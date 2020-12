Asunnottomien toiminta on joutumassa taivasalle – ”Jossain näiden ihmisten on saatava olla ja elää”

Asunnottomien tukitoiminta ehti olla uusissa tiloissaan Kinaporinkadulla vain noin vuoden.

Asunnottomien tukitoiminta voi olla kohta kodittomana. Vailla vakinaista asuntoa ry on irtisanottu nykyisistä tiloistaan Helsingin Alppiharjussa.

Kiinteistössä on alkamassa mittava kunnostus, joka oli tiedossa jo ennen muuttoa tiloihin noin vuosi sitten. Järjestössä oltiin kuitenkin siinä käsityksessä, että toiminta voisi palata tiloihin kunnostustöiden jälkeen.

Nyt vuokranantajana toimiva Helsinki Missio on kuitenkin irtisanonut vuokrasopimuksen. Vailla vakinaista asuntoa ry ehti toimia tiloissa vain noin vuoden. Yhdistys on asiasta tyrmistynyt, sanoo toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

”Nämä nykyiset isot tilat ovat olleet meillä aivan ensiarvoisen tärkeät näin koronan aikaan, kun on pitänyt olla vielä tavallista enemmän tilaa. Nämä ovat olleet meille unelmatilat ja vielä oikeassa paikassa.”

Helsinki Missio on Vailla vakinaista asunto ry:n nykyisten vuokratilojen omistaja ja vuokranantaja, mutta rakennus on yksityinen asunto-osakeyhtiö.

Koronapandemia on iskenyt rajusti juuri kodittomiin, sillä yösijaa tarjoava Kalkers on voinut ottaa sisälle tavallista vähemmän asunnottomia. Järjestön tiloissa on ollut noin 75 kävijää vuorokaudessa, Tiivola kertoo.

”Olisi ollut tarvetta varmasti useammallekin, mutta olemme joutuneet pitämään turvaväliä ja siksi rajoittamaan tulijoiden määrää. Kävijät haluaisivat levätä ja viettää aikaa. Sitä emme pysty nyt tarjoamaan.”

Järjestön ylläpitämät Kalkers ja Vepa tarjoavat asunnottomille lämpimän levähdyspaikan, lämmintä ruokaa, mahdollisuuden peseytymiseen, hygieniatuotteita, puhtaita vaatteita sekä apua asioiden hoitamiseen.

Tiivolan mukaan juuri asunnottomien tukipalveluille on erittäin vaikea löytää sopivia vuokratiloja hyvien kulkuyhteyksien päästä.

”Meidän kävijämme eivät ole ihan tavan tallaajia. Se voi aiheuttaa ihmisissä pelkoa, ja ymmärrän sen hyvin. He kuitenkin ovat kansalaisiamme ja kaupunkilaisiamme. Jossain heidän pitää saada olla ja elää”, hän sanoo.

”He ovat olemassa joka tapauksessa. Eivät he poistu tästä maailmasta. He ovat ehkä sitten enemmän kaduilla tai rappukäytävissä.”

Helsinki Mission toiminnanjohtaja Tuula Colliander pitää ikävänä, että asunnottomien toimitilojen vuokrasopimus on irtisanottu.

”Olemme pahoillamme. Tilojen käyttötarkoitus muuttuu, eivätkä ne ole enää vuokrattavana. Olemme valmiita hakemaan tähän ratkaisuja.”

Collianderin mukaan vuokrasopimuksen irtisanominen ei liity toiminnan mahdollisesti aiheuttamiin valituksiin tai häiriöihin. Hän ei halua ottaa kantaa siihen, onko asunnottomien toiminnasta tullut valituksia esimerkiksi alueen asukkailta.

”En ole oikea henkilö kommentoimaan tätä asiaa.”