Viimeiset asvaltit asennettiin yöllä.

Lauttasaaren siltaa on peruskorjattu lähes puolitoista vuotta. Siltaurakka valmistuu tänään.­

Lauttasaaren silta avautuu kokonaan liikenteelle tänään perjantaina.

Sillalla tehdään aamun aikana vielä viimeisiä asvalttisaumauksia, mutta Kreaten työpäällikkö Vilho Hiltusen mukaan ajokaistat ovat auki. Kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä on etelänpuoleinen leveä väylä.

”Viimeiset asvaltit asennettiin viime yönä sillan pohjoisreunaan, mutta kyllä sielläkin on jo kulkijoita”, Hiltunen kertoo ennen aamukahdeksaa.

Tällä hetkellä urakoitsija Kreate tekee vielä katumerkintöjä.

Peruskorjauksen yhteydessä silta on muutettu kävelijöille ja pyöräilijöille paremmin sopivaksi. Korjauksen jälkeen sillalla on yhteensä kolme ajokaistaa, yksi Lauttasaaresta keskustaan ja kaksi ajokaistaa keskustasta Lauttasaareen.

Sillan pohjois- ja etelälaidoilla on erilliset jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörätiet. Vilkasliikenteisempi eteläinen jalkakäytävä on neljä metriä leveä, joten sillä on tilaa myös onkijoille.

Vuonna 1969 valmistunut silta oli huonossa kunnossa. Peruskorjauksessa kunnostettiin ja vahvistettiin erityisesti sillan rakenteita. Sillalla oleva nostoläppä on suljettu pysyvästi. Siltakorjauksen rakentamiskustannukset olivat 18,5 miljoonaa euroa.