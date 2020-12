Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on päättänyt osaltaan hankkia Terho-säätiöltä vaativan erityistason saattohoitopalveluja kolmen vuoden sopimuskaudelle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle.

Palvelusopimuksessa ovat Husin lisäksi mukana myös Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Sopimus koskee Helsingin Lassilassa sijaitsevan Terhokodin 17-paikkaista vuodeosastohoitoa, josta sopimukseen kuuluu 14 paikkaa. Husin osuus on 11,5 paikkaa.

Sopimuksen vuosihinta on liki 2,5 miljoonaa euroa, josta Husin osuus on yli 2,1 miljoonaa euroa. Hankinnan ennakoitu kustannus Husille koko viiden vuoden sopimus- ja optiokaudella on yhteensä reilut 10,7 miljoonaa euroa.

Kun sopimusneuvotteluissa saavutetusta ratkaisusta uutisoitiin viime kuussa, Terho-säätiön hallituksen puheenjohtaja Annikki Thodén sanoi tiedotteessa, että sopimus turvaa Terhokodin toiminnan jatkuvuuden itsenäisenä toimijana tuleviksi vuosiksi.