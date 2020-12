Vantaan koronatilanne on pääkaupunkiseudun pahin – Huolta aiheuttavat oireisina kouluun tulevat oppilaat, yhdestä koulusta paljastui 51 tartuntaa kuussa

Helsinkiin ja Espooseen verrattuna Vantaalla on suurin koronaviruksen ilmaantuvuus. Se on väkilukuun suhteutettu mittari, joka kertoo tartuntojen määrään 100 000:ta ihmistä kohti viimeisen 14 vuorokauden aikana.

Koronavirus leviää Vantaalla voimakkaasti. Vaikka tartunnat eivät ole enää rajussa nousussa, eivät ne ole kääntyneet selkeästi laskuunkaan, kertoo Vantaan tartuntataudeista vastaava lääkäri Kirsi Valtonen.

”Varmaan valtakunnan kärkisijoilla edelleen mennään tartunnoissa”, hän sanoo.

Tällä hetkellä erityisesti koulut korostuvat Vantaan tartuntatilastoissa. Huolta on aiheuttanut etenkin Myyrmäessä sijaitsevassa Kilterin yläkoulussa tehty massatestaus, jossa 424 oppilaalta löydettiin yhteensä 47 koronatartuntaa. Lukema on viimeisen kuukauden ajalta.

Kilterin koulu Vantaalla 7. joulukuuta.­

Tartuntoja todettiin kaikilla luokka-asteilla ja lähes kaikilla luokilla, eikä valtaosalla tartunnan saaneista ole muuta tartunnanlähdettä tiedossa kuin koulu. Näin ollen sittemmin etäopetukseen siirtyneessä koulussa epäillään tapahtuneen useita jatkotartuntoja.

”Löydös on poikkeuksellinen kansallisellakin tasolla”, Valtonen arvioi.

Vaikka koulut korostuvat tilastoissa, saavat vantaalaiset Valtosen mukaan edelleen eniten tartuntoja omasta perhepiiristä. Myös työpaikoilta tulee tartuntoja, mutta ne eivät erityisesti korostu tilastoissa.

”Kyllä perhe on ollut yleisin ja selkein tartunnanlähde. Sen sijaan harrastusrintamalla on ollut rauhallisempaa ja myös ulkomailta tulevia tartuntoja hyvin vähän.”

Vantaan alueellisia eroja Valtonen ei tartuntojen suhteen osaa arvioida, sillä luotettavien lukujen ja datan saaminen on ollut hänen mukaansa haastavaa. Jotain suuntaa voivat kuitenkin antaa esimerkiksi Kilterin koulun kaltaiset ryppäät.

”Jos jollain alueella on paljon tautia, myös alueen kouluihin voi osua paljon tapauksia.”

Vantaalaisilla todetaan keskimäärin arkipäivisin yhteensä 50 tartuntaa ja viikonloppuisin hieman vähemmän, Valtonen kertoo. Lisäksi Vantaan koronalukuihin lasketaan päivittäin noin kymmenen sellaista tartunnan saanutta, joiden kotikunta ei ole Vantaa.

”Osa on lentokentältä tulleita, osa käy täällä vain töissä, osa saattaa olla sukuloimassa ja osa tulee vastaanottokeskuksesta”, Valtonen luettelee

Lentomatkustajia Helsinki-Vantaan lentokentällä 26. marraskuuta.­

Vantaalla ilmaantuvuus oli keskiviikkona 263,9, Helsingissä 254,3 ja Espoossa 160,5. Espoossa ilmaantuvuus on kääntynyt jo laskuun.

Vieraskieliset korostuvat Vantaalla koronatartunnoissa edelleen kuten muuallakin Suomessa ja pääkaupunkiseudulla, kertoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö.

Joulukuun alussa kerrottiin, että neljäsosa kaikista Suomessa todetuista koronavirustartunnoista on todettu muuta kieltä kuin Suomen virallisia kieliä puhuvilla. Joka viides vantaalainen puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Vaikka Vantaalla ei Aronkydön mukaan tällä hetkellä tilastoida vieraskielisten osuutta tartunnoista tarkemmin, ovat tartuntamäärät yleisesti ottaen selvästi heidän väestöosuuttaan suurempia.

Tätä voi selittää esimerkiksi asumiseen tai monikielisen viestinnän tarpeeseen liittyvillä tekijöillä, Aronkytö kertoo.

”Lisäksi työtehtävät saattavat olla erilaisia äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvilla ja etätyömahdollisuudet voivat olla näin ollen heikompia.”

Yleisesti ottaen Vantaalla on uutena ilmiönä Kirsi Valtosen mukaan havaittavissa se, että kun aikaisemmin yhdessä koulussa todettiin yleensä vain yksittäinen koronatapaus, osuu niitä nyt useampia kerralla lähes joka kouluun, jossa virusta esiintyy.

Koska varmaa keinoa todentaa koulu tartunnanlähteeksi ei ole, saattavat koulussa esiintyvät tartunnat siis heijastella kyseisen alueen epidemiologista tilannetta. Myös Kilterin koulun tapauksessa vajaalla kymmenellä oppilaalla on ollut epäily perhepiiristä saadusta tartunnasta.

Kouluissa ympäri Vantaata on lisäksi Valtosen mukaan tullut esiin, että osa koululaisista käy edelleen oireisina koulussa eikä hakeudu koronatestiin. Hän muistuttaa, että sairaana tulee pysyä kotona ja mennä testattavaksi.

Peruskouluja ei kuitenkaan olla näillä näkymin laajemmin siirtämässä etäopetukseen epidemian hillitsemiseksi.

”Joulukuun aikana on muistaakseni yhteensä kuudessa koulussa todettu tartuntoja, mikä on kuitenkin aika pieni luku siihen nähden, paljonko Vantaalla on kouluja”, Valtonen sanoo.

Kouluikäisistä lapsista koronaepidemia on muun Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tavoin siirtynyt Vantaallakin pikku hiljaa vanhempiin ikäryhmiin. Eniten tapauksia todetaan Valtosen mukaan tällä hetkellä työikäisessä väestössä, erityisesti 20–40-vuotiaissa.

Huolestuttavana Valtonen pitää sitä, että tartunnat ovat alkaneet lisääntyä myös ikäihmisten keskuudessa. Vantaalla on hänen mukaansa ollut syksyn mittaan muutamia tapauksia, joissa koronavirus on päässyt leviämään hoivakodeissa.

”Keväällä koronavirusepidemia eteni laajemmin juuri vanhemmissa ikäryhmissä ja hoivakodeissa. Ja kyllä veikkaan, että olemme menossa kevään tilannetta kohti.”

Hän pitää nyt äärimmäisen tärkeänä, että hoivakodeissa noudatetaan vierailuohjeita ja esimerkiksi käytetään maskia sekä pidetään huolta turvaväleistä.

Lisäksi on Vantaan kaupungin tiistaina lähettämän tiedotteen mukaan tärkeää, että kaikki kansalaiset vähentävät sosiaaliset kontaktit vain välttämättömiin ja kodin ulkopuolella liikkuessaan noudattavat edelleen koronasuosituksia ja -rajoituksia.