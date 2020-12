Kaivopihalle on sijoitusyhtiö Ylvan mukaan pyritty löytämään toimijoita, joita ei ole ”jokaisessa kehäalueen ostoskeskuksessa.”

Kaivopihan alaosan suljettuina olleet liiketilat avautuvat tiistaina. Vanhan ylioppilastalon alakerrassa avaa ovensa yhteensä kuusi uutta ruoka- ja anniskeluravintolaa.

Liiketilat ovat olleet remontissa tämän vuoden ajan. Tilat omistaa Ylva, joka on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama, muun muassa kiinteistösijoittamiseen keskittynyt konserni.

Uudet ravintolat ovat Bites Burgers, Fat Lizard, Grind Coffee & Wine, Platito, Street Canteen ja Ruosniemen Panimon Taproom. Lisäksi Kaivopihalle tulee luontaistuotekauppa Ruohonjuuri ja vaateliike Formal Friday.

Ylva kertoo tiedotteessaan, että Kaivopihan uudistamissa tavoitteena on ollut luoda kaupunkilaisille ”oma sisäpiha, joka on avoin kaikille ja tuo lisää paikkoja istua, viihtyä ja viettää aikaa ystävien kanssa.” Vuokralaisvalinnoissa on Ylvan mukaan pyritty löytämään sellaisia toimijoita, joita ei ole valmiiksi Helsingin keskustassa tai ”jokaisesta kehäalueen ostoskeskuksessa”.

Ylvan mukaan aiemmin suunnitellut isot avajaistapahtumat on koronatilanteen takia peruttu. Jokainen Kaivopihalla avaava toimija on Ylvan mukaan vastuussa omien avajaistensa turvallisuudesta. Tiedotteen mukaan tartuntavaaraa pyritään vähentämällä esimerkiksi ilmanpuhdistimilla.