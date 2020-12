Henkilöstöpula ja työuupumus painavat sairaanhoitajia. Korona on lisännyt monen kuormitusta jo ennestään vaikeassa tilanteessa. Sairaalahoidon tarve saattaa lisääntyä Husin alueella joulun aikaan.

”Kaamea vuoro. Kolme hoitajaa puuttunut. E-siivessä ei hoitajaa ollenkaan. Vuorosta selvitty ainoastaan hyvällä onnella.”

Eräs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) työskentelevä sairaanhoitaja on ottanut kuvan yövuorovastaavan vuorokausiraportista, joka odotti aamuvuorolaista ruutupaperiarkilla Malmin sairaalassa yhtenä lokakuun aamuna.

HS:n näkemä yövuorovastaavan viesti on vain yksittäinen esimerkki, mutta kertoo siitä, millaiseen paineeseen hoitohenkilöstö voi koronakriisin keskellä joutua. Riippumatta siitä, liittyykö työ suoraan koronapotilaiden hoitamiseen vai ei.

Henkilöstövaje, pitkään jatkuneet ylityöt, menetetyt lomat ja jatkuva kiire ovat saaneet monet sairaanhoitajat uupumaan ja alanvaihtoajatuksiin. Tilanne on ollut vaikea jo valmiiksi, mutta monelle korona on lisännyt kuormitusta ennestään.

Tuoretta tilastotietoa alaa vaihtaneiden lukumäärästä ei ole vielä saatavilla, mutta sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn kyselyn mukaan jopa yhdeksän kymmenestä on harkinnut alanvaihtoa viime kuukausina. Kyselytutkimukseen vastasi noin 2 500 yliopistollisissa sairaaloissa tai keskussairaaloissa työskentelevää jäsentä.

HS:n haastattelemat sairaanhoitajat pelkäävät, että tilanne henkilöstöpulan osalta on kehittymässä paikoin todella pahaksi. Mahdollinen valmiuslain käyttönotto jo valmiiksi kuormittuneiden sairaanhoitajien työssä pitämiseksi saattaisi johtaa joukkopakoon alalta, uskovat hoitajat. Valmiuslain nojalla hoitajat voidaan määrätä töihin ja ylitöihin myös vapaalta. Myös heidän vuosilomansa voidaan perua.

Paine työpaikoilla näkyy myös Etelä-Suomen aluehallintovirastossa (avi). Virastoon on tullut vireille tänäkin vuonna useita valvontapyyntöjä Husin eri yksiköihin liittyen henkilöstömitoitukseen. Valvontapyyntö on tehty muun muassa Malmin sairaalan päivystyksestä. Yleensä valvontapyynnöt tulevat joko entisiltä tai nykyisiltä työntekijöiltä. Avin tehtävä on valvoa, onko henkilökunnan määrä yksiköissä riittävä.

Jos puutteita havaitaan, avi kehottaa valvottua korjaamaan ne. Käsittelyajat ovat pitkiä, usein noin vuoden.

Töölön tapaturma-asemalla sairaanhoitajana työskentelevä Aki Nieminen sanoo, että kokeneiden hoitajien lähtö alalta uhkaa jo vaikuttaa potilasturvallisuuteen. Husin tilastoinnin mukaan Töölön tapaturma-asemalta on lähtenyt tämän vuoden aikana 10 prosenttia työntekijöistä toisiin tehtäviin. Se on puolet enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

”Vaikka kokemus ja laatu eivät automaattisesti kuljekaan käsi kädessä, on selvää, että osaaminen ei pysy ennallaan, kun kokeneita lähtee osastolta useampi lyhyen ajan sisällä. Nuoremmat tulijat joutuvat nyt liian tiukkoihin paikkoihin ja itseni kaltaiset kokeneemmat kuormittuvat liikaa.”

” ”Lopputili voisi olla tässä tilanteessa jopa helpotus.”

Kaikki lähtijät eivät tietenkään ole kokeneita hoitajia. Nieminen sanoo, että alanvaihto voi liittyä osittain myös sukupolvikysymykseen: nuoremmat sukupolvet eivät ole niin sitoutuneita työnantajaansa kuin vanhemmat.

”Mutta myös työelämän sekavuus sekä korona ja uuden tietojärjestelmän käyttöönotto samana vuonna ovat sotkeneet kuviota. Toisena tai kolmantena juurisyynä tulee huono hoitotyön johtaminen.”

Töölöön ei tuoda keskitetysti koronapotilaita, mutta sielläkin hoitajia kuormittaa potilaiden tarkkailu koronan varalta. Kysymyspattereiden esittäminen muun tekemisen yhteydessä lisää työmäärää.

”Siinä on aika paljon vartijana päivystyksessä: koronapotilaat pitää saada kiinni jo vastaanotossa, jotta virus ei leviä osastolle.”

Niemisen mielestä vielä keväällä hoitoalalla vallinnut ”tsemppifiilis” on vaihtunut kollektiiviseksi väsymykseksi.

”Työ ei enää vastaa toiveita. Itse olen asteittain lopettamassa uraani. Lopputili voisi olla tässä tilanteessa jopa helpotus.”

Nieminen ei itse tee ylitöitä, mutta häntä kuormittaa hoitotyön painopisteen siirtyminen potilaasta dokumentaatioon.

”Tietojärjestelmien, kuten nyt Apotin tulo on muuttanut koko ammattia isosti. Voisi jopa sanoa, että minulta on varastettu ammatti.”

Husin Malmin päivystyksessä sairaanhoitajana työskentelevä Markus Pietikäinen sanoo, että Helsinkiin perustetut koronaterveysasemat ovat selvästi helpottaneet kuormittuneiden päivystyspoliklinikkojen tilannetta, mutta henkilöstön kova vaihtuvuus on suuri ongelma. Pietikäinen on Malmin ja Haartmanin sairaaloiden luottamusmies.

”Meillä on tilanne se, että jos hoitajat lopettaisivat ylitöiden tekemisen, päivystys olisi hetkessä nurin”, kertoo Pietikäinen.

Mielialat valmiuslain suhteen ovat työyhteisössä synkät: Se voisi pahimmillaan tarkoittaa monelle lomien siirtymistä.

”Keväällä pahimmassa tapauksessa sairaanhoitaja ei tiennyt vuoroon mennessään, milloin pääsee kotiin. Periaatteessa työnantaja voi velvoittaa jäämään työhön. Ihmiset ovat raivoissaan siitä, että valmiuslakia vielä väläytellään.”

Pietikäisen arvion mukaan Malmin päivystyksestä lähtee 11 hoitajaa vielä ennen vuoden loppua. Haartmanin päivystyksessä työntekijöiden vaihtuvuus on ollut myös hyvin suurta: parikymmentä hoitajaa on lähtenyt maaliskuun jälkeen.

Husin tilastojen mukaan vaihtuvuus on kuitenkin vain noin prosenttiyksikön luokkaa enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kiire ei Pietikäisen mukaan johdukaan yksinomaan koronaepidemiasta.

”Sote-alalla ei kiitosta paljon tule, vaikka korulauseita julkisuudessa riittää. Tuntuu, kuin me työntekijät olisimme vain numeroita ja vakansseja. Suurin pelko on, ettei kaikkia potilaita ehditä hoitamaan.”

Husin johtava ylihoitaja Marja Renholm on huolissaan siitä, että hoitajat kokevat kuormitusta, mutta muistuttaa, että työ koetaan myös tärkeäksi.

”Ylityöt perustuvat aina vapaaehtoisuuteen. Tänä vuonna joulun ajan työvuorolistaan osuu kolme ’ylimääräistä’ vapaapäivää, siis kolme pyhää. Ylimääräisestä vuorosta maksettavalla 60 euron korvauksella koetamme löytää halukkaita työntekijöitä joulunpyhille. Käytössä on myös lyhyellä varoitusajalla tehtävistä vuoroista maksettava hälytysraha.”

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronahoidon tarve saattaa lisääntyä juuri jouluksi. Renholm toivoo, että vapaaehtoisia vuoroihin löytyy. Esimerkiksi asiantuntijatehtävissä toimivia voisi siirtyä koronapotilaiden vaatimiin hoitotehtäviin.

Jos näin ei ole, Hus joutuu ottamaan ”pakkokeinot” käyttöön, eli nojaamaan kunnallisen virkaehtosopimuksen pykälään, joka mahdollistaa työntekijöiden siirron muihin tehtäviin enintään kahdeksaksi viikoksi kerrallaan. Mahdollisesta valmiuslain käyttöönotosta päättää hallitus.

”Potilaiden hoidon tarve kuitenkin viime kädessä ratkaisee. Pakottaminen on huono juttu ja sitä pyritään välttämään. Keväällä kaikki eivät olleet vapaaehtoisia siirtymään, joten jouduimme siirtämään koronaosastoille myös heitä, jotka kokivat sen vaikeaksi.”

Keväällä Hus supisti kiireetöntä leikkaustoimintaa nopealla aikataululla. Syksyllä toiminta on pyritty pitämään normaalina, jotta hoitovelka saataisiin hoidettua ja jonot purettua. Tiistaina Hus kuitenkin tiedotti, että koronapotilaiden määrän lisääntymisen vuoksi kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan siirtämään.

Mikäli hoitajat uupuvat työssä, alanvaihtajia voi olla koronavuoden jälkeen ennätysmäärä. Sairaanhoitoalalla vallitsi jo ennen koronaa käytännössä täystyöllisyys.

” ”Vajaa miehitys on jokapäiväistä.”

Tilanne ei ole kriittinen ainoastaan Uudellamaalla ja päivystyksissä.

Kotisairaanhoitaja, Pirkkalan kotihoidon varapääluottamusmies Tarja Saarinen kertoo, että ylityöt ovat kasvaneet myös kotisairaanhoidossa voimakkaasti. Hänellä oli keväällä pitkä kausi, jolloin ylitöitä kertyi noin 30 tuntia kolmen viikon työvuorolistaan jatkuvasti.

Kesälomaa Saarinen ei ole ehtinyt pitää. Kun kesäloman piti olla, hän sairastui itse.

”Vajaa miehitys on jokapäiväistä. Aamulla töihin mennessä ei aina edes tiedä, milloin sieltä pääsee pois. Henkisesti tämä alkaa käymään kanttiin, pelkään, että kato alalta tulee”, sanoo 35 vuoden uran tehnyt Saarinen.

Saarinen sanoo, että monet hoitajat ovat alalle lähtiessään tiedostaneet työn raskauden, mutta nyt monet ovat havahtuneet siihen, ettei puurtamisesta todellakaan palkita.

”Jos ihmiset venyvät kuukausitolkulla ja tekevät ikäviä vuoroja, se voisi alkaa palkassa näkymään. Mielestäni päivystyksessä ja teholla työskentelevät voisivat saada jotain kertakorvaustakin sekä fyysisesti että henkisesti raskaasta työstään. En vain pysty ymmärtämään, ettei kukaan vieläkään tunnu ymmärtävän, mitä se työn todellisuus on.”

Ruotsissa koronapotilaita hoitaville sairaanhoitajille on maksettu raskaan työn lisää. Myös Norjassa ylityökorvauksia korotettiin jo keväällä. Ammattijärjestöt Tehy ja Super ovat vaatineet sairaanhoitajien huomioimista hallituksen budjettiriihessä. Lupausta koronalisistä ei ole tullut.

Helsingissä Finlandia-talon julkisivu on valaistu siniseksi sairaanhoitohenkilökunnan ponnistelujen kunnioittamiseksi. Tämä on monen hoitajan mielestä tuntunut lähinnä nöyryyttävältä.

Saarinen pelkää, että valmiuslaki olisi viimeinen niitti jo valmiiksi uupuneille työntekijöille.

”Pakkotyö jouluna voi olla monelle liikaa. Meilläkin on perheet, ja töitä on liikaa ihan normitilanteessakin. Kiire on jumalaton. Paine on jatkuva. Vastuu on valtava. Ja kun ei töitään edes ehdi tekemään kunnolla, raapaisemaan vain sinnepäin.”

Hän muistuttaa, että kyse on sairaanhoitajien lisäksi myös ihmisistä, jotka sairaanhoitajaa tarvitsevat. Ikäihmisistä ja vammaisista moni ei ole päässyt juuri poistumaan kotoaan koko syksynä, ja joskus sairaanhoitajakin pääsee konsultoimaan vain ruudun välityksellä.

”Henkinen puoli on korostunut sairaanhoitajan työssä korona-aikana. Tämä on henkisesti todella raskasta aikaa varsinkin ikäihmisille.”

Myös Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolla työskentelevä Anni Seppä pelkää valmiuslain käyttöönottoa.

”Toivon todella, että löytyisi muita keinoja turvata hoitohenkilökunnan riittävyys, pakkokeinoin olemme ennemmin tai myöhemmin isojen ongelmien äärellä. Kokeneet hoitajat uupuvat, eikä uusia hoitajia saada houkuteltua nykykeinoin töihin.”

Hänen mielestään tärkeintä olisi nyt turvata alalla olevien työkyky, ja siten hoitohenkilökunnan riittävyys nyt ja jatkossa. Elokuussa julkaistun ammattibarometrin mukaan sairaanhoitajat olivat työvoimapula-ammattien listan kärjessä.