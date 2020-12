Väliaikainen muutos konkurssilaissa on estänyt ravintola-alan yrityksiä kaatumasta. Kasautuneet velat rysähtävät maksettavaksi, kun väliaikainen lakimuutos päättyy.

Suwaphat Thephakan (vas.) ja Thaphat Naksakun kertovat, että monella thaimaalaisella ravintolalla on nyt vaikea tilanne.­

Helsingin Kalliossa Kolmannella linjalla sijaitseva thaimaalainen ravintola Korphai lisäsi joulukuun alussa euron jokaisen annoksensa hintaan.

”Jos haluatte, että ravintola jatkaa vielä ensi vuonna koronan jälkeen, syökää tai tilatkaa ruokaa”, asiakkaisiin vedotaan ravintolan seinään kiinnitetyssä lapussa.

Maksamattomat vuokrat painavat rästissä, mutta syöjiä ei käy tarpeeksi. Jostain olisi kuitenkin saatava rahaa.

”Vuokra ja verot on maksettava, mutta rahaa puuttuu”, sanoo Korphain työntekijä Suwaphat Thephakan.

Hänen mukaansa ravintolassa oli ennen koronavirusepidemiaa lounasaikaan aina täyttä.

”Koko vuosi on ollut hiljainen. Tänään vain muutama asiakas on istunut ravintolassa sisällä.”

Ravintola on kuitenkin sinnitellyt läpi koronavuoden, sillä ihmiset tilaavat ruokaa koteihinsa. Thephakan kertoo alkaneensa valmistaa isompia annoksia.

”Laitan niihin enemmän lihaa, jotta asiakkaat kiinnostuisivat.”

Ravintolateollisuus on yksi aloista, jotka epidemia on pannut tänä vuonna koville, vaikka nykyisten rajoitusten aikaan ulkona syöminen onkin yhä mahdollista. Tautitilanne ja rajoitustoimet ovat iskeneet ruokaravintoloihin, lounaspaikkoihin, baareihin ja henkilöstöravintoloihin eri tavoin.

Yritykset turvautuvat nyt monenlaisiin keinoihin pinnalla pysyäkseen. Eletään sinnittelyn aikaa, alalta kerrotaan.

”Ravintolayrittäjät ovat käyttäneet kaikki säästönsä kriisin aikana”, kuvailee toimitusjohtaja Timo Lappi matkailu- ja ravintolapalvelu-alan työmarkkinajärjestöstä Marasta.

Joulun alla moni ravintola myy lahjakortteja paikatakseen kassaa. Yrittäjät ovat myös kehitelleet erilaisia koronaturvallisia tapoja viettää yksityistilaisuuksia.

Varsinaisten ravintolarajoitusten lisäksi etenkin lounaspaikkojen myyntiä on kurjistanut vallitseva etätyösuositus. Opiskelija- ja työpaikkaravintoloissa ei käy ihmisiä entiseen tapaan, sillä lounaat nautitaan usein kotona.

Viime viikolla Amica-henkilöstöravintolat omistava Compass Group Finland kertoi aloittavansa yt-neuvottelut, joiden piirissä on 2 700 työntekijää.

Suuri osa ravintoloista on roikkunut löysässä hirressä lähes koko vuoden. Suurta konkurssiaaltoa ei kuitenkaan ole vielä nähty.

Tämä johtuu konkurssilain väliaikaisesta muutoksesta, joka tuli voimaan toukokuun alussa.

Väliaikaisen muutoksen tarkoitus on suojata tilapäisiin koronaongelmiin ajautuneita yrityksiä konkursseilta. Väliaikainen lakimuutos päättyy näillä näkymin tammikuun viimeisenä päivänä.

Hallitus on kuitenkin esittänyt helmikuussa voimaan tulevaa konkurssilakia muutettavaksi niin, että konkurssiuhkaisella yrityksellä olisi viikon sijasta 30 päivää aikaa maksaa velkansa.

Lappi ei kuitenkaan usko, että tästä on ravintoloille hyötyä.

”Ravintola- ja matkailualan yrityksillä ei ole rahaa laskujen maksuun ensi keväänä 30 päivänkään kuluttua. Tämä johtaa vähintään satojen yritysten konkursseihin.”

Lappi arvelee, että pahin konkurssiaalto osuu maalis–huhtikuulle.

Tautitilanteen ja rajoitusten lisäksi viranomaisten viestintä vaikuttaa siihen, miten ihmiset uskaltautuvat ravintolaan.

Pääkaupunkiseudulla on suositeltu, että lähikontaktit rajoitetaan saman kotitalouden tai pysyvyydeltään siihen rinnastettavien läheisten välille. Muita yksityisiä tapaamisia tai perhekokoontumisia ei suositella järjestettäväksi.

Lappi pelkää asiakkaiden luulevan, että Helsingin ja Uudenmaan alueelle annettu suositus alle kymmenen hengen kokoontumisista tarkoittaisi, ettei esimerkiksi ruokaravintolaan voisi tulla aterioimaan suurempana ryhmänä.

Tällä hetkellä ruokaravintolat voivat ottaa asiakkaita sisään kolme neljäsosaa enimmäiskapasiteetistaan. Yökerhot ja baarit saavat täyttää puolet paikoistaan.

Ravintola Korphai vetoaa asiakkaisiinsa seinään kiinnitetyllä lapulla.­

Joulukuun alussa Saara Nurmi nautti lounastaan ravintola Korphaissa yhtenä harvoista asiakkaista. Hän kertoi välttävänsä täydeltä näyttäviä ravintoloita.

”Katson aina, kuinka paljon ihmisiä ravintolassa on sisällä, ennen kuin menen sinne. Tulimme tänne, kun täällä näytti väljältä.”

Viitteitä asiakkaiden käyttäytymisestä antaa Table Online -järjestelmän tilasto koronaviruskriisin ajalta. Tilasto kuvaa pöytävarausten määrää Table Onlinen asiakasravintoloissa.

Marraskuun alussa pikkujoulukausi näytti tilaston mukaan olevan aluillaan, mutta sen jälkeen alamäki on ollut jyrkkä.

Ruokaravintoloille, hotelleille ja kongressikeskuksille tilanne on synkkä, sillä pikkujoulut ovat perinteisesti pitäneet ravintola-alan väen kiireisenä ja kassan kilisemässä läpi pimeimmän vuodenajan.

”Paras pikkujouluaika menee nyt penkin alle. Rahaa olisi tarvittu kulujen kattamiseen ja palkkojen maksamiseen”, Lappi sanoo.

Näkymiä ei helpota se, että ravintoloille normaalistikin hiljaisin aika, tammi–helmikuu, on vasta edessä.

Ravintolayrittäjien lisäksi kärsijöinä ovat työntekijät. Suuri joukko on ollut työttömänä keväästä lähtien. Lappi huomauttaa, että tilastojen taakse näkymättömiin jää lisäksi paljon alalla työskenteleviä.

”Nuoret työntekijät, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin, eivät näy kassojen työttömyys- ja lomautusluvuissa.”

Ravintola-alalla 30 prosenttia työntekijöistä on alle 26-vuotiaita.

Jotkut työntekijät ovat osa-aikaisesti lomautettuja eli tekevät lyhyempää työviikkoa kuin ennen. Lisäksi alalle tyypillisiä määräaikaisia työsopimuksia ei ole solmittu.

Myös niin sanotut vuokratyöntekijät, joita matkailu- ja ravintola-alalla on 8–10 prosenttia, ovat nyt käytännössä kaikki vailla ravintola-alan töitä.

Henkilöstö­vuokraus­yritys Staffpointin toimialajohtaja Markko Saukkonen vahvistaa, että vuokratyöntekijöiden tilanne on vaikea.

Saukkosen mukaan ravintola-alalla oli ennen koronavirusta vuosien ajan pulaa työntekijöistä. Siksi alalla työskentelevät ovat aina voineet luottaa siihen, että töitä on tarjolla. Tämä on Saukkosen mukaan yksi selitys siihen, ettei moni alan työntekijä kuulu työttömyyskassaan.

Saukkosen sanoin koronavirus tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta.

”Töiden loppuminen aiheuttaa inhimillisiä kriisejä. Kyseessä on matalapalkka-ala, joten harvalla on säästöjä pahan päivän varalle.”

Saukkonen arvioi, että Staffpointin henkilöstöpankkiin kuuluvista on 18–26-vuotiaita noin puolet.

Kesällä rajoituksia poistettiin ja todettujen koronavirus­tartuntojen luvut painuivat. Ravintola-alan pahin kurimus hellitti hetkellisesti.

Silti harva vuokratyöntekijä pääsi takaisin töihin, sillä ravintolat ottivat vuoroihin ensisijaisesti omat työntekijänsä.

Saukkosen mukaan kesä jäi kuitenkin monessa Helsingin ravintolassa paljon normaalia laihemmaksi, sillä kansainväliset turistit ja liikematkailijat puuttuivat käytännössä kokonaan.

Nyt koronavirustilanne on jälleen pahentunut. Moni vuokratyöntekijä on ollut keväästä asti työttömänä, ja osa työntekijöistä on työllistynyt jollekin muulle alalle.

Henkilöstövuokrausyritysten sisällä moni on siirtynyt töihin esimerkiksi kaupan, logistiikan ja teollisuuden aloille.