HS kokosi jouluista tekemistä pandemian takia peruuntuneiden perinteiden tilalle.

Joulureissut maakuntiin ja sukulaisten luona kyläilyt jäävät monelta tänä vuonna väliin koronaviruksen pelossa.

Pääkaupunkiseudulla yleisötilaisuudet on peruttu ja julkisia tiloja on suljettu 20. joulukuuta saakka. Kun joulukonsertit, -laulajaiset ja -myyjäiset jäävät järjestämättä, joulutunnelmaa täytyy etsiä toisaalta.

HS kokosi vaihtoehtoja, joilla joulumieltä voi herätellä hämärän vuodenajan Helsingissä.

Talvikierroksia ulkona

Ulkoilmassa on järjestetty erityisesti perheille suunnattuja tapahtumia, joihin voi osallistua oman aikataulunsa mukaisesti. Kävelykierrokset on suunniteltu talviseen, pimeään ympäristöön.

Suomenlinnassa saaren joulukuuset ovat saaneet jouluvalot ja Suomenlinnan kirkon krypta ikkunoihinsa pienet jouluseimet. Saaressa kulkeva kahdeksan rastin Tähtireitti (8.11.–20.12.) johdattaa bongaamaan taivaankappaleita ja -ilmiöitä talviselta taivaalta. Kierroksen varusteiksi tarvitaan taskulamppu, ja mukaan kannattaa ottaa myös kiikari. Kartta löytyy verkkosivulta.

Lapsille tarkoitettu Linnoitustontun reitti (28.11.–6.1.) on tehtäväpolku, jonka varrella voi seurata tonttujen puuhia eri puolilla linnoitusta. Kartan voi ladata verkosta.

Vuosaaressa Uutelan Tähtipolku (14.12.–31.1.) kuljettaa kävijäänsä kilometrin pituisen reitin. Polun varrella Ursan tähtirastit tutustuttavat luonnon ihmeisiin ja taivaan tähtikuvioihin. Retkelle kannattaa ottaa mukaan tasku- tai otsalamppu, eväät ja istuinalusta. Heijastinpolku alkaa Kahvila Kampelan vierestä ja päättyy Niemenapajan tulipaikalle.

Pitäjänmäessä voi tehdä kävelyn Marttilan omakotitaloalueella, jonka pihoille asukkaat ovat luoneet pieniä tunnelmapaloja. Marttilan joulukylän (1.12.–6.1.) tarinoita ja jouluasetelmia löytyy muun muassa Korsutieltä, Mottitieltä, Partiotieltä ja Turkismiehentieltä.

Jouluasetelmia ikkunoissa

Senaatintorin suuren valaistun joulukuusen juurelta voi lähteä pienelle valokierrokselle keskustaan. Tutut jouluvalot sytytettiin Aleksanterinkadulle marraskuussa. Esplanadin puistossa pensaita ja puita kiertävät lamppujen köynnökset ja pimeydessä kimmeltävät kullanhehkuiset poropatsaat.

Kaupungilla monen liiketilan ikkunat ovat saaneet jouluisen asun. Jouluikkunoista tunnetuin lienee Stockmannin satuikkuna, joka on tänä vuonna koristeltu pipariteemalla. Perinteikkäässä ikkunassa puuhastelee tonttu- ja eläinhahmoja piparkakkumaassa äänimaailman keskellä. Musiikin on säveltänyt Tuomas Kantelinen.

Aleksanterinkadulla ikkunoissa näkyy eläinhahmoja erilaisissa jouluvalmisteluissa. Ikkuna-asetelmissa nähdään muun muassa pupujen rakennuspaja, mustekalan joululeivontaa ja koirien paketointipartio. Eläimet ovat karanneet jouluparaatista Aleksin joulukadun avajaisista, vaikka tapahtumaa ei tänä vuonna perinteisesti järjestettykään.

Jouluisen ikkunapolun teoksia voi kurkistella esimerkiksi Torikortteleiden ikkunassa Katariinankadulla ja Suomalaisessa kirjakaupassa.

Helsingin jouluseimet -tapahtuma tuo jouluisia seimiasetelmia kirkkojen ja kauppojen ikkunoihin ympäri kaupunkia loppiaiseen asti. Teosten teema on tällä kertaa ”Kaukaa katsoen – lähelle päästäen”.

Aleksanterinkadulla ja sen lähiympäristössä asetelmia on kymmenkunta. Esimerkiksi Aseman kellon ikkunan seimi on peräisin Italiasta, Café Engelin paperiseimi Filippiineiltä ja Tuomiokirkon oliivipuusta valmistettu seimi Betlehemistä. Kaikki seimiasetelmat on listattu ja kuvattu Jouluseimet-verkkosivulla.

Taiteilijatalot ovat luoneet omia joulukalentereitaan iltalenkkeilijöiden iloksi. Villa Lill Kallvik Vuosaaressa avaa joka ilta jouluun asti luukun johonkin talon ikkunoista. Kalenteriluukkujen taide-elämysten takana ovat vuosaarelaiset taiteilijat, ja jouluaaton luukun he toteuttavat yhdessä. Luukkujen sisältöä ovat tehneet kuva-, tekstiili-, keramiikka- ja valokuvataiteilijat sekä muotoilijat, runoilijat ja tanssijat. Villa Lill Kallvikin taiteilijatalossa asuu useiden alojen taiteilijoita perheineen.

Taiteilijatalo Ars Longan joulukalenteri Kalasatamassa tuo galleria Fönarin ikkunaan päivittäin uutta taidetta. Joulukalenterin luukut paljastavat taiteilijoiden tekemiä yllätyksiä. Fönarin joulukalenteri on esillä tammikuun alkuun.

Kirkkojen ikkunoissa näkyy seurakuntien omia jouluasetelmia. Haagassa joulukuvaelma löytyy Vespertien puolelta. Maunulan ja Käpylän kirkkojen ikkunoihin on koottu Aasin matkassa -jouluikkunavaellus. Kirkkojen neljässä ikkunassa jouluevankeliumin tapahtumiin voi yhdistää tekstin ja laulun kännykän qr-koodin avulla.

Vallilassa Paavalinkirkon ikkunoissa on erilaisia seimiasetelmia, joihin liittyy katsomisen lisäksi kuunneltavaa ja pieniä tehtäviä. Kirkon sisäpiha on koristeltu joulupihaksi kuusineen.

Yhteislaulua etäyhteydellä

Kauneimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuuksia ei voida järjestää, mutta osa niistä on siirretty verkkoon suoratoistoksi. Yhteislaulu kajahtaa Facebookin välityksellä esimerkiksi 20. joulukuuta Pakilan seurakunnasta ja 22. joulukuuta Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta.

Suomen Lähetysseuran verkkosivulla pyörii yhdentoista joululaulun videoesitys. Tässä joulukaraokessa laulujen sanoja voi seurata tietokoneen näytöltä ja laulaa karaokesäestyksen tahtiin. Loppiaiseen asti on nähtävillä Koko Suomen kauneimmat joululaulut -verkkotapahtuma, joka pidetään 13.12. Tallenne tulee Suomen Lähetysseuran Youtube-kanavalle sekä Lähetysseuran ja Kauneimpien joululaulujen Facebook-sivuille.

Jouluradio soittaa joulumusiikkia radiotaajuuksilla loppiaiseen saakka ja verkossa ympäri vuoden.

Joulukuusen hankinta

Joulukuusia myydään Helsingissä 85 paikassa. Yhteismyyntipaikkoja on Hakaniementorilla, Töölöntorilla ja Hietalahdentorilla.

Kuusenhakureissuun voi yhdistää myös jouluherkuttelun ja käydä puurolautasella torilla, kauppahallissa tai kahvilassa. Samalla voi napata joulupuiden katsastukseen mukaan kupillisen kuumaa glögiä tai kaakaota.

Hautausmaalla käynti

Monien jouluperinteisiin kuuluu kynttilän, lyhdyn tai seppeleen vienti hautausmaalle keskellä pimeydessä loistavaa kynttilämerta. Hautausmaiden portit ovat tänä vuonna avoinna kellon ympäri aina loppiaiseen asti.

Seurakunnat antavat lähempänä joulua lisäohjeita kynttilöiden viennistä haudoille. Turvaväleistä tulee toki huolehtia myös ulkoilmassa hautausmailla ja pysäköintialueilla.

Valmiita joulupöytiä

Ravintolat tarjoavat jouluruokaa myös tänä vuonna, ja sesongin mukaiseen ruokapöytään pääsee lounasaikaan tai illallisella. Joulumenun ovat tuoneet listoilleen esimerkiksi Meripaviljonki, Töölönranta, Salutorget ja Nokka.

Kaikki jouluruokaa tarjoavat ravintolat eivät kuitenkaan ole auki jouluaattona. Kotikokki pääsee jouluvalmisteluissaan erityisen helpolla tilaamalla valmiita jouluruoalla täytettyjä herkkukasseja. Sellaisia saa muun muassa Lasipalatsista ja Nokasta.

Joululoma hotellissa

Joulukokkailuja ja -stressiä voi myös paeta ulkoistamalla järjestelyt kokonaan. Hotellit houkuttelevat asiakkaita pienelle joululomalle gourmetruoalla ja saunomismahdollisuudella. Jouluaterian voi nauttia joko ravintolassa tai hotellihuoneen rauhassa. Hotellien tiloissa saattaa olla myös jouluohjelmaa kuusen koristelusta joulupukkiin.

Myös jouluton joulunvietto on mahdollista, ainakin Bulevardilla. Klaus K -hotelli kertoo tarjoavansa jouluna ”turvasataman” ihmisille, jotka eivät halua viettää joulua vaan toivovat sen päinvastoin menevän nopeasti ohi. Hotelli lupaa, ettei kävijän tarvitse törmätä himmeleiden, joulupallojen tai olkipukkien kaltaiseen koristeluun ja ravintolastakin saa tilata aivan tavallista ruokaa. Tosin tarjolla on myös italialainen joulumenu.

Joulu yksin

Perhejuhlan perinteiden keskellä korostuu helposti yksinäisyys, varsinkin karanteenin, eristäytymisen ja suljettujen julkisten tilojen aikakautena. Seurakunnat noudattavat rajoituksia toistaiseksi eli ainakin 20. joulukuuta asti eivätkä välttämättä järjestä tiloissaan jouluhartauksia tai yhteistä joulunviettoa.

Myös Hurstin joulujuhla on peruttu, mutta sen sijaan joulun aikaan jaetaan ruokakasseja vähävaraisille.