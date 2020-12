Ylilääkärin mukaan Helsingin koronakartalla näkyy ennen kaikkea asukkaiden ikä ja kotitalouksien koko.

Koronatartuntoja todetaan nyt joka puolella Helsinkiä, osoittavat tilastot. Tartuntojen määrissä on kaupungin sisällä kuitenkin alueellisia eroja.

Helsingin sisältä nousee kolme aluetta, joilla koronatartuntoja on eniten väestöön suhteutettuna: Itäkeskus ja sen lähialueet, itäinen kantakaupunki ja Länsi-Helsinki.

Viimeisimpien tartuntalukujen mukaan juuri nyt tartuntojen kärjessä on Puotinharjun postinumeroalue. Ilmaantuvuusluku on siellä noin 780, kun se koko kaupungissa on noin 270.

Ilmaantuvuusluku kertoo, kuinka monta tartuntaa on havaittu 14 päivän aikana 100 000 asukasta kohti.

Puotinharjun jälkeen pahimpia korona-alueita ovat tällä hetkellä Pitäjänmäen teollisuusalue, Konala, Malminkartano, Mellunmäki, Pikku-Huopalahti ja Kallio.

Vähiten tartuntoja todetaan tällä hetkellä muun muassa Punavuoressa, Kulosaaressa, Kaivopuistossa ja Ullanlinnassa, Suurmetsässä, Länsi-Pasilassa ja Munkkiniemessä.

Tiedot perustuvat Helsingin kaupungin keskiviikkona julkaisemaan postinumeroaluekohtaiseen dataan.

HS:n vertailuun on otettu mukaan vain postinumeroalueet, joissa on vähintään 4 000 asukasta. Pienemmät alueet on jätetty pois tarkastelusta, koska vähäväkisillä alueilla yksittäiset tartunnat voivat nostaa väestöön suhteutetun ilmaantuvuuden hyvin suureksi. Se voisi antaa todellista huonomman kuvan alueen tilanteesta.

Poikkeuksen tekee kartta. Siinä on näytetty ilmaantuvuus jokaiselle postinumeroalueelle.

Itä-Helsingin suurista tartuntaluvuista on käyty julkisuudessa keskustelua, ja alue onkin erottunut tilastoissa selvästi jo pitkään. Puotinharjun postinumeroalueella ilmaantuvuus nousi yli 150:n jo lokakuun puolivälissä.

Itä-Helsingin lisäksi ilmaantuvuus on ollut jo pitkään korkeaa esimerkiksi Malmilla ja Malminkartanossa.

Asiakkaita kauppakeskus Itiksessä Helsingin Itäkeskuksessa marraskuun lopussa.­

Itä-Helsingin kaupunginosien tartuntojen määrät ovat jatkaneet kasvuaan loppusyksyn aikana, mutta samaan aikaan myös muualla kaupungissa tartunnat ovat ampaisseet nousuun.

Tällä hetkellä Helsingin kartalta erottuu isoina tartuntaryppäinä itäinen kantakaupunki ja Länsi-Helsinki. Viimeisimmän kuukauden aikana tartuntojen määrän suhteellinen kasvu on ollut nopeinta Reimarlassa, Pitäjänmäen teollisuusalueella, Keski- ja Taka-Töölössä, Herttoniemessä ja Konalassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkärin Asko Järvisen mukaan alueellisia eroja selittää ennen kaikkea sairastuneiden ikä. Tartunnat ovat tällä hetkellä keskittyneet nuoremmille ikäluokille ja työikäisille aikuisille. Lähes joulukuun alkuun saakka tartunnoista puolet todettiin alle 30-vuotiailla, ja edelleen yli puolet todetaan alle 40-vuotiailla.

Ikä näkyy myös Helsingin kartalla. Itäisessä kantakaupungissa esimerkiksi asuu tunnetusti paljon nuoria aikuisia. Nuoret ja nuoret aikuiset viettävät vanhempia ikäluokkia vilkkaampaa sosiaalista elämää, mikä kasvattaa tartunnan riskiä.

”Ikä on hirveän iso tekijä”, Järvinen sanoo.

Toinen merkittävä tekijä on Järvisen mukaan se, minkä kokoisessa kotitaloudessa ihmiset asuvat.

”Perhepiirissä tartunnan estäminen on käytännössä mahdotonta, vaikka muuten rajaisi sosiaalisia kontakteja. Jos taloudessa asuu yksi tai kaksi ihmistä, tartunta johtaa harvempaan jatkotartuntaan.”

Kotitalouksien koot selittävät Järvisen mukaan ainakin osittain sekä Itä-Helsingin että Länsi-Helsingin lähiöiden suuria tartuntalukuja, sillä näillä alueilla asuu paljon usean ihmisen perheitä.

Kantakaupungissa sen sijaan asutaan useammin yksin tai kaksin, mikä hillitsee jatkotartuntoja. Eteläisessä kantakaupungissa asuu myös paljon iäkkäitä ihmisiä, jotka ovat tilastojen valossa onnistuneet suojaamaan itsensä virukselta verrattain hyvin.

Tiiviisti asutussa Kalliossa koronatartuntoja on paljon. Yöelämältään vilkas Helsinginkatu oli kuitenkin marraskuun lopussa hiljainen.­

Missä Helsingissä sitten on koronan suhteen rauhallisinta? Kun katsotaan, missä tartuntojen kasvu on ollut hitainta viimeisimmän kuukauden aikana, erottuu Pohjois-Helsinki edukseen. Hitaan kasvun alueita ovat muun muassa Tapaninvainio, Pukinmäki-Savela, Suurmetsä ja Paloheinä.

Myös Malmi kuuluu hitaan kasvun alueisiin, mutta siellä tartuntoja on toisaalta ollut runsaasti jo pitkään. Niiden määrä ei vain ole kasvanut enää yhtä vauhdilla. Kasvu on ollut hidasta myös muun muassa Itä-Helsingin Vartioharjussa.

Lauttasaaressa on myös ollut koko syksyn ajan suhteellisen vähän tartuntoja lukuun ottamatta yhtä piikkiä. Ilmaantuvuusluku suureni saarella sadan paikkeille lokakuun puolivälissä ja pysytteli siellä pitkään. Marraskuun lopussa ilmaantuvuusluku nousi jyrkkänä viivana kolmeensataan, mutta tuli sieltä yhtä nopeasti alas ja on nyt jälleen sadan tienoilla.

Järvisen mukaan Helsingin koronakartalla näkyy alueiden sosioekonominen asema.

”Tiedämme Yhdysvalloista ja muualta maailmasta, että alemmissa sosiaaliluokissa on enemmän tartuntoja. Epidemian ilmaantuminen on kartalla läiskittäistä.”

Alemmissa palkkaluokissa on esimerkiksi tavallisempaa, että etätyö ei ole mahdollista, mikä altistaa tartunnoille. Ihmisten tulotaso taas vaihtelee kaupungin sisällä: kerrostalovaltaisilla alueilla, kuten Mellunmäessä ja Malminkartanossa tulotaso on alhaisempi kuin kantakaupungissa tai pientaloalueilla, kuten Tapaninvainiossa ja Paloheinässä.

Husin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.­

Tämänhetkisten tietojen perusteella Helsingin kaupunginosista voi nostaa myös eräänlaisen koronavoittajan.

Jos katsotaan koko epidemian aikaa, näyttää paalupaikalle yltävän Munkkiniemi. Siellä koronatilanne on pysynyt hillityimpänä, sillä Munkkiniemi on ainoa Helsingin alue, jolla ilmaantuvuusluku on koko syksyn ajan ollut alle 120.

Varsinaista auvoisuutta ei voi kuitenkaan ajatella olevan missään päin kaupunkia. Tartunnan vaara on kaikkialla. Siksi Järvisen mukaan kaikkien helsinkiläisten täytyykin nyt jaksaa noudattaa rajoituksia.

”Kyllähän tilanne on Helsingissä vaikeampi kuin muualla. Nyt kaikkien pitää pyrkiä välttämään sosiaalisia kontakteja ja käyttämään kasvomaskeja.”