Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä suosittaa vain, että kunnissa keskustellaan yläluokkien siirtämisestä etäopetukseen

Tiistaina kokoontunut Uudenmaan kuntien koronakoordinaatioryhmä ei suosittanutkaan yläluokkien etäopetusta, vaikka Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) näin ennätti tiedottaa verkkosivuillaan.

Asiaa setvittiin keskiviikkona ja ryhmän jäsenet, kuntien johtavat lääkärit ja hyvinvointijohtajat totesivat olevansa yhtä mieltä siitä, että kunnissa tulisi koulutoimen ja terveydenhuollon vakavasti keskustella yläluokkien siirtämisestä etäopetukseen. Varsinaiset päätökset perusopetuksen järjestelyistä tehdään aina kunnissa.

Keskiviikon aikana Hus myös poisti verkkotiedotteestaan virkkeen vahvasta suosituksesta siirtää 7.–9. luokat etäopetukseen.

Uudenmaan koordinaatioryhmän puheenjohtaja, Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo, että tietokatko tapahtui kokouksen ja tiedottamisen välillä. Hän ottaa vastuun virheellisestä tiedottamisesta itselleen.

”Kokouksessa asiasta keskusteltiin, ja sitä pidettiin tärkeänä. Kukaan ei siellä ääneen opponoinut, ja vaiteliaisuushan on myöntymisen merkki”, Mäkijärvi sanoo.

Yläkoululaisten etäopetuksen suosituksesta uutisoivat keskiviikkona muiden muassa Hufvudstadsbladet ja Helsingin Sanomat.

Porvoon, Lohjan ja Keravan kaupunginjohtajat kertoivat HS:lle, ettei näiden kaupunkien epidemiatilanne ole niin huono, että ne olisivat siirtämässä yläkoululaisia etäopetukseen.

Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien koordinaatioryhmä kokoontuu tänään torstaina, ja etäopetus on yksi kokouksen puheenaiheista.

Markku Mäkijärvi sanoo itse kannattavansa ajatusta yläkoululaisten siirtämisestä etäopetukseen jo ennen joululomaa.

”Joissakin kouluissa tartuntoja on ollut niin paljon, että siellä voi olla altistuneita helposti 100 henkeä. Näiden jäljittäminen vie paljon resursseja”, Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärvi myöntää, että kuntien välillä on tartuntatilanteessa suuria eroja. Myös kuntien sisällä eri koulujen välillä on huomattavia eroja. Erityisen hankala tartuntatilanne on viime viikkoina ollut Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Vantaa tiedotti maanantaina, että Kilterin 550 oppilaan yläkoulu siirtyi etäopetukseen. Koulussa oli todettu 17 koronavirustartuntaa, ja seulonnassa löytyi tartuntoja 17 lisää.

”Meillä ei ole tietoa siitä, mikä on epidemiatilanne joululoman jälkeen. Olisiko parempi siirtää yläkoululaiset etäopetukseen jo ennen joululomaa, jotta sitä voisi tarvittaessa luontevasti jatkaa joululoman jälkeen? Voi olla kouluille rasittavampaa, jos tieto etäopetukseen siirtymisestä tulee joululoman aikana”, Mäkijärvi pohtii.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu HS:n tietojen mukaan torstaina tekemään päätöksiä Helsingin, Espoon ja Vantaan osalta.