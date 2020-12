Reserviläisaktiivi Jouni Nylénin itsenäisyyspäivään kuuluu muuan muassa karjalanpaistin syöminen ja Tuntemattoman sotilaan fraasien opettelu.

”Korona muuttaa monta asiaa, mutta ei sitä, että Tuntematon tulee televisiosta”, sanoo espoolainen Jouni Nylén, kun edessä on itsenäisyyspäivän vietto pandemian keskellä.

Edes joidenkin perinteiden säilyminen koronasta huolimatta on Nylénistä ilahduttavaa, sillä itsenäisyyspäivä on hänelle tärkeä juhlapäivä. Hän on viettänyt sitä yli kymmenen vuoden ajan ravintola Ostrobotniassa, jonne hän on kokoontunut Helsingin sissiosaston ja Helsingin sissikerhon aktiivien, eli Stadin sissien kanssa.

Tänä vuonna sissiaktiivit jäävät kotiin. Nylén aikoo siitä huolimatta ottaa päivästä kaiken irti. Itsenäisyyspäivänä ei himmailla, vaan laitetaan päälle tumma puku ja kiinnitetään ansiomerkit rintaan. Mitaleista löytyy muun muassa sissiansiomitali ja jalkaväen risti.

Nylén myöntää olevansa itsenäisyyspäivästä ”tohkeissaan”.

”Enemmän on enemmän”, hän tiivistää johtoajatuksensa päivän viettämisestä.

Nylénin poikkeusitsenäisyyspäivään kuuluu muun muassa pieteetillä haudutetun karjalanpaistin syöminen. Tuntemattoman sotilaan aikana Nylén aikoo opetella elokuvan ikonisia fraaseja.

Karjalanpaistin valmistaminen on tärkeä osa reserviläisaktiivi ja sotilasmestari Jouni Nylénin itsenäisyyspäivän viettoa.­

”Kuten ’Mennäänpäs mokoman suon yli, että heilahtaa’. Tuntemattoman fraaseja on kiva heittää aina sopivissa paikoissa.”

Linnan juhlien peruuntuminen harmittaa Nylénin mukaan hieman, vaimoa kenties vähän enemmän.

”Mutta nyt mennään tietysti tilanteen vaatimalla tavalla.”

Itsenäisyys on Nylénin mielestä Suomelle äärimmäisen tärkeä asia.

”Olen iloinen siitä, että tällaisena tummana aikakautena meillä suomalaisilla on oma juhlapäivämme.”

Nylén on aktiivinen reserviläinen ja toimii Helsingin sissiosaston johtoryhmässä. Sissiosasto on reserviläiskerho, joka järjestää jäsenilleen maanpuolustushenkistä toimintaa ja osallistuu muun muassa Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n koulutusten järjestämiseen.

”Kun varusmiespalvelun suorittamisesta oli mennyt jonkun aikaa, tuli tunne, että ei siellä kaikki niin kamalaa ollutkaan, joten lähdin mukaan reserviläistoimintaan.”

Entä mitä suomalaisuus merkitsee intohimoiselle maanpuolustusaktiiville?

”Sitä, että pärjätään itsenäisesti, mutta se edellyttää kykyä yhteistyöhön. Iloisuutta ei saa hukata.”