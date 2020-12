Lapsivaikutusten arviointi liittyy Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on ollut Suomessa voimassa lakina vuodesta 1991.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti viime viikolla poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli yksivuotiailta ensi kesäkuusta lähtien.

Aikeet herättivät ennalta paljon huomiota, ja esimerkiksi HS:n kyselyssä vastaajat kertoivat yli 200 euron suuruisen leikkauksen aiheuttavan monissa perheissä suurta taloudellista huolta.

Ennen valtuuston päätöstä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja valtuutettu Leo Stranius (vihr) nostivat esiin, ettei Helsinki-lisän leikkauksesta tehty lapsivaikutusten arviointia. Se liittyy Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien sopimukseen, joka on ollut Suomessa voimassa lakina vuodesta 1991.

Kyse on siitä, että lapsia koskevia päätöksiä tehtäessä tulee aina arvioida, miten ne vaikuttavat lapsiin ja millainen päätös parhaiten palvelisi lapsen etua. Lapsen etuun vaikuttavat muun muassa mahdollisuus läheisiin ihmisiin, huolenpitoon, oppimiseen, virikkeisiin, turvaan ja suojeluun.

Käytännössä arviointi pitää tehdä aina, kun päätös koskee suoraan alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria.

Eri asia on, kuinka hyvin velvoitetta noudatetaan.

”Edelleenkään Suomessa ei noudateta lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteita. Etenkin lapsivaikutusten arviointi on sellainen, jota ei haluta ymmärtää. Eri päätöksentekoelimet noudattavat tätä velvollisuutta todella eri tavoin”, lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen sanoo.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan Suomessa on parannettavaa lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteiden noudattamisessa.­

HS pyysi perusteluita menettelylle leikkauksesta päättäneiltä puolueilta. Päätöksen teki enemmistökokoonpano, jossa olivat mukana suuret puolueet kokoomus, vihreät ja Sdp sekä pienistä puolueista Rkp.

Miksi Helsinki-lisän leikkauksesta ei tehty lapsivaikutusten arviointia?

”Lapsivaikutuksista pitäisi aina olla arvio. Sellaista ei ole tehty virallisesti, mutta kyllä virkamiehet ovat varmasti asiaa pohtineet”, vastaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen (kok).

Lapsivaikutusten arvioinnin pitäisi olla kirjallisessa muodossa. Pakarisen mukaan virkamiehet ovat kuitenkin nyt kirjoittaneet arvioinnin ja sitä käsitellään tiistaina kasvatus- ja koulutuslautakunnassa.

Myös kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) sanoo, että lapsivaikutusten arviointi olisi pitänyt ottaa voimakkaammin päätöksentekoon.

Hänen mielestään on luotettava siihen, että päättäjät ovat silti tehneet kokonaisarvioinnin.

Rkp:n Helsingin-valtuustoryhmän johtajan Björn Månssonin mielestä lapsivaikutusten arvioinnin pitäisi olla sääntö.

”Varsinkin tässä leikkauksessa, jossa on kyse nimenomaan lasten asiasta. Tässä tapauksessa kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on tehnyt oman arvionsa, mutta sitä ei varmaan voi kutsua lapsivaikutusten arvioinniksi.”

Mihin arvioon leikkauspäätös perustuu, kun lapsivaikutusten arviota ei ole tehty?

”Kun tehdään säästöjä, pitää pohtia, mikä on huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Tässä asiassa tärkeimmässä roolissa oli, että mietittiin, mitkä säästöt vaikuttavat vähiten varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatuun”, Pakarinen sanoo.

”Me luotimme siihen, että varhaiskasvatuspaikkoja on aiempaa paremmin saatavilla ja myös päiväkotien henkilöstötilanne on parantunut”, Razmyar vastaa.

Hänen mukaansa kaupungin tavoitteena on lisätä helsinkiläislasten osallistumista varhaiskasvatukseen.

”Pitkällä aikavälillä on todella tärkeää, että erityisesti maahanmuuttajaäitien työllisyystilannetta ja sitä kautta eläkkeitä saadaan parannettua. Neuvotteluissa lisättiin budjettiin noin seitsemän miljoonaa euroa, jotta lisää voidaan edelleen maksaa yksivuotiaaseen asti.”

Myös vihreät oli mukana päättämässä Helsinki-lisän poistamisesta. Valtuustoryhmää johtava Reetta Vanhanen sanoo, että leikkauspäätös perustui puolueessa vähemmän huonon vaihtoehdon valitsemiseen.

”Jos Helsinki-lisästä ei olisi leikattu, olisi vastaava summa pitänyt leikata päiväkodeista tai kouluista. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) budjettiehdotuksessa olisi leikattu koko lisä ja leikkaus olisi astunut voimaan jo vuodenvaihteessa, mutta budjettineuvotteluissa lisä saatiin säilymään alle yksivuotiailla ja siirtymäaikaa saatiin puoli vuotta.”

Rkp:n Månssonin mukaan asia esiteltiin päättäjille niin, että jos Helsinki-lisästä ei leikata, sitten pitää leikata Helsingin koulujen kieliohjelmasta.

”Jossa siis on kyse paljosta muustakin kuin toisesta kotimaisesta kielestä”, Månsson sanoo.

”Ja tietysti tässä on taustalla myös kaunis ajatus, että saataisiin maahanmuuttajaäidit töihin ja heidän lapsensa varhaiskasvatukseen. Itse olen kuitenkin skeptinen ja uskon, että monet maahanmuuttajaäidit jäävät silti kotiin ja Helsinki-lisän leikkauksessa on heille kyse vain tulonmenetyksestä.”

On todennäköistä, että pienten lasten määrä päiväkodeissa lisääntyy. Miten kaupunki aikoo huolehtia siitä, että tiloja on riittävästi?

Vihreiden Vanhasen mukaan päiväkotipaikkoja on saatu paljon lisättyä ja päiväkoti-ikäisten määrä kaikkiaan on ennusteiden mukaan vähenemässä ensi vuonna.

Apulaispormestari Razmyarin mielestä pitäisi lisätä erityisesti pienille lapsille soveltuvia hoitopaikkoja, kuten ryhmäperhepäivähoitoa.

”Mikäli käy niin, että varhaiskasvatuksen laatu tämän päätöksen myötä heikkenee, henkilöstövajausta ei saada korjattua tai vanhemmat eivät löydä pienille lapsille hoitopaikkaa läheltä kotia, meidän täytyy arvioida asia uudestaan”, hän sanoo.

”Minulle henkilökohtaisesti on tärkeä asia, että Helsingissä on tarjolla erilaisia varhaiskasvatusvaihtoehtoja. On päiväkoteja, ryhmäperhepäivähoitoa ja perhepäivähoitoa. Monelle vanhemmalle on matalampi kynnys tuoda pieni lapsensa hoitoon ryhmäperhepäiväkotiin. On kuitenkin tärkeää huolehtia siitä, että isoissakin päiväkodeissa on omat paikkansa pienille lapsille”, Pakarinen arvioi.