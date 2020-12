Arkkitehtuuri

”Peruskorjaus on tärkeä hanke kaikille tapiolalaisille ja merkittävä koko Espoon kannalta”, Espoon kaupunki sanoo tiedotteessaan.

Tapiolan uimahalli on osa 1960-luvun Tapiolan arkkitehtuurillista ydintä. Aiempi peruskorjaus epäonnistui. Halli on ollut suljettuna vuodesta 2016.­

Tapiolan uimahalli Espoossa peruskorjataan siten, että sen rakennustaiteelliset arvot ja arkkitehtoninen kokonaishahmo säilyvät. Espoo tiedotti asiasta torstaina.

Päätös peruskorjauksesta päätti pitkään jatkuneen epätietoisuuden ja kiistelyn hallin korjaamisesta. Korjausasteeksi on laskettu 90 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes täydellistä hallin uusimista.

Korjausta vastustaneiden mielipide on ollut, että korjaus on liian kallis, ja että kokonaan uuden hallin rakentaminen olisi halvempaa. Hallin korjaamista on puolusteltu sen rakennustaiteellisella arvolla ja merkityksellä Tapiolan ja koko Espoon historialle ja imagolle.

”Peruskorjaus on tärkeä hanke kaikille tapiolalaisille ja merkittävä koko Espoon kannalta. Uimahallin peruskorjaus on myös kansainvälisesti kiinnostava hanke, sillä uimahalli on rakennushistoriallisesti arvokas ja se on suojeltu asemakaavalla”, Espoon tiedotteessa sanotaan.

Espoo on selvittänyt hallin kohtaloa Museoviraston ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa. Niiden mukaan nyt laadittu jatkotoimenpide-ehdotus on perusteltu. Ehdotus edistää uimahallin korjaamista sen arvot huomioiden

”Näyttää siltä, että uimahallin peruskorjaukseen on löydettävissä ratkaisu, joka on rakennussuojelun kannalta hyvä, ja ottaa huomioon eri viranomaisnäkemykset. Tämä luo pohjan toteuttamiskelpoisille korjaussuunnitelmille, jotka ovat toteutettavissa hallittavasti ilman pitkäkestoisia kaavaprosesseja”, Espoon teknisen toimen johtaja Olli Isotalo sanoo tiedotteessa.

Hallin puku- ja pesutilat uudistetaan toimivammiksi ja kaikki vaurioituneet rakenteet uusitaan. Korjaussuunnitelmassa esitetään tavoitteeksi, että työt käynnistetään vuonna 2022 ja että hallissa uidaan vuonna 2024.