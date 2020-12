Luistelusta on tullut hetkessä helsinkiläisten suosikkilaji – Jonot tekojäille venyivät viikonloppuna kymmenien metrien mittaisiksi

Helsingin kaupunki pyrkii helpottamaan tilannetta kasvattamalla kävijöiden maksimimääriä, lisäämällä kenttien tyhjennyksiä ja päivittämällä ulkoliikunta.fi-verkkosivustoa.

Käpylän tekojääkentälle pääsyä sai jonottaa perjantai-iltana yli puoli tuntia. Kuva on lukijan ottama.­

Helsingin luistelukentät ovat ruuhkautuneet toden teolla, eikä suosituimmille ulkojäille pääse välttämättä jonottamatta.

Viikonloppuna jonot kasvoivat Alppiharjussa Brahenkentällä ja Käpylän liikuntapuistossa kymmenien metrien pituisiksi, ja tekojäälle pääsyä sai odottaa puoli tuntia tai enemmänkin.

Helsingin kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre kertoo tietävänsä epätavanomaisista ruuhkista.

”Kun käytännössä sisäliikuntapaikat on suljettu, niin paine on selvästi normaalia suurempi.”

Koronapandemian takia tekojäillä luistelijoille on määritelty enimmäismäärät. Esimerkiksi Oulunkylässä kaupungin suurimmalle kentälle päästetään enintään 300 ihmistä samanaikaisesti. Pukinmäen ja Laajasalon kaltaisille pienille, kaukalon kokoisille tekojäille pääsee vain 30 ihmistä kerralla.

Liikuntapaikanhoitajat valvovat kentillä sisääntulijoiden määrää laskureiden avulla. Tekojääratojen asiakaspalvelu- ja valvontatehtäviin on siirretty lisää henkilökuntaa kaupungin sisäliikuntapaikoilta, jotka on suljettu.

Kentille aiotaan todennäköisesti vastaisuudessa päästää aiempaa enemmän kävijöitä, Huurre kertoo. ”Se on paras keino välttää pienentyneitä fyysisiä etäisyyksiä jonossa.”

Kohtaamisia on yritetty vähentää myös eriyttämällä kulkuväyliä niin, että sisään kentälle käydään eri paikasta kuin ulos. Näin myös kävijöiden seuranta helpottuu, Huurre kertoo.

Kaupungilla on taskussaan vielä lisäkeinoja helpottamaan luistelemaan pääsyä. ”Pienemmissä kaukaloissa aletaan todennäköisesti tehdä kentän tyhjennyksiä ja jäänhuoltoja aiempaa useammin, noin puolentoista tunnin välein. Tämä lisää kentällä kävijöiden kiertoa ja vähentää jonotusta.”

Kentän tyhjennys on tarpeellinen keino saada luistelijat vaihtumaan kentällä.

”Oletan, että kävijäkierto ei tule kuntoon pelkillä suosituksilla.”

Ulkoliikunta kiinnostaa aiempaa enemmän, koska kaupunki on sulkenut koronaepidemian vuoksi sisäliikuntatilat. Ulkojäiden houkutusta lisännee sekin, että luistelu on kaupungin tekojääkentillä tänä vuonna maksutonta.

Kaikki yhdeksän tekojääkenttää on avattu. Kentälle pääsee Kontulassa, Alppiharjussa, Oulunkylässä ja Jätkäsaaressa. Lisäksi Lassilassa, Pukinmäessä, Laajasalossa ja Lauttasaaressa on tekojääkaukalot. Käpylässä on käytössä sekä tekojääkenttä että -kaukalo. Rautatientorin Jääpuistoa ei tänä vuonna avata lainkaan.

Kaikilla tekojäillä on yleisöluisteluaikoja viikon jokaisena päivänä. Pukukopit ja huoltorakennukset ovat suljettu vessoja lukuun ottamatta. Luistimet vaihdetaan ulkopenkeillä.

Arkipäivinä kentät ovat hiljaisempia kuin viikonloppuisin, kaupungilta muistutetaan. Toinen vinkki kävijöille on verkkosivu ulkoliikunta.fi, jota aletaan tällä viikolla päivittää aktiivisemmin. Verkkosivulta voi tarkistaa kenttien ajankohtaisia asiakasmääriä.

Huurren mukaan vaikuttaa siltä, että kaupunkilaisten suhtautuminen liikuntaan on nyt jakautunutta:

”Poikkeustilanne saa toiset jäämään entistä enemmän kotiin ja fyysisesti passivoitumaan, ja osa taas hakee kaikkia käytettävissä olevia mahdollisuuksia liikuntaan.”

Tekojääratojen lisäksi kaupunki ylläpitää talvisin kymmeniä liikunta- ja leikkipuistojen luistelukenttiä. Niiden avaaminen ei ole vielä ajankohtaista, sillä vain muutamana yönä on toistaiseksi ollut tarpeeksi kylmää. Tulevien päivien sääennusteiden perusteella niiden tilanne ei näytä lupaavalta.