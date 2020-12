Joukkoliikenne

Kaupunginhallitukselle esitetään, ettei hankkeen toteutuksesta vielä päätettäisi.

Helsingin virkamiesjohto haluaa lykätä päätöstä Vihdintien pikaraitiotiestä.

Vs. kansliapäällikkö, rahoitusjohtaja Tuula Saxholm esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, ettei ratikkahankkeen toteutuksesta vielä päätettäisi. Samalla kaupunki avaisi neuvottelut valtion kanssa hankkeen kustannusjaosta.

Saxholmin mukaan kyse on tarkentavista neuvotteluista.

”Käytännössä tuo päätösehdotuksessa oleva maininta jatkoneuvotteluista on normaalia tarkentavaa keskustelua koskien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoituksen kohdentumisen yksityiskohtia ja ajoitusta”, Saxholm vastaa sähköpostitse.

Vihdintien pikaraitiotie on osa Helsingin seudun maankäytön-, asumisen- ja liikenteen sopimusta (mal). Sopimus valtion kanssa allekirjoitettiin lokakuun alussa, ja se määrittää pääkaupunkiseudun isojen liikennehankkeiden toteutusta ja asuntotuotantoa vuoteen 2031 saakka.

Mal-sopimuksessa valtio osoittaa Vihdintien pikaraitiotien eli Länsi-Helsingin raitioteiden toteuttamiseen sekä siihen liittyviin muihin kestävää liikkumista edistäviin hankkeisiin 105 miljoonaa euroa. Kaupunki taas sitoutuu vauhdittamaan asuntojen kaavoitusta.

Kaupunkiympäristölautakunta teki mal-sopimuksen mukaisen päätöksen omalta osaltaan jo syyskuussa.

Saxholmin esitys on, että kaupunginhallitus tässä vaiheessa hyväksyy valmiin yleissuunnitelman vain jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankkeen enimmäishinta tarkentuu suunnittelun edetessä. Vasta kun enimmäishinta on selvillä, tehdään toteutuspäätös.

”Päätöksenteon kaksivaiheisuutta koskevan esityksen perusteena ovat maankäytön suunnittelun, kunnallisteknisen ja geoteknisen sekä silta- ja taitorakenteiden suunnittelun alustava vaihe, raitiotiehankkeen ja bussiliikenteen sujuvuuden vaatimat lisätarkastelut sekä pelastusturvallisuuden varmistaminen raitiotien rakentamisen myötä eräillä kaduilla ja katuosuuksilla”, Saxholm perustelee.

Länsi-Helsingin raitiotiehankkeessa on kaksi uutta raideyhteyttä. Vihdintien pikaraitiotielle rakennetaan uusia raiteita runsaat viisi kilometriä Huopalahdentien ja Vihdintien kautta kohti Kannelmäkeä.

Toinen uusi yhteys tarvitaan kantakaupunkiin, koska Mannerheimintiellä on jo niin paljon raitioliikennettä, ettei pikaratikka mahdu sinne. Ajatuksena on siirtää läntisen Helsingin raideliikennettä uudelle kiskoyhteydelle Topeliuksenkadun kautta Etelä-Helsinkiin. Uutta rataa syntyisi pari kilometriä.

Uudet liikennejärjestelyt ja asuntorakentaminen ovat herättäneet jo vastustusta. Munkkiniemeläiset ovat protestoineet linjan 4 mahdollisista reittimuutoksista. Haagalaiset ovat kirjelmöineet Riistavuoren viheralueelle sijoittuvasta lisärakentamisesta.

Närää on herättänyt myös se, että osa pysäköintipaikoista Huopalahdentien varressa poistuu. Topeliuksenkadun ja Fredrikinkadun tuntumassa korvaavia paikkoja on järjestetty lisäämällä vinopysäköintiä.

Radan varsinainen rakentaminen on ajoitettu vuosiin 2025–2027. Mal-sopimuksessa sen aloitus on listattu ensimmäiseen vaiheeseen eli ennen vuotta 2023.

Länsi-Helsingin raitioteiden kustannusarvio on 160 miljoonaa euroa. Mal-sopimuksessa hankkeen kokonaishinta on kuitenkin 265 miljoonaa euroa. Valtion 105 miljoonan osuus on laskennallisesti enemmän kuin 30 prosenttia näistä kummastakaan summasta.

Kokonaissummaan on kytketty muun muassa maankäyttöä palvelevia katujärjestelyjä 41 miljoonaa euroa, Turunväylän järjestelyjä 5,5 miljoonaa euroa sekä Mannerheimintien raitiotien parannustöitä 15 miljoonaa. Näiden lisäksi liikennöintikustannuksiin on jyvitetty kalustohankintoja ja uusi varikko Ruskeasuolle.

Naapurikunnissa Helsingin neuvottelutulosta on pidetty jopa hyvänä, koska se on onnistunut sisällyttämään kokonaishintaan – ja siten valtion maksamaan osuuteen – monia rakennuskuluja.

Toisin kuin esimerkiksi Vantaa, Helsinki haki ja sai 30 prosentin osuuden valtiolta sekä pikaraitiotien suunnitteluun että rakentamiseen.

Vantaa haki Vantaan ratikalle vain suunnittelurahaa ja sai sitä 6,1 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelma molemmista hankkeista on valmis, ja seuraavaksi pitäisi tehdä tarkempaa hankesuunnittelua.

Mal-sopimukseen on kirjattu, että valtio ja Helsingin kaupunki sopivat erikseen rahoituksen kohdentumisen yksityiskohdista ja rahoituksen aikataulusta. Pykälää on pidetty lähinnä teknisenä.

Jatkoneuvotteluissa sopimusta ei voida olennaisesti muuttaa. Valtio tai muut pääkaupunkiseudun kunnat eivät katsoisi tätä hyvällä.

Mal-sopimusten konkari, rakennusneuvos Matti Vatilo sanoo, ettei mal-sopimuksia ole niiden allekirjoituksen jälkeen avattu. Vatilo jäi eläkkeelle ympäristöministeriöstä puolitoista vuotta sitten.

”En kyllä muista, että mitään mal-sopimusta olisi yritetty muuttaa jälkikäteen”, Vatilo sanoo.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen kustannusten huomattava nousu sai metroyhtiön ottamaan yhteyttä valtioon, mutta kustannusjako ei muuttunut. Vatilon mukaan asia ei tuolloin johtanut sopimuksen muuttumiseen.

Nyt solmittu mal-sopimus on järjestyksessään neljäs vuonna 2000 alkaneessa sopimustraditiossa.