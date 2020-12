Henkirikoksen uhri on paikkakuntalainen hieman alle 60-vuotias mies.

Vihdin Nummelassa tapahtui marraskuussa henkirikos, jota tutkitaan tappona, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi.

Poliisi sai keskiviikkona 4. marraskuuta ilmoituksen, että Myntintiellä sijaitsevasta asunnosta on löytynyt kuollut mies. Kuolleessa oli poliisin mukaan voimakkaan ulkoisen väkivallan merkkejä.

Asiassa on poliisin mukaan kuultu lukuisia henkilöitä. Tapauksen esitutkinnassa on myös tehty useita kiinniottoja ja pidätyksiä, joiden lisäksi käräjäoikeus on vanginnut poliisin vaatimuksesta useamman rikoksesta epäillyn.

Tähän mennessä poliisi on onnistunut määrittelemään teon tapahtuma-ajaksi 2. marraskuuta ja 4. marraskuuta välisen ajan. Henkirikoksen uhri on paikkakuntalainen hieman alle 60-vuotias mies.

Esitutkinnan keskeneräisyyden vuoksi poliisi ei julkaise tässä vaiheessa tapauksesta muuta tietoa.

Poliisi toivoo tapahtuneesta jotakin tietäviä lähettämään tietojaan vihjepuhelimensa vastaajaan numeroon 0295 413 031 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi.