Varasairaalaan rekrytoidaan parhaillaan henkilökuntaa.

Helsinki varautuu avaamaan sairaansijoja Herttoniemen sairaalaan koronaepidemian vuoksi. Kaupungin rekrytoi parhaillaan varasairaalaan työntekijöitä.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkaraisen mukaan hoitohenkilökuntaa tarvitaan useita kymmeniä henkilöitä. Hoitopaikkoja on luvassa 70:stä aina 300–400 sairaansijaan. Asiantuntijat ovat ennakoineet sairaalahoidon tarpeen kasvua lähiviikkoina.

”Varasairaalan avaamista puntaroidaan monta kertaa viikossa. Viime ajat epidemian kanssa ollaan oltu ihan veitsen terällä, mutta pari viime päivää ovat olleet hieman helpompia”, Pikkarainen luonnehtii.

Helsinki on keskittänyt covid-19-potilaiden hoidon Laakson sairaalaan, missä vielä on tilaa. Kaupungin sairaaloihin tulee koronapotilaita muun muassa kotihoidosta ja päivystyksen kautta.

”Meille tulee myös niitä Husin erikoissairaanhoidossa olleita potilaita, joilla on tarvetta jatkokuntoutukseen”, Pikkarainen sanoo.

Jos epidemia ei edellyttäisikään Herttoniemen varasairaalan avaamista, Helsinki sijoittaa työnhakuilmoitukseen vastanneita hoitajia muihin tehtäviin kaupungilla. Pikkaraisen mukaan hoitajia tarvitaan monissa eri tehtävissä.

Kaupungin rekrytointi-ilmoitus on herättänyt jonkin verran närää, koska erikoissairaanhoidossa on koettu Helsingin yrittävän viedä pätevää hoitohenkilökuntaa juuri kun tilanne on pahimmillaan.

Pikkaraisen mukaan kaupungilla ei ole tietoa siitä, missä hakuilmoitukseen vastanneet ovat töissä.

”Ei olisi mitään mieltä viedä Husilta heidän covid-19 -henkilökuntaansa. Valitettavasti usean vuoden hoitajapula näkyy nyt tässä tilanteessa. Olisi hienoa, jos jossain olisi sellainen hoitajareservi, joka voitaisiin hälyttää apuun. Se olisi ihanteellista, mutta todellisuus on toinen”, Pikkarainen sanoo.

Husin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulanderin mukaan Husista saattaisi yksi työntekijä olla hakijoiden joukossa. On epävarmaa, onko hän enää Husin palveluksessa.

”Tähän liittyi valitettavasti enemmän huhua kuin faktaa. Mutta toteutuessaan olisi hyvin hankalaa julkisen terveydenhoidon kannalta”, Ulander vastaa sähköpostitse.