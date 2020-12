Tamer ja Johanna Omar uskovat, että vieraskielisten suureen tartuntaosuuteen Helsingissä vaikuttavat merkittävästi isot perhekoot, koska silloin tartuntojen lähteitä on luonnollisesti enemmän.

Malmilaisen Yusuf Islam -keskuksen ovisilmästä kurkistaa Tamer Omar. Hän on moskeijan monitoimihenkilö ja päästää vieraat sisään.

Omar ei ole paikan imaami eli johtaja, mutta hän toimii imaami Walid Hammoudin apuna ja auttaa tätä muun muassa yleisten rukoushetkien järjestämisessä ja muslimien pyhän kirjan Koraanin kielen opettamisessa lapsille ja naisille.

Tosin viime aikoina Omarin aika on mennyt muuhun: hän huolehtii moskeijan turvallisuudesta koronavirusepidemian vuoksi.

Ovella Omar suihkauttaa tulijoiden käsiin desinfiointiainetta. Valmiina on myös maskeja, jos joku on saapunut ilman sellaista.

Perjantaisin moskeijassa käy eniten ihmisiä yleisen rukoushetken vuoksi. Normaalisti siinä on noin 50–60 osallistujaa. Kävijät ovat kuitenkin vähentyneet keväästä, jolloin epidemia alkoi.

Tamer Omar suihkuttaa käsidesiä tyttärensä Samya-Yasminan käsiin.­

Omar kertoo olevansa erittäin stressaantunut. Marraskuun lopussa pääkaupunkiseudulla tiukennettiin jälleen rajoituksia.

Omar työskentelee päivät sairaalassa laitoshuoltajana ja hoitaa työnsä ohessa moskeijan asioita.

”Aamuisin yritän saada itseni rauhoitettua hengittelemällä syvään. Pyrin hoitamaan työni ja asiat moskeijassa niin hyvin kuin osaan. En halua ottaa mitään turvallisuusriskejä, joten olen ollut todella tarkkana.”

Joskus se tarkoittaa, että rukoushetken aikana Omar juoksee ympäri moskeijaa varmistamassa, että kaikilla tulijoilla on maskit eivätkä ihmiset ole asettuneet rukoushuoneen pehmeälle kokolattiamatolle liian tiiviisti. Mattoon on merkitty paperilappusilla rukouspaikat, joita on kymmenen.

Rukoushuoneessa on turvavälimerkinnät.­

Kävijöitä on ohjeistettu ottamaan mukaan oma matto ja hoitamaan rukouspesu jo kotona, jotta vessoihin ei tulisi ruuhkaa.

Rukouksen jälkeen Omar kertoo huolehtivansa, että paikalta lähdetään yksi kerrallaan.

Moskeijan seinillä on turvallisuusohjeita suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja somaliksi. Kaikissa viesti on sama: yli 15-vuotiaat käyttävät moskeijassa maskia, turvaväleistä täytyy huolehtia, ja jos ovi on lukossa, tilassa on jo rajoitusten sallima määrä ihmisiä.

Joskus Omar on joutunut ohjaamaan ihmisiä pois ovelta.

Omar ei ole kuullut, että kukaan kävijöistä olisi saanut koronavirustartuntaa moskeijasta tai altistunut siellä virukselle.

Tamer Omarin lapset Nuur ja Samya-Yasmina seuraavat, kun heidän isänsä laulaa rukouskutsun.­

Neljäsosa kaikista Suomen tartunnoista on todettu jotain muuta kuin Suomen virallisia kieliä puhuvilla. Asiasta kertoi vastikään Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Se on suhteellisen paljon, kun lukua vertaa vieraskielisten määrään Suomessa. Koko väestössä heidän osuutensa on noin kahdeksan prosenttia.

Ulkomaalaistaustaisten tartuntatilastojen kärjessä ovat samat ryhmät, joiden osuudet Suomen väestöstä ovat suurimmat. Niitä ovat esimerkiksi venäjää, somalia, arabiaa ja kurdia äidinkielenään puhuvat.

Helsingissä ulkomaalaistaustaisten tartuntojen osuus kaikista tartunnoista on ollut viime viikkoina 30–40 prosenttia, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ylilääkäri Asko Järvinen.

Helsinkiläisistä ulkomaalaistaustaisia oli 16,0 prosenttia vuonna 2019.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta muistuttaa, että samantyyppisestä ilmiöstä on raportoitu joka puolelta maailmaa ja erityisesti Euroopasta, missä on paljon maahanmuuttajataustaista väestöä.

THL on tehnyt yhteistyötä keväästä saakka erityisesti Helsingin kaupungin kanssa, jotta kaikkien väestöryhmien saatavilla olisi kohdennetumpaa informaatiota.

”Olemme huomanneet, että tarvitaan aika monipuolista lähestymistä ja keinoja. Merkittävää on myös kaikkien väestöryhmien oma osallisuus informaatiotoimissa”, Tervahauta kertoo.

”Tärkeintä on yhdenvertaisuus siinä, että kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien terveyttä ja henkeä on suojeltava ja tartuntatautia torjuttava kaikin mahdollisin loogisin keinoin.”

Johanna Omar on keksinyt, miten maski viritetään hijab-huivin päälle.­

Tartuntojen vakavan kasvun vuoksi Helsinki on lisännyt myös ryhmiä, jotka jalkautuvat maahanmuuttajien pariin. Ryhmät jakavat tietoa maskien käytöstä, turvaväleistä, hygieniaohjeista, testauksesta ja karanteeneista.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ovat kertoneet tavanneensa imaameja ja uskonnollisten yhteisöjen johtajia. Tapaamisten aiheena on ollut koronavirusepidemian hoitaminen.

Suomi–Somalia-seura aloitti heinäkuussa Caawinaad-hankkeen, joka keskittyy Suomen somalialaisille kohdennettuun koronavirusviestintään puhelinneuvonnan, televisiotiedotuskampanjan ja muiden medioiden avulla.

Seuran tiedotustavoista ei puutu mielikuvitusta. Facebookissa SomTV-kanavalla näytetään esimerkiksi seuran itse tekemiä saippuaoopperajaksoja, joilla levitetään sanaa hyvästä hygieniasta ja uusista rajoituksista. Ensimmäisessä jaksossa perheen poika muistuttaa vanhempiaan siitä, että nyt ei ole aika matkustaa ulkomaille, koska koronavirustartunnan voi saada mistä tahansa.

Jaksot ovat muutaman minuutin mittaisia, ja näyttelijät ovat Suomen somaliyhteisöstä.

Husin johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan tartunnat vieraskielisessä väestössä eivät ole monipuolisesta tiedotuksesta huolimatta vähentyneet ainakaan toistaiseksi.

”Jää nähtäväksi, vähenevätkö ne. Toivon vilpittömästi, että vähenevät. Tiedän, että näitä toimenpiteitä on nyt joka paikassa ja joka tavalla tehdään. Mutta vielä se vaikutus ei kunnolla näy.”

Ei ole tarkkaa tutkimustietoa siitä, miksi tartunnat leviävät erityisesti vieraskielisten parissa.

Kyse on useimmiten sellaisten monien tekijöiden kasautumisesta, jotka muissakin väestöryhmissä suurentavat tartunnan riskiä, kertoi THL:n tutkimuspäällikkö Natalia Skogberg aiemmin HS:lle.

Taustalla voi olla heikompi sosioekonominen asema ja työskentely ammateissa, joissa etätyö ei ole mahdollista, kuten palvelualalla, hoitotyössä, siivoojina tai kuljetusalalla.

Husin ylilääkäri Asko Järvinen huomauttaa, että viime aikoina tartunnat ovat lisääntyneet koko väestössä.

Helsingissä tartuntaryppäitä on kerrottu aiemmin syksyllä olleen muun muassa Puotinharjussa, mutta Järvisen mukaan tietoja tulee nyt tasaisemmin kaupungin kaikilta alueilta.

Malmin Yusuf Islam -keskuksessa pidetään silloin tällöin rukoushetkiä myös arki-iltaisin. Normaalisti paikalle tulee noin kymmenen ihmistä mutta koronavirusepidemian takia vähemmän.

Nyt paikalle saapuu vain yksi, helsinkiläinen F. M. Abdeed Wadud. Hän ajaa taksia ja käy toisinaan ajojen välissä rukoilemassa.

F. M. Abdeel Wadud kävi rukoilemassa moskeijassa torstaina iltapäivällä.­

Moskeijassa on joulukuisena torstai-iltapäivänä myös kaksi Omarin ystävää sekä Omarin vaimo Johanna Omar ja heidän kaksi lastaan.

Johanna Omar uskoo, että isot perhekoot vaikuttavat vieraskielisten tartuntoihin.

”Voi olla kymmenhenkinen perhe, joista kaikki käyvät päiväkodissa, koulussa tai työpaikalla, joten tartuntojen lähteitäkin on yksinkertaisesti enemmän.”

Tamer Omar ja hänen lapsensa Nuur ja Samya-Yasmina moskeijan eteisessä.­

Omarin perheen mielestä ­Helsingissä on nyt saatavilla hyvin ja monilla kielillä tietoa koronaviruksesta ja sen torjumisesta. Asiaan suhtaudutaan vaihtelevasti, kuten koko väestössä.

”Luulen, että koronatilanteeseen liittyy juuri niin paljon erilaisia ajatuksia kuin on ihmisiäkin”, Johanna Omar sanoo.

”Koti on nyt kaikille paras paikka.”