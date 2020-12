Husin tekemän kyselyn mukaan enemmistö ihmisistä ei noudata kaikkia rajoituksia ja suosituksia. Samaan aikaan suurin osa ihmisistä pitää niitä hyvin tarpeellisina.

Heli Hirvonen myöntää muitta mutkitta, että ei aio pilkulleen noudattaa viranomaisten koronasuosituksia jouluna.

”Minulla on lähes 90-vuotiaat vanhemmat, joita aion nähdä jouluna, ja näen muutenkin. Olen ajatellut sen niin, että heidän terveydelleen ja mielenterveydelleen on parempi, että he eivät joudu olla jatkuvasti sulkeutuneena kotiinsa keskenään.”

Hirvosen mukaan marraskuun lopussa voimaan tulleet uudet rajoitukset eivät ole muutenkaan muuttaneet hänen käyttäytymistään aiempaan verrattuna.

”Olen niin introvertti, että elän muutenkin aika eristäytyneesti. Käyn töissä ja olen perheen kanssa kotona, harrastuksetkin liittyvät lähinnä juoksuun. En kävisi kulttuuririennoissa muutenkaan”, Hirvonen sanoo.

Heli Hirvonen kertoi tapaavansa iäkkäitä vanhempiaan jouluna.­

Hirvonen oli perjantai-iltapäivänä käymässä kukkakaupassa Triplassa Helsingin Pasilassa. Kauppakeskuksen yleisissä tiloissa liikkuu ihmisiä ja parkkihallissa on melko täyttä. Ihmisiä on silti liikkeellä huomattavasti vähemmän kuin normaalitilanteessa: ravintoloiden asiakaspaikoista ei silmämääräisesti arvioituna ole täynnä lähellekään puolet, ja monessa vaateliikkeessä on lähes tai täysin tyhjää.

Perjantaina kerrottiin, että pääkaupunkiseudun tiukentuneet koronarajoitukset jatkuvat ainakin tammikuun 10. päivään asti. Alun perin rajoitukset olivat voimassa 20. joulukuuta asti. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän mukaan rajoituksia jatketaan, koska tartuntatilanne pääkaupunkiseudulla ei ole olennaisesti rauhoittunut.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoi perjantain tiedotustilaisuudessa, että enemmistö ihmisistä ei noudata koronaohjeita täysin. Hus teetti muutama päivä sitten kyselyn, jossa selvitettiin, miten ihmiset käyttäytyvät suhteessa koronarajoituksiin ja -suosituksiin.

Yhteensä noin 750 vastaajasta lähes 60 prosenttia kertoi edellisen kahden viikon aikana vierailleensa ystävien tai sukulaisten luona tai kutsuneensa vieraita kotiinsa. Riskiryhmäläisistäkin näin teki kyselyn mukaan noin 40 prosenttia.

”Molemmat luvut ovat liian korkeita”, Mäkijärvi sanoi.

Kyselyn mukaan moni oli edelleen käynyt ravintolassa, kirjastossa, museossa tai urheiluharrastuksessa. Riskiryhmäläisistä neljä prosenttia kertoi edelleen käyneensä myös baareissa tai yökerhoissa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotti pääkaupunkiseudun koronatoimista mediatilaisuudessa marraskuun lopussa.­

Edellä esitellyt tiedot ovat Mäkijärven mukaan ristiriidassa sen kanssa, että kyselyn mukaan noin 70 prosenttia vastaajista pitää rajoituksia erittäin tarpeellisina.

”Niitä ei sitten kuitenkaan omassa arkielämässä ihan noudateta tai pystytä noudattamaan”, Mäkijärvi sanoi.

Noin 42 prosenttia kaikista vastaajista pitää rajoituksia riittävinä. Suuri osa ihmisistä siis ajattelee, että rajoitukset voisivat olla tiukempiakin.

Kyselyyn vastanneista vajaa puolet kertoo noudattavansa kaikkia rajoituksia ja suosituksia. Noin puolet vastaajista kertoo noudattavansa niistä useampia. Mäkijärven mukaan ihmisten sanojen ja todellisen toiminnan välillä on ristiriita.

”Olennainen viesti on se, että vetoan vakavasti kansalaisiin. Kyllä tässä nyt on ryhtiliikkeen paikka”, hän sanoi.

Voimassa olevien suositusten mukaan lähikontaktit tulisi rajoittaa saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi.

Koska rajoituksia jatkettiin tammikuulle, koskettaa suositus nyt myös joulun viettoa. Viranomaiset ja poliitikot suosittelevat siis, että sukulaisten tapaamista tai muuta kyläilyä ei jouluna harrastettaisi.

HS:n haastattelemat kaupunkilaiset eivät ainakaan vielä perjantai-iltapäivänä olleet laittaneet joulusuunnitelmiaan täysin uusiksi.

Jarmo ja Leena Loppinen aikovat viettää joulua samalla tavalla kuin muinakin vuosina, eli kyläilemällä tyttären perheen luona. Muuten he ovat vähentäneet kontaktit uusien rajoitusten aikana minimiin.

”Hyvin vähäisesti on ollut mitään kontakteja. Lapsenlasten näkemisiä ollaan harvennettu, ja ruokakaupassa käy vain toinen”, Leena Loppinen kertoi.

Jarmo ja Leena Loppinen kertoivat viettävänsä joulua tyttärensä perheen kanssa pääkaupunkiseudulla.­

Jouluostoksia tehnyt Markus Teerikangas kertoi menevänsä vanhempiensa luokse jouluna. Muutoksia perinteisiin suunnitelmiin on kuitenkin hänen perheessään jouduttu tekemään, sillä Teerikankaan isoäiti joutuu jäämään tartuntavaaran takia pois.

”Mummo on etänä mukana. Totta kai se tuntuu ikävältä, että joku joutuu jäämään pois, kun on aina vietetty joulua yhdessä”, Teerikangas sanoo.

Niklas Aaltonen ei ole vielä lyönyt lukkoon joulusuunnitelmiaan. Hän on muuttanut juuri Turusta Helsinkiin ja kertoo, että kotiin matkustamista pitää nyt harkita.

Sekä Teerikangas että Aaltonen kertovat pyrkineensä jättämään kaikki ylimääräiset kontaktit elämästä pois. Kumpikin kertoo rajoittaneensa elämäänsä koko koronan ajan, mutta tiukentaneensa asennettaan loppusyksystä.

”Käyn töissä ja töiden jälkeen menen kotiin. Sen jälkeen olen kotona”, Aaltonen kuvailee arkeaan.