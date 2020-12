Kauppakeskukset

Asukkaiden toivomat apteekki, postipalvelut, kahvilat ja lemmikkiliike ovat myös vuokraneuvotteluiden kärjessä.

Vantaan Kivistön kaupalliset ja julkiset palvelut ovat 13 vuoden odotuksen jälkeen toteutumassa, kun kauppakeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuonna.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi toteutussopimuksen Lehto Tilat oy:n kanssa maanantaina. Yhtiö on osa rakennusliike Lehdon konsernia.

Tavoitteena on, että palvelukeskittymäksi nimetty rakennus olisi avattavissa joulumyyntiin vuonna 2022. Suunnitelmissa on tiloja päivittäistavarakaupalle sekä lukuisia julkisia ja yksityisiä palveluja.

Tilaa olisi vähintään 11 000 neliötä osittain kolmessa kerroksessa.

Lehdon aluejohtaja Henri Mämmi pitää Kivistöä kaupallisesti mielenkiintoisena kohteena.

”Sijainti aseman kupeessa on hyvä, ja Kivistön asukasmäärä on kasvussa. Sitä paitsi lähipalvelukeskuksen merkitys korostuu korona-arjessa”, Mämmi sanoo.

Vantaan kaupunki on vuokraamassa talosta tilat terveysasemalle, kirjastolle, nuorisotilalle ja asukaspalveluille. Kaupunki avasi tänä syksynä väliaikaisen kirjastopisteen ja nuorisotilan vuokratiloissa.

Kaupunki myös rakennuttaa bussiterminaalin kauppakeskuksen kupeeseen siten, että se sijoittuu vastapäätä asemarakennusta Topaasiaukiolla. Tällä hetkellä bussit saapuvat ja lähtevät hajautetusti Kivistön juna-aseman kolmen sisäänkäyntirakennuksen lähistöltä.

Palvelukeskittymän rakentaminen voisi Mämmin mukaan alkaa ensi keväänä, viimeistään kevätkesällä.

”Todella ripeästi projekti on edennyt, mutta onhan tässä vielä monta sopimusta, jotka pitää allekirjoittaa”, Mämmi sanoo.

Lehto Tilat keskittyy nyt neuvottelemaan ankkurivuokralaisten kanssa. Mämmi ei kommentoi, onko yksi ankkurivuokralainen eli päivittäistavarakauppa S-market, K-market vai Lidl.

Asukkaat ovat monissa eri kyselyissä toivoneet päivittäistavarakaupan lisäksi myös apteekkia, eläintarvikeliikettä, postipalveluita ja kahviloita.

”Pyrimme toteuttamaan asukkaiden toiveita kesällä tehdyn kyselyn mukaisesti. Esimerkiksi apteekki, optikko- ja lemmikkiliikkeet sekä monipuoliset ravintolat ja kahvilat ovat niitä, joita pyrimme Kivistöön saamaan”, Mämmi sanoo.

Erikoisliikkeiden ja muiden vuokralaisten nimiä kerrotaan aikaistaan maaliskuussa.

Palvelukeskittymän rakennuksesta on suunniteltu 1–3-kerroksista siten, että julkiset palvelut ovat kerroksissa liukuportaiden ulottuvilla. On mahdollista, että kaupungin tilat valmistuvat hieman myöhemmin kuin alakerran kaupalliset tilat.

”Pieni parin kuukauden vaiheistus voi olla mahdollinen tilojen laatuvaatimusten vuoksi. Esimerkiksi terveysasemalle on tulossa muovimatto, jonka asentamisessa on odotettava lattian kuivumista. Nuorisotiloihin on suunniteltu esimerkiksi studio ja muuta erityisrakentamista, joiden osalta on noudatettava kuivumisaikoja”, Mämmi luettelee.

Kivistön asemakaava mahdollistaa kaupallisten palveluiden laajentamisen vaiheittain.