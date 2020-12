Helsingin päärautatieasemalla sijaitsevaan Eliel Saarisen suunnittelemaan entiseen hallintorakennukseen toteutettu hotelli avautuu tammikuussa. Huoneiden korjaukset on aikataulutettu hyvin tarkasti.

VR:n entisen pääkonttorin muutos hotelliksi alkaa olla viimeistä silausta vaille valmis. Loppuvuodesta 2018 alkaneiden rakennustöiden on tarkoitus valmistua tammikuun alkupuolella, jolloin Scandic Grand Central Helsinki -hotelli avaa ovensa.

Helsingin päärautatieaseman yhteydessä sijaitseva Eliel Saarisen suunnittelema nelikerroksinen rakennus valmistui vuonna 1909.

Eläkeyhtiöiden omistama Exilion Asemahotellit ky osti hallintorakennuksen vuonna 2017 ja päätti, että siihen tehdään hotelli. Lisäksi vanhaa rakennusta päätettiin laajentaa.

Hankkeen mittakaava on iso, sillä bruttoneliöitä on kaikkiaan noin 36 000. Hotellissa on 491 huonetta, joista 373 on vanhassa rakennuksessa ja 118 uudisosassa.

Kiinteistön rakennushisto­riallisesta selvityksestä ilmenevät vuosien varrella tehdyt remontit. Koska kiinteistö oli ollut koko ajan vain yhdellä omistajalla ennen vuoden 2017 kauppaa, rakennuksesta oli pidetty hyvää huolta. Esimerkiksi rakenteet olivat hyvässä kunnossa.

Hyvistä lähtökohdista huolimatta hanke ei ole osoittautunut aivan helpoksi pääurakoitsija NCC:lle.

Talotekniikan sovittaminen vanhaan arvorakennukseen on ollut vaativaa. Helsingin päärautatieasemakokonaisuus suo­jeltiin rakennusperintölain nojalla elo­kuussa 2018. Hallintorakennuksesta erityisen tiukassa suojelussa ovat vesikatto, julkisivut, portaat, käytävät ja kakkoskerroksen pääjohtajan huone sekä pääjohtajaa palvelleet huoneet.

Kaikki ilmanvaihtokoneet on sijoitettu mataliin ullakkotiloihin. Vastaavan mestarin Ari Tikan mukaan nämä tilat ovat rajalliset ja nyt täynnä ilmanvaihtokoneita.

Kun normaalisti talotekniikkavetoja tehdään käytäville ja niistä vedot haarautuvat huoneisiin, nyt niin ei voitu tehdä käytävien vahvan suojelustatuksen takia.

”Käytävien puolella ei ole talotekniikkaa juuri lainkaan. Siellä on vain välttämätön tämän päivän vaatimuksiin, lähinnä paloteknisiin asioihin ja äänentoistoon liittyvä tekniikka. Muuten kaikki tekniikka, niin vaaka- kuin pystyvedot, on sijoitettu huoneiden puolelle”, Tikka kertoo.

Jo pelkkä tekniikan sovittaminen huoneisiin oli hankalaa. Lisäksi se vaikeutti pääsyä oikea-aikaisesti huoneiden sisävalmistustöihin.

Talon historia näkyy käytävissä. Niiden pinnat maalattiin, mutta Tikan sanoin ”niitä ei lähdetty ylikorjaamaan”.

Toisaalta pitkiin keskikäytäviin ja sen molemmin puolin oleviin huoneisiin perustuva vanha osa on soveltunut lähtökohdiltaan hyvin hotelliksi. Myös selkeä ikkunajako on oiva hotellin kannalta.

”Tällainen runko on aika ideaali hotellille. Se on yksi iso asia, miksi ylipäätään lähdettiin tähän projektiin, että tämä sopii niin mainiosti hotelliksi”, projektinjohtaja ja työpäällikkö Teemu Tynkkynen sanoo.

Hän lisää, että toisto huoneiden korjaamisessa tukee jatkuvaa parantamista. Toisaalta Tikka huomauttaa, että käytännön tasolla kor­jausosan hotellihuoneet ovat kaikki vähän erilaisia, vaikka ne piirroksessa näyttävät suurin piirtein samanlaisilta.

Tuttua vanhojen rakennusten korjaajille on myös törmätä tiettyihin haitta-aineisiin, joita käytettiin ennen yleisesti. Tässä kohteessa oli koksikuonaa ja asbestia. Vaikka NCC oli ollut mukana projektin suunnittelunohjauksessa ja tekemässä rakenneavauksia jo vuotta ennen rakennustöiden alkua, haitta-aineiden määrä yllätti silti.

”VR:hän oli tässä loppuun asti. Sen vuoksi täällä ei ollut tehty haitta-ainekartoitusta kuin niiltä osin kuin sitä oli päästy tekemään. Kun rakenteita sitten avattiin matkan varrella, haitta-aineita ilmeni jonkun verran enemmän kuin kartoituksista oli käynyt ilmi”, Tikka kertoo.

Purkutöiden edetessä haitta-aineet poistettiin haitta-ainepurkuna.

Helppoa kuin heinänteko ei ollut uudisosankaan rakentaminen. Alkuvaiheessa töitä hankaloittivat pohjaolosuhteet. Alkuperäisosan perustuksissa on puupaalut.

Alueella on havaittavissa erilliset pohjavesi- ja orsivesitasot, mutta pohjoispuolella olevan ratapihan alittavan tunnelin täyttörakenteet sekä savikerroksen puuttuminen yhdistävät nämä vesipinnat.

”Pohjoispäässä orsivesi ja pohjavesi ovat sekoittuneet, kun eteläpäässä ne ovat erillään. Menimme uudisrakentamisen perustusten kanssa sinne alapuolelle ja pidimme pohjaveden pintaa tietyllä tavalla alempana ja kierrätimme sitä vettä ja imeytimme sitä kenttään niin, että orsiveden pinta ei päässyt laskemaan. Sitä tasoa mitattiin viikoittain. Uudisrakennus oli pontattu ympä­riinsä, eli se alenta­misalue oli rajattu hyvin tarkasti”, Tikka kertoo.

Uudisosan vaikeusastetta lisäsivät nykyrakentamisesta poik­keavat kerroskorkeudet. Ne noudattavat vanhan osan huonekorkeuksia ja madaltuvat kerros kerrokselta ylöspäin. Lisäksi uudisosassa on sekarunko, josta puolet on elementtejä ja puolet paikallavalettua. Viime syksyn erittäin sateiset olosuhteetkin hankaloittivat rungon tekoa.

”Elementtien asentaminenhan on nopeaa, mutta oli vaativaa saada paikallavalu­osuus kulkemaan aikataulullisesti samassa tahdissa”, Tikka sanoo.

Tynkkynen korostaa myös uudisosan pohjoispuolen julkisivun detaljien toteutuksen vaikeutta. Julkisivun elementeissä on pystysuuntainen sauvakuviointi, joka kulkee samassa linjassa alhaalta ylös saakka. Näiden kuviointien ja elementtisaumojen kohdistaminen oli tarkkaa työtä.

NCC on pilotoinut tahtituotantoa Helsingin Konepajan alueella toteuttamassaan hankkeessa, jossa kolme vanhaa rakennusta on muunnettu hotelliksi. Tahtituotantoa sovellettiin sielläkin kuitenkin vain uusimmassa, 1980-luvun rakennuksessa.

Tynkkysen mukaan tahtituotantoa mietittiin aluksi myös rautatieaseman osalta, mutta silti päädyttiin perinteiseen rakentamiseen.

”Siellä Pasilassa oli kyse paljon nuoremmasta talosta, jossa tiedettiin, että yllätyksiä ei juuri tule matkan varrella. Se oli sopiva paikka lähteä kokeilemaan ja harjoittelemaan sitä. Tämä todettiin liian vaativaksi kohteeksi lähteä harjoittelemaan, kun meillä ei ole vielä syntynyt osaamista ja rutiinia tahtituotantoon”, Tynkkynen kertoo.

Vaikka rautatieasemalla ei sovellettukaan varsinaista tahtituotantoa, niin esimerkiksi huoneiden korjaukset on aikataulutettu hyvin tarkasti.

”Meillä on kahdeksan eri lohkoa, jotka on jaettu vielä neljään kerrokseen tai muihin alueisiin. Pidämme paljon aikataulupalavereita urakoitsijoiden kanssa. On myös tehty tarkempia aikatauluja, joissa on haluttu puuttua vähän enemmän johonkin tiettyyn työvaiheeseen. Se noudattaa vähän tahtiperiaatetta”, aikatauluista vastannut työmaainsinööri Ville Pulli kertoo.

Hänen mukaansa nimenomaan aikataulujen yhteensovitus eri lohkojen välillä on ollut vaativaa. Kun johonkin osaan on tullut muutoksia, ne on pitänyt ottaa huo­mioon myös muilla lohkoilla.

Vaikka kovin isoja muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin ei ole tullutkaan, pienempiä muutoksia on piisannut.

”Kun korjauspuolella hotellihuoneeseen tulee pieni muutos, joka tehdään kaikkiin huoneisiin, niin kun siellä on 373 huonetta, se pieni muutos onkin jo iso”, Tikka muistuttaa.

Sisääntuloaulan katossa on Paavo Tynellin suunnittelema valaisin 1950-luvulta. Kuvaushetkellä se oli juuri palannut kunnostuksesta.­

Alakerran bistrobaari. Kaarevat rakenteet olivat vuosien saatossa joutuneet piiloon, mutta nyt ne jäävät näkyviin.­

Vanhan rakennuksen puolelle remontoitu juhlasali, jonka voi jakaa osiin. Alkuperäiset, huolletut patterit löytyvät ritiläovien takaa ja ovat käytössä. Oikealla näkyy huoneen vanhaa väritystä. Sen eteen laitetaan suojapleksi, ja se jää näkyviin.­

Tältä näyttää hotellin valmis superior-tason huone.­

Vanhoja ikkunoita on modernisoitu estämään Rautatientorilta kuuluvat äänet.­

Etualalla pystynousut sähkölle 1930-luvun osassa.­

Konservaattori pohjamaalaa vastaanottoaulan pylväiden kapiteeleja, jotka olivat peitossa aiemmin ja löytyivät remontin aikana. Päälle tulee vielä kullan värinen maali.­

Vanha kassakaappi, jossa on säilytetty esimerkiksi palkkoja. Nyt se toimii sähkökaappina.­