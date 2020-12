Poikkeuksellisissa oloissa luotua budjettia ei hyväksytty yksimielisesti, vaan sitä kannattivat suurista puolueista kokoomus, vihreät ja sdp. Enemmistökokoonpanossa oli pienistä puolueista mukana Rkp ja Liike Nyt.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi keskiviikkona budjetin vuodelle 2021.

Poikkeuksellisissa oloissa luotua budjettia ei hyväksytty yksimielisesti, vaan sitä kannattivat suurista puolueista kokoomus, vihreät ja sdp. Enemmistökokoonpanossa oli pienistä puolueista mukana Rkp ja Liike Nyt.

Perussuomalaiset esittivät koko budjetin hylkäämistä.

Budjettia käsiteltiin kahdessa eri kokouksessa. Kiivasta keskusteltua käytiin etenkin kotihoidontuen Helsinki-lisän leikkauksesta. Sitä päätettiin kuitenkin leikata aiemmin ilmoitetun mukaisesti, eli Helsinki-lisä leikataan yli 1-vuotiailta 1. kesäkuuta 2021 alkaen.

Leikkausta vastustivat vasemmistoliitto, perussuomalaiset, keskusta, sinisten ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä, Avoin puolue, feministinen puolue ja Liike Nyt. Sitä kannattivat kokoomus, vihreät, sdp ja rkp.

Lisäksi voimakkaita rintamalinjoja vedettiin siinä, että pääpuolueet korostivat budjetin elvyttävää luonnetta ja sen panostuksia muun muassa kasvatukseen ja koulutukseen ja vasemmistoliitto taas korosti budjetin leikkaavuutta nimenomaan kasvatuksen ja koulutuksen osalta.

HS on jo päätöksenteon aiemmassa vaiheessa kertonut uuden budjetin panostuksista ja investoinneista.

Valtuustossa pitämissään ryhmäpuheissa budjettisopuun päässeet puolueet korostivat toisaalta koronan luoman poikkeusajan taloudellista epävarmuutta ja toisaalta panostuksia esimerkiksi uusiin kouluihin ja vanhojen remontteihin, peruspalveluiden ylläpitoon, ilmasto- ja mielenterveystyöhön, uusiin raitioteihin ja kulttuurialan tukemiseen.

Lisäksi esiin tuotiin, ettei kunnallis- ja kiinteistöveroprosentteja aiota nostaa.

Budjettisovun ulkopuolelle jättäytynyt vasemmistoliitto puolestaan rinnasti koronakriisin lapset lama-ajan lapsiin ja puhui siitä, miten rajoitustoimet ovat koetelleet perheitä ja kuinka etäopiskelu on haitannut lasten oppimista.

”Karkein virhe on massiivinen leikkaus kasvatuksesta ja koulutuksesta”, vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Anna Vuorjoki sanoi.

Hänen mukaansa julkisessa keskustelussa on yritetty pestä ”mustaa valkoiseksi” kehumalla budjettineuvotteluissa tehtyjä lisäyksiä.

Verrattuna pormestari Jan Vapaavuoren (kok) budjettiesitykseen kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sai neuvotteluissa 22 miljoonaa euroa lisää.

HS on aiemmin kertonut, että huolimatta budjettiin saaduista lisärahoista Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa joudutaan ensi vuonna säästämään esimerkiksi ryhmäkokojen kasvattamisen muodossa. Myös Helsinki-lisän leikkaus on yksi säästötoimenpiteistä.

”Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetti jää niukaksi. Koronaepidemian vuoksi tarvittaisiin selkeitä lisäsatsauksia esimerkiksi sosiaalityöhön, mielenterveyspalveluihin ja perheiden tukeen, jotta voimme estää sosiaalisen kriisin kärjistymistä ja eriarvoisuuden kasvua”, Vuorjoki sanoi.

”Helsingin talous on vahvalla pohjalla, eikä reilukaan lisävelan ottaminen tilapäisesti aja meitä taloudelliseen kriisiin. Meillä on myös varsin alhainen veroprosentti, jota on tulevina vuosina varaa nostaa. Rahalaina ei ole veloista vaarallisinta, vaan hyvinvointivelka kasvaa korkoa huomattavasti nopeammin.”

Myöskin budjettisovun ulkopuolella olevat perussuomalaiset korostivat valtuustossa ryhmäpuheessaan koronan aiheuttaman talouskriisin syvyyttä sekä palvelualojen lomautuksia ja työttömyyttä.

”Jo nyt voimme nähdä, että ensi vuoden tulot jäävät hyvin suurella todennäköisyydellä pienemmiksi kuin talousarviossa oletetaan. Olisi epärehellistä väittää muuta, sillä tulemme vaipumaan yhä syvempään talouskriisiin, kun tauti jatkaa leviämistään”, valtuutettu Mari Rantanen (ps) sanoi.

Puolueessa ihmeteltiin Helsingin ”kasvukiimaa”, jossa ”kaupunkia halutaan kasvattaa hinnalla millä hyvänsä”.

”Helsingin tulisi olla turvallinen, siisti ja hyvä kaupunki elää, opiskella, tehdä työtä, yrittää ja kasvattaa lapsia. Tavoite ei voi toteutua, jos Helsinki hassaa rahat ja energian hallitsemattomaan väestönkasvuun.”

Hallitsemattomalla väestönkasvulla Rantanen viittasi siihen, että Helsinkiin muuttaa paljon vieraskielisiä, jotka ”käyttävät palveluja enemmän kuin maksavat niistä.”

Lääkkeeksi talousahdinkoon perussuomalaiset tarjosivat tiukkaa talouskuria. Säästökohteita voisivat perussuomalaisten mukaan olla esimerkiksi laittomasti maassa olevien palveluiden laajennus ja omankielisen opetuksen järjestäminen.

Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten lisäksi pienet ryhmät keskusta, kristillisdemokraattien ja sinisten valtuustoryhmä, feministinen puolue, avoin puolue ja Terve Helsinki -valtuustoryhmä pitivät kaikki puheenvuoroja, jotka vastustivat leikkauksia Helsinki-lisään.

”Äidillä ja isällä on erityinen merkitys lapselle ja niin on hyvä. Yhteiskunnan tulee tukea tätä luonnollista sidettä, eikä pyrkiä tekemään lasten kotihoidosta vain rikkaiden erityisoikeutta. Kotihoidon tuen alasajon sijasta ryhmämme on esittänyt kaupunginvaltuustossa, että aiemmin viety 2–3 -vuotiaiden Helsinki-lisä palautettaisiin”, kristillisten ja sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling sanoi.

Keskustalle tärkeä asia tulevana vuonna on lisäksi hyvinvointierojen kasvun pysäyttäminen. Feministisen puolueen Katju Aro puolestaan korosti koronakriisin näkymistä esimerkiksi lastensuojelussa, lähisuhdeväkivallassa sekä matalan kynnyksen mielenterveys- ja sosiaalityössä, ja toivoi investointeja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Avoimen puolueen Petrus Pennanen piti esillä kaupungin hyvää taloustilannetta ja nosti esiin, että palomies-ensihoitajat pitää nostaa ”vakavasta palkkakuopasta”.

Myös Liike Nytin Joel Harkimo totesi, että kaupunkikonserni ”tekee erittäin hyvää tulosta vuodesta toiseen”. Hän kertoi kannattavansa kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosenttien laskemista nykyisestä.

Terve Helsinki -valtuustoryhmän Paavo Väyrynen kritisoi kaupungin kasvupyrkimyksiä. Hänen mukaansa tervettä Helsinkiä ei rakenneta niin, että valtavasti kaupungin varoja käytetään muuttovirtojen kiihdyttämiseen kaupunkiin muualta maasta ja ulkomailta.

Oikaisu 9.12. klo 16.59: Jutun otsikossa luki ensin virheellisesti, että valtuutetut päättivät leikata kotihoidontuen yli 1-vuotiailta. Kyse on kuitenkin kotihoidontuen Helsinki-lisästä.