

Jos samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin on irtisanomisen aikoihin palkattu toinen työntekijä, se osoittaa Engblomin mukaan, että työtehtävät ovat edelleen olemassa.

”Oikeudenkäynnissä yliopisto ei itse asiassa edes yrittänyt väittää, että kasviekologian opetus tai tutkimus olisivat sinänsä vähentyneet. Siinä mielessä tapaus oli aika poikkeuksellinen”, Engblom sanoo Professoriliiton tiedotteessa.

Menneitä vuosia pohtiessaan Heikki Hänninen kokee oikeastaan olevansa tyytyväinen siihen, miten asiat etenivät vuoden 2016 kevään jälkeen. Hän toimii nykyään Kiinan subtrooppisen metsänhoidon kansallisessa huippuyksikössä ja tutkii siellä muun muassa puiden vuosirytmiä.

”Muutin yli kahdeksan miljoonan ihmisen kaupunkiin, josta tunsin kaksi ihmistä. Olihan se hyppy täysin tuntemattomaan, mutta kuinka ollakaan, löysin tieteellisen kodin täältä.”

Hännisen äänestä voi kuulla innostuksen uutta kotikaupunkia ja uusia haasteita kohtaan.

”Fiilis on hyvin sama kuin aikoinaan, kun menin Joensuun juuri perustettuun metsätieteelliseen. Tieteelliselle uralle potkut olivat onnenpotkut.”

Suomea Hänninen ei ole kokonaan unohtanut vaan käy maassa kaksi kertaa vuodessa ja omistaa yhä asunnon Helsingistä. Myös henkilökohtainen elämä tuntuu kukoistavan.

”En odottanut mitään tällaista, mutta kävi niin, että törmäsin Ying-Jeniin, rakastuttiin ja mentiin naimisiin”, Hänninen kertoo varhaiskasvatuksen saralla uraa tekevästä vaimostaan, joka vilkuttaa videopuhelun taustalla.

Helsingin yliopisto irtisanoi vuonna 2016 yhdeksän professoria taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Professorikunta ei koskaan hyväksynyt irtisanomisia.

Helsingin käräjäoikeudessa on aiemmin katsottu, että Helsingin yliopisto rikkoi työsopimuslakia vuoden 2016 yt-neuvotteluissaan. Hännisen tapaus on professorikunnan ainoa, joka eteni hovioikeuteen asti.

Hovioikeuden tuomio oli yksimielinen. Se ei ole vielä lainvoimainen, eli Helsingin yliopisto voi vielä valittaa siitä korkeimpaan oikeuteen.