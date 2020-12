Tartuntojen määrä ja positiivisten näytteiden osuus testatuista eivät enää kasva Hus-alueella. Myös Husin sairaaloiden potilasmäärät ovat hieman pienenemään päin.

Pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla kaksi viikkoa sitten käyttöön otetut uudet rajoitukset koronavirusepidemian hillitsemiseksi ovat saaneet tartuntamäärien kasvun pysähtymään, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Uusina toimina muun muassa kaikki yleisötilaisuudet rajattiin enintään kymmeneen henkeen, sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta keskeytettiin ja toinen aste siirtyi etäopetukseen. Perjantaina ilmoitettiin, että rajoitustoimia jatketaan tammikuulle asti.

”Nyt nähdään positiivisia signaaleja. Tartuntojen määrä ja positiivisten näytteiden osuus testatuista eivät enää kasva. Myös Husin potilasmäärät ovat aavistuksen laskussa”, Mäkijärvi sanoo.

Tilanteeseen ovat hänen mukaansa vaikuttaneet merkittävästi myös jo aiemmat, 23. marraskuuta tehdyt linjaukset esimerkiksi yleisötilaisuuksien ja julkisten tilojen henkilömäärän rajaamisesta.

Huolestuttavana Mäkijärvi pitää kuitenkin sitä, että positiivisten näytteiden osuus Husin alueella testatuista on pienentynyt vain hieman alle neljään prosenttiin.

”Se ei ole kunnolla lähtenyt tulemaan alaspäin ja on vielä liian korkea luku”, hän sanoo.

Huslabissa todettiin lauantaina 196 ja sunnuntaina 170 uutta tartuntaa.

Mäkijärven mukaan vielä on ennenaikaista sanoa, ovatko tartuntamäärät kääntyneet laskuun.

”Täytyy myös pitää mielessä, että viikonloppuisin koronatestiin hakeudutaan vähemmän.”

Koronainfektion vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä taas on hieman vähenemään päin. Husin sairaaloissa on parhaillaan 56 koronapotilasta, joista 10 on teho-osastolla.

Kaupunkien sairaaloissa taas on parhaillaan yhteensä 43 koronapotilasta.

”Jos haluaa optimistisesti tulkita, niin tässä on havaittavissa hivenen laskua. Potilaiden määrä kaupunginsairaaloissa sen sijaan vähän huolestuttaa, tuo määrä kun on pikkaisen nousussa”, Mäkijärvi sanoo.

Hänen mukaansa on edelleen vaarana, että epidemia alkaa kevään tavoin edetä vanhemmissa ikäluokissa ja iäkkäämpiä joutuu sairaalaan koronainfektion vuoksi. Koska potilasmäärät reagoivat viiveellä, tartunnat ovat Mäkijärven mukaan paras indikaattori epidemiatilanteesta.

Julkisuudessa on käyty viime viikkoina keskustelua siitä, riittävätkö terveydenhuollon resurssit vastaamaan joulunaikaan mahdollisesti lisääntyvälle sairaalahoidon tarpeelle.

Myös Mäkijärvi ilmaisee kasvavaa huolta siitä, kuinka ihmiset malttavat ja jaksavat noudattaa rajoituksia ja suosituksia jouluna. Hän toivoo, että kaikki viettäisivät mahdollisuuksien mukaan pienen joulun kotona lähipiirin kesken.

”Se on inhimillisesti paljon vaadittu mutta epidemian hallinnan kannalta ihan kulmakivi. Jos siinä epäonnistutaan, on edessä kolmas aalto”, Mäkijärvi sanoo.

Mäkijärven mukaan ei ole toistaiseksi tarpeen harkita uusia tai tiukempia rajoituksia vaan tärkeämpää olisi parantaa nykyisten rajoitusten ja suositusten noudattamista.

”Nyt nähdään, että ne oikeasti vaikuttavat. Kun keväällä rokotukset tulevat, on epidemiaa hyvä lähteä lopettamaan hyvältä tasolta.”

Positiivisista signaaleista huolimatta epidemiatilanne on Mäkijärven mukaan edelleen vakava. Hän toivoo kansalaisilta jaksamista, tai edessä on ”rajoitusten kevät”.

”Me rakennamme nyt sitä, miten ensi kesää vietetään. Epidemia pitää saada nujerrettua, ja rokotukset eivät sitä yksin tee, jos tautia on paljon liikkeellä.”

