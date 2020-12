Poliitikot päättävät maanantaina rahoitusmallista, jota voitaisiin käyttää muidenkin sopimuskoulujen tarvitessa uusia tiloja.

Englantilainen koulu suunnittelee uuden koulurakennuksen rakentamista Haagaan osoitteeseen Eliel Saarisen tie 41–45.

Koulun oppilasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja Meilahdessa nykyisin esikoulun ja alakoulun käytössä olevat tilat ovat huonossa kunnossa. Yläkoulu ja lukio ovat Pitäjänmäessä. Tulevaisuuden uuteen koulutaloon haluttaisiin koota kaikki samaan paikkaan.

Samalla Helsingin kaupunki päättää uudesta mallista, jolla se jatkossa rahoittaisi muidenkin yksityisten koulujen rakennushankkeita. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan.

Englantilainen koulu on sopimuskoulu, eli kaupunki on perusopetuksen osalta tehnyt sen kanssa sopimuksen koulutuksen järjestämisestä osana Helsingin kouluverkkoa. Isoissa rakennushankkeissa kaupunki on tähän asti tukenut sopimuskouluja antamalla niille koululainaa, jota ei lyhennetä lainkaan ja jotka erääntyvät vasta, kun tiloja ei enää käytetä opetukseen.

Vanha malli sopii kuitenkin paremmin pienempiin korjaushankkeisiin kuin uudisrakennuksiin tai laajoihin korjauksiin, jollaisia monella sopimuskoulullakin on lähivuosina edessä. Sekä peruskoululaisten että lukiolaisten määrä kasvaa, ja sekä kaupungin omat koulut että sopimuskoulut tarvitsevat monessa kaupunginosassa lisää tilaa.

Englantilaisen koulun kohdalla uuden talon omistajaksi perustetaan yhtiö, josta enemmistön omistaa kaupunki ja vähemmistön Englantilaisen koulun säätiö. Ne suunnittelevat yhdessä sekä rakennustöitä että talon tulevaa kunnossapitoa.

Kaupunki voittaa tässä myös siinä mielessä, että se voi näin saada maksetuista arvonlisäveroista palautusta samalla tavalla kuin omista koulurakennuksistaan. Sopimuskouluja voidaan myös näin käyttää iltaisin ja viikonloppuisin harrastamiseen samalla tavalla kuin kaupungin omien koulujen tiloja.