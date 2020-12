Korona-ajan syyttävä sormi osoittaa usein joukkoliikenteeseen, vaikka siitä ei ole todennettu yhtäkään tartuntaa.

Joukkoliikennettä kurittavat nyt etätyö ja etäopiskelu mutta myös matkustajien pelko mahdollisista tartunnoista.

Helsingin seudun liikenne (HSL) ja VR yrittivät pari viikkoa sitten hälventää pelkoja viestittämällä, ettei joukkoliikenteestä ole todennettu yhtäkään koronavirustartuntaa.

Tiedote herätti kuitenkin kriittistä keskustelua, koska tuolloin pystyttiin jäljittämään vain arviolta puolet tartuntojen alkuperästä. Tällä viikolla jäljitys on onnistunut noin 60 prosentissa pääkaupunkiseudun tapauksista.

”En ihan heti keksikään, miten tartuntaketjun saisi jäljitettyä joukkoliikennevälineeseen. Esimerkiksi Koronavilkku-sovellushan ei kerro mahdollisen altistumisen paikkaa tai tarkkaa ajankohtaa”, sanoo ekologi ja evoluutiobiologi, tautiekologiaa tutkinut Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

Hän pitää mahdollisena, että tartuntoja on voinut yksinkertaisesti jäädä huomaamatta.

Kansainvälisessä vertailussa Helsingin seudun joukkoliikenteen tilanne ei juuri eroa muiden kaupunkiseutujen koronakurjuudesta. Matkustajat ovat kaikonneet, ja samalla useissa maissa on annettu maskisuosituksia tai määrätty maskit pakollisiksi.

Tutkimustietoa joukkoliikenteen merkityksestä tartuntalähteenä ei ainakaan vielä ole. Aivelo sanoo, että esimerkiksi Etelä-Korea tai Singapore voisi tuottaa jäljityksen kannalta olennaista tutkimustietoa, koska näissä maissa yksityisyyden suoja ei aseta yhtä paljon rajoituksia.

Japanilaiset tutkijat ovat selvittäneet koronaviruksen joukkoaltistusta liikennevälineissä viime kevään aikana. Tutkimusjakson aikana tammikuun puolivälistä huhtikuun alkuun niitä ei löydetty lainkaan.

Japanilaiset tutkijat huomauttavat kuitenkin, ettei altistumisen mahdollisuutta voida sinänsä sulkea pois, koska tutkimusaineisto oli koottu kyselytutkimuksina eikä Japanissa jäljitetty altistuneita.

Joukkoliikenteen matkustajakato on lisännyt väljyyttä.­

Koronaviruksesta tiedetään nyt, että tartuntariski pienenee, jos kontaktiaika on lyhyt, tila on hyvin ilmastoitu, ihmiset pysyvät etäällä toisistaan ja maskit ovat käytössä.

Helsingin seudulla joukkoliikenteen kalusto on melko uutta eli ilmastointi junissa, raitiovaunuissa, metrossa ja busseissa on pääosin tehokasta. Matkustajakato on lisännyt väljyyttä, ja maskin käyttö on viime viikkoina yleistynyt entisestään.

”Joukkoliikenteessä on yleensä sellaisia hetken kohtaamisia, mikä pienentää tartunnan riskiä. Kun todistusaineisto tartuntaketjuista puuttuu, se tarkoittaa, että yksittäisiä tartuntoja voi toki tapahtua”, Aivelo luonnehtii.

Samoilla linjoilla on Espoon tartuntataudeista vastaava lääkäri Topi Turunen. Hän johtaa Espoossa koronaviruksen tartuntaketjujen jäljitystä.

”Espoossa ei ole tiedossa varmistettuja koronavirustartuntoja joukkoliikenteestä. Yksittäiset sairastuneet ovat tuoneet joukkoliikenteen esiin mahdollisena tartunnan lähteenä, mutta tällaisia epäilyjä on vaikea todentaa.”

Myös Turunen muistuttaa, että monet joukkoliikennematkat ovat lyhyitä ja maskien käyttö on lisääntynyt.

”Hengitystievirukset voivat kyllä tarttua siellä, missä ihmisiä pakkautuu pieneen tilaan, eikä joukkoliikenne ole varmasti poikkeus. Koronavirustartuntoja on yhdistetty maailmalla esimerkiksi pitkiin tilausbussimatkoihin.”

Pitkien bussimatkojen riskeistä kertoo Kiinassa vuoden alussa ilmennyt tartuntaketju. Paikalliseen temppeliin matkanneilta turisteilta todennettiin useita koronatartuntoja.

”Bussimatka oli pitkä, puolitoista tuntia suuntaansa. Kahdessa bussissa oli molemmissa tartunnan saanut henkilö, joka sitten tartutti useita muita”, Aivelo sanoo.

Viime keväänä taksinkuljettaja sai Suomessa koronavirustartunnan kuljettaessaan matkustajaa Helsinki-Vantaan lentoasemalta maakuntaan.

Maskisuosituksesta kerrotaan useilla kielillä.­

Joukkoliikennettä käyttävät yhä muun muassa monet ihmiset, joiden työpaikoilla etätyö ei ole mahdollista. Usein kyse on palvelutehtävistä, joissa ihmisiä kohdataan, ja niissäkin piilee tartuntariski.

Topi Turunen sanoo, että näissä tilanteissa on hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta määrittää, missä tartunta tosiasiallisesti on tapahtunut.

”Joukkoliikennettä käyttävä ihminen on aina matkalla jostain jonnekin, jolloin määränpäät voivat olla varteenotettavia tartuntapaikkoja siinä missä itse matkakin. Sairastunut harvoin muistaa jälkikäteen, mihin kellonaikaan istui missäkin välineessä, ja vaikka tämä tieto olisikin käytettävissä, tavallisesti ei saataisi tietoon satunnaisten matkakumppanien nimiä.”

Tuomas Aivelo arvioi, ettei ravintoloissakaan mahdollisesti tapahtuneilla tartunnoilla ole yleensä todistusvoimaa.

”Ruokaravintoloissa voidaan kenties varmistaa pöytävarausten perusteella, keitä samassa tilassa on ollut. Baareissa ei tällaista tietoa voi olla. Ei ihmisillä ole hajuakaan, kuka siinä vieressä on ollut. Siksi ei ole mikään yllätys, ettei tartuntaketjuja saada jäljitettyä baareihin.”

Vaikka tartuntaketjuista vallitsee epämääräisyys, ihmisten kaikki kohtaamiset ovat tilanteita, joissa epidemiaa voidaan yrittää hillitä.

Koronaviruksesta on opittu, että tartunta saattaa olla mahdollinen hyvin lyhyissäkin kohtaamisissa.

”Tartuntariski kasvaa altistuksen keston myötä, ja alle viisitoista minuuttia kestäviä tilanteita pidetään keskimäärin vähäriskisinä, jos niihin ei liity esimerkiksi suoraa altistumista koronaviruspotilaan hengitystie-eritteille”, Turunen sanoo.