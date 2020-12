Koronakoordinaatioryhmä tiedotti linjauksistaan perjantaina.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi voimassa olevien rajoitusten ja suositusten voimassaolon jatkamisesta 10. tammikuuta 2021 saakka.

Voimassaoloajan jatkamisella reagoidaan epidemian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaan. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan uuden määräajan jälkeen edelleen tarvittaessa.

Koordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen ottaa käyttöön koordinaatioryhmän linjaamien rajoitusten ja suositusten jatkon.

Viime päivinä on käyty keskustelua siitä, pitäisikö yläkoulut eli luokat 7.–9. siirtää etäopetukseen koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä antoi tiistaina kunnille suosituksen keskustella yläkoululaisten etäopetuksesta.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ei kuitenkaan päätynyt suosittelemaan yläkouluihin etäopetusta, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tiedotustilaisuudessa.

Vapaavuori perusteli tätä muun muassa etäopetuksesta oppilaille aiheutuvilla vaikeuksilla ja oppimisvajeella sekä sillä, että THL:n mukaan koulujen korona-altistumisista havaitut jatkotartunnat ovat olleet vain noin prosentin luokkaa.

”Sosiaaliset haitat olisivat merkittävät”, Vapaavuori sanoi.

Hänen mukaansa Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat olleet päätöksessään yksimielisiä, vaikka aiemmin esimerkiksi Husin johtajat ovat suositelleet etäopetukseen siirtymistä.

Lukioiden opetus ja muu toisen asteen opetus tapahtuu jo etänä, mutta peruskouluissa ei ole tänä syksynä otettu etäopetusta käyttöön laajemmin. Poikkeuksena on Vantaan 550 oppilaan Kilterin yläkoulu, joka siirtyi etäopetukseen maanantaina. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan kyseessä on kuitenkin yksittäistapaus.

”Valitettavasti kaikilla lapsilla ei ole muuta turvaverkkoa kuin koulu”, Viljanen sanoi.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven mukaan Husin sairaaloissa teho-osastolla olevien määrä on kasvanut marras-joulukuun vaihteessa ja yhdessä vaiheessa määrä jopa tuplaantui. Sen jälkeen tilanne on rauhoittunut.

Hän toivoo, että potilasmäärät koronaviruksen osalta lähtevät sairaaloissa pian laskuun ja suosittelee ihmisiä suhtautumaan vielä paremmin rajoituksien noudattamiseen.

Enemmistö katsoo, että rajoitukset ovat tarpeellisia mutta eivät kuitenkaan noudata arkielämässään niitä täysin. Mäkijärvi pitää tätä ristiriitaisena. Tieto perustuu Husin kyselyyn, joka julkaistaan maanantaina.

Mäkijärvi vetoaa vakavasti kansalaisiin, sillä tartunnat eivät ole varmuudella kääntyneet laskuun.

"Nyt on ryhtiliikkeen paikka", hän sanoo.

Tässä ovat kaikki pääkaupunkiseudun linjaukset:

Harrastustoiminta

Kaikki kuntien organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Kuntien ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa sekä nuoriso-ohjaajien läsnäoloa kentillä on lisätty. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020–10.1.2021.

Yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty määräajaksi kuitenkin siten, että korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja kokouksien järjestäminen sallitaan edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Korkeintaan 10 hengen tilaisuuksista tulisi järjestää vain ehdottoman välttämättömät, kuten lakisääteiset yhtiökokoukset ja yhdistysten kokoukset, ja näissäkin tulee hyödyntää etäyhteyksiä aina kun se on mahdollista.

Rajaukset ovat voimassa 30.11.–18.12.2020. Päätöksen rajoituksen voimassaolon jatkamisesta 19.12.2020 lukien tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yksityistilaisuuksien järjestäminen

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi. Hautajaisiin tai muistotilaisuuksiin osallistuminen suositellaan rajattavaksi vain hyvin suppeaan lähiomaisten joukkoon.

Suositus on voimassa 30.11.2020–10.1.2021.

Julkiset tilat

Kaikki yleisölle avoimet asiakastilat on edelleen suljettu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupunkien kaikkia sisäliikuntatiloja, kulttuuritaloja, museoita ja nuorisotiloja. Työväenopistojen toiminta on keskeytetty. Myös Korkeasaaren eläintarha on suljettu.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toisen asteen välttämättömään koulutukseen käytettävät tilat pidetään auki. Myös esimerkiksi välttämätön asiointikoneiden käyttö kirjastoissa ja vähävaraisten kasvomaskijakelu jatkuu. Kaupungit ovat määritelleet välttämättömiä palveluita tarjoavat tilat, jotka pidetään rajatusti ja terveysturvallisesti auki.

Koordinaatioryhmä suosittelee edelleen vahvasti yksityisiä toimijoita sulkemaan vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

Kirjastot tarjoavat edelleen rajattua palvelua, johon kuuluu:

• Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona.

• Välttämätön, nopea asiointi asiakastietokoneilla.

• Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu automaatilla.

• Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä.

• Asioinnissa on velvoite käyttää maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä.

Rajoitukset ovat voimassa 30.11.2020–10.1.2021.

Toisen asteen opetus

Toisen asteen koulutus (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) jatkavat etäopetuksessa. Välttämättömän lähiopetuksen tarpeet turvataan. Lähiopetusta tarjotaan muun muassa erityisopetuksessa oleville ja kehitysvammaisille opiskelijoille sekä yksilöllistä tukea eri syistä tarvitseville opiskelijoille.

Etäopetukseen siirryttiin uuden arviointijakson alkaessa 3.12.2020 ja etäopetus jatkuu 10.1.2021 saakka.

Perjantain tiedotustilaisuudessa olivat paikalla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja Juha Metso ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sekä Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.