Lapsille ja perheille tarjotaan apua Koskelan alueella – 16-vuotiaan epäilty murha on järkyttänyt laajalti

Toimialajohtaja Liisa Pohjolainen: Tämä on erittäin vakava ja poikkeuksellinen kriisi.

Koskelan ja Käpylän koulujen oppilaille sekä alueen päiväkotien kautta tarjotaan lapsille ja perheille kriisitukea 16-vuotiaan epäillyn murhan aiheuttamaan järkytykseen.

Koskelan sairaalan alueelta, työmaan takaa löytyi maanantaina 16-vuotiaan pojan ruumis. Poliisi vangitsi torstaina kolme samanikäistä poikaa murhasta epäiltynä.

”Tämä on ollut kollektiivisesti järkyttävä tapaus. Jos läheisyydessä sattuu tällaista, ihmiset joutuvat yleensä sokkiin. Kyllä tämä ajattelemaan pistää”, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen Helsingin kaupungilta sanoo.

Koulujen kautta oppilaille ja heidän perheilleen on koulujen ja kotien välisen Wilma-viestinnän kautta tarjottu kriisiapua. Myös päiväkotilasten huoltajille on viestitty saatavilla olevasta avusta.

”Toivomme, että myös lasten vanhemmat ovat nyt herkällä kuulolla. Lapset seuraavat uutisia, ja etenkin pienet lapset reagoivat voimakkaasti. Olemme lähettäneet vanhemmille viestiä ja toivoneet, että he seuraisivat nyt tarkasti, jos lapsi haluaa keskustella. Jos lapsi oireilee, hän voi olla yhteydessä kouluun”, Pohjolainen sanoo.

Pohjolainen kertoo Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimialan kriisiryhmän olleen koolla keskiviikkona. Ryhmä on perustettu vakavien tapausten, esimerkiksi onnettomuuksien tai väkivaltatapausten varalle.

Kriisiryhmään kuuluvat koulutuksen ja varhaiskasvatuksen johdon lisäksi muun muassa turvallisuuspäällikkö ja viestintäpäällikkö, ja kriisin sattuessa mukaan kutsutaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen aluepäälliköt.

”Meillä on kriisivalmiusmalli, jonka mukaan toimimme. Olemme harjoitelleet kouluissa ja päiväkodeissa. Ja tämähän on jo erittäin vakava ja poikkeuksellinen kriisi. En muista, että minun aikanani olisi vastaavanlaista tapahtunut”, Pohjolainen sanoo.

Pohjolaisen mukaan on tärkeää yrittää selvittää, mistä 16-vuotiaiden tekemäksi epäilty järkyttävä väkivalta on johtunut. Vasta kun poliisin tutkinta jatkuu, saatetaan päästä kiinni syihin ja ehkäiseviin toimiin.

Pohjolainen muistuttaa, että Helsinki on jo tehnyt tähänkin saakka monialaista ehkäisevää työtä lasten ja nuorten parissa. Kaupungilla on sosiaali- ja terveystoimen, kasvatuksen ja koulutuksen sekä poliisin keskinäistä työtä lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi. Lisäksi monet järjestöt jalkautuvat alueellisesti lasten ja nuorten tueksi.

”Pahoinvoinnista ilmiöt ovat moninaisia, ja ne voivat johtua monista eri syistä. Jos puhutaan rikoksista, silloin se on jo vakavaa”, Pohjolainen sanoo.

Hän toteaa, että pitkäjänteinen, sosiaalitoimen kanssa tehtävä yhteistyö perheiden tai huoltajien tukemiseksi on ensisijaista pahoinvoinnin ehkäisytyötä: ”Lapset ovat perheissä ja heillä on vanhemmat. He ovat hyvin erilaisissa perheissä, ja olisi tärkeää saada perheet voimaan paremmin, jolloin lapsetkin voisivat paremmin.”

Laajasti ihmisiä järkyttäneestä tapauksesta poliisi on kertonut jatkavansa lähipäivien aikana kuulusteluja. 16-vuotiaiden poikien teolle ei poliisin mukaan torstaina ollut tiedossa mitään motiivia.

Murhasta epäillyt ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Uhriin oli poliisin mukaan kohdistettu eri puolille kehoa vakavaa, pitkäkestoista ja erityisen raakaa ja julmaa väkivaltaa.

Pojat olivat viettäneet yhden epäillyn syntymäpäiväjuhlia ja nauttineet alkoholia ulkona Koskelan sairaalan alueella. Mahdollisista muista päihteistä poliisilla ei vielä ole tietoa.

Epäiltyjä on alustavasti kuultu ja poliisin mukaan he ovat myöntäneet osallistuneensa kaverinsa pahoinpitelyyn. Rikoksesta epäillyt eivät ole poliisille entuudestaan tuttuja.

Uhrista ei ollut ehditty tehdä virallista katoamisilmoitusta poliisille ennen ruumiin löytymistä. Tutkinnanjohtaja Marko Forss kertoi kuitenkin aikaisemmin, että poliisiin oli otettu yhteyttä ennen ruumiin löytymistä, ja uhrista oli oltu huolissaan.