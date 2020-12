Kaupungin mukaan Ruoholahden asunnot myytiin, koska ne omistava rahasto lopetetaan. Asuntojen myyminen nyt tarkoittaa, että kaupunki eli veronmaksajat saavat myynnistä vähemmän rahaa.

Joukko asunnonostajia on tehnyt tänä vuonna erityisen tuotteliaat asuntokaupat Helsingissä.

Helsingin kaupunki on myynyt Ruoholahden Harmajankatu 3:ssa omistamiaan hintasäänneltyjä hitas-asuntoja arpajaismenettelyllä.

Onnelliset arpajaisvoittajat ovat saaneet asuntonsa huomattavan edullisesti. Lisäksi asunnot vapautuvat muutaman vuoden kuluttua hitas-hintasääntelystä, mikä tarkoittaa, että edullisella hinnalla hankitut asunnot voi vain muutaman vuoden päästä myydä ehkä jopa lähes kaksinkertaiseen hintaan.

Tapahtumasarja on yksi ankarasti arvostellun hitas-järjestelmän ongelmien ilmentymismuodoista. Helsingin poliitikot ovat päättäneet, että kaupunki luopuu järjestelmästä nykymuodossaan.

Viimeisin arpajaisilla järjestetty asuntokauppa sinetöitiin tiistaina 15. joulukuuta. Arpajaisonni osui muun muassa yritysmaailmassa menestyneeseen entiseen toimitusjohtajaan, joka vaikuttaa nykyään näkyvällä paikalla hallituksen puheenjohtajana.

Onnettaren suosikki pääsi ostamaan 83 neliön asunnon Harmajankatu 3:sta hintaan 351 082 euroa. Neliöhinta oli 4 230 euroa.

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä Kampin ja Ruoholahden alueella vanhojen osakekolmioiden ja sitä suurempien asuntojen keskineliöhinta oli Tilastokeskuksen mukaan 8 018 euroa.

Mikäli entiselle toimitusjohtajalle päätynyt asunto olisi siis nyt myyty alueen keskimääräisellä markkinahinnalla, se ei olisi maksanut noin 350 000 euroa vaan noin 665 000 euroa.

Mies teki toisin sanoen loistavat kaupat. Asiaa ei muuta se, ettei asunto ole täysin velaton. Jäljellä oleva velkaosuus on pieni, noin 18 000 euroa.

HS tavoitti miehen, joka ei kuitenkaan halunnut kommentoida arpajaisonneaan. Myöskään hänen tulotietojaan ei ollut saatavilla HS:n verokoneessa.

Helsingin työntekijöiden koteina toimineet asunnot on myyty virallisesti tarjouskilpailulla. Kaupungin mukaan asunnot myytiin, koska ne ovat hiljattain vapautuneet työsuhdekäytöstä eikä kaupungilla ole niille omaa käyttöä.

Tarjouskilpailun idea asuntokaupoilla on, että asunnolle asetetaan lähtöhinta, ja halukkaat ostajat tekevät tarjouksensa lähtöhinnasta ylöspäin.

Koska Ruoholahden Harmajankadulla sijaitsevat asunnot ovat edelleen hitas-sääntelyn alaisia, käytännössä kyseessä ovat kuitenkin olleet arpajaiset. Tämä johtuu siitä, että sääntelyn alaisilla hitas-asunnoilla on myytäessä enimmäishinta.

Esimerkiksi talossa sijaitseva 53 neliön hitas-kaksio myytiin 2. joulukuuta hintaan 223 335 euroa. Asunnon enimmäishinta oli sama kuin sen lopullinen myyntihinta.

Hyväksyttyjä tarjouksia asunnosta saapui määräaikaan mennessä 348, ja kaikki niistä olivat suuruudeltaan 223 335 euroa eli enimmäishinnan mukaisia. Siksi voittaja arvottiin tarjousten joukosta.

Harmajankatu 3:n taloyhtiö on valmistunut vuonna 1994. Se vapautuu 30 vuoden hitas-hintasääntelystä vuonna 2024.­

Asunnon neliöhinta oli 4 213 euroa. Tilastokeskuksen mukaan Kampin ja Ruoholahden postinumeroalueella vanhojen omistuskaksioiden keskineliöhinta oli vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 8 056 euroa, eli alueen todellinen hintataso on lähes kaksinkertainen.

Asunnon sai arvonnassa lopulta pariskunta, jonka toinen osapuoli on professori. Miehen vuositulot olivat vuonna 2019 HS:n verokoneen mukaan noin 107 000 euroa.

Hänkään ei halunnut kommentoida HS:lle tekemäänsä asuntokauppaa.

Kuluvana vuonna talosta on myyty neljä muutakin asuntoa, jotka ovat olleet kooltaan 39–79 neliötä. Kaikkiin on tullut yli sata tarjousta, ja ne on myyty arpajaismenettelyllä.

Hitas-yhtiöiden hintasääntely on lähtökohtaisesti voimassa 30 vuotta.

Harmajankatu 3:n taloyhtiö on valmistunut vuonna 1994. Tämä tarkoittaa, että yhtiö voi halutessaan hakea vapautumista hitas-sääntelystä vuonna 2024.

Hintasääntelystä vapautumisen jälkeen enimmäishintasääntö ei ole enää voimassa, ja asunnot voi myydä vapailla markkinoilla niistä suurimman hinnan tarjoavalle. Tämä voi tarkoittaa myyjälle erittäin huomattavia voittoja.

Esimerkiksi jutussa esitellyn ja kaupungin noin 220 000 eurolla myymän 53 neliön kaksion todellinen markkinahinta voisi Tilastokeskuksen Kampin ja Ruoholahden alueen vanhojen omistuskaksioiden keskineliöhintojen pohjalta arvioitaessa olla tällä hetkellä jopa yli 420 000 euroa.

Hitas-taloyhtiöiden tontinvuokrat kuitenkin nousevat sääntelystä vapautumisen jälkeen, mikä nostaa asumisen kuluja ja voi siten vaikuttaa myös kauppahintaan negatiivisesti.

Helsingin kaupunki omistaa satoja hitas-asuntoja.

Edelleen sääntelyn piirissä olevissa kohteissa kohteissa kaupunki omistaa 309 asuntoa. Kohteissa, joissa hitas-sääntely on jo vapautunut, kaupungilla on edelleen omistuksessa hiukan yli 250 asuntoa. Parhaillaan rakenteilla olevista kohteista 15 on sellaisia, jotka kaupunki on joko ostanut tai joita se on parhaillaan ostamassa.

Mutta miksi kaupunki ylipäätään ostaa hitas-asuntoja?

Valvonnan vuoksi, vastaa Helsingin asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randell.

”Kun hitas-kohteita valmistuu, kaupunki ostaa taloyhtiöstä yhden asunnon. Kun me omistamme yhden asunnon osakkeet, pystymme varmistamaan, ettei yhtiöjärjestystä muuteta niin, että kohde vapautuu hitaksesta vaan pysyy järjestelmän sisällä”, hän kertoo.

Jos näin ei tehtäisi, olisi mahdollista, että hitas-taloksi valmistuneen kohteen yhtiöjärjestystä todella voitaisiin muuttaa niin, että talo vapautuisi sääntelystä ennen aikojaan.

Kaupungin omistamat hitas-asunnot ovat Randellin mukaan monenlaisessa käytössä: niitä käytetään esimerkiksi työsuhdeasuntoina ja erityisryhmien asuntoina.

”Tai sitten vuokraamme niitä ihan tavallisille helsinkiläisille, jos emme itse tarvitse. Saman asunnon käyttö voi vaihtuakin, kun vuokralainen vaihtuu”, Randell kertoo.

Hänen mukaansa kaupunki ei ota osakkaana kantaa siihen, irrottautuuko taloyhtiö 30 vuoden jälkeen hitas-sääntelystä vai ei.

Kysymys kuitenkin herää: miksi kaupunki päätti myydä Harmajankatu 3:n asunnot juuri nyt, kun sääntelystä vapautuminen siintää muutaman vuoden päässä?

Asuntojen myyminen nyt tarkoittaa, että kaupunki eli veronmaksajat saavat myynnistä vähemmän rahaa. Arvalla valitut ostajat puolestaan pääsevät rahastamaan niillä, kun asunnot saa myydä muutaman vuoden päästä millä hinnalla mielii.

”Asunnot päätettiin nyt myydä, sillä ne omistaa kaupungin rahasto, joka halutaan lopettaa”, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan tekninen johtaja Kari Pudas.

Hänen mukaansa Harmajankatu 3:n taloyhtiö ei ole tyypillinen hitas-yhtiö. Se on alun perin rakennettu muuhun tarkoitukseen ja päätetty myöhemmin ottaa hitas-sääntelyn piiriin.

Tästä huolimatta 30 vuoden hitas-sääntelyaika on Pudaksen mukaan laskettu alkavan vuodesta 1994, jolloin taloyhtiö on valmistunut.

”Kaupunki on omistanut yhtiöstä kymmenkunta asuntoa, joita on myyty siihen tahtiin, kun ne ovat tyhjentyneet vuokralaisista. Muutama asunto on edelleen kaupungin omistuksessa, sillä niissä on vuokralaisia”, hän sanoo.

”Taloyhtiö on saavuttamassa 30 vuoden iän. Oletus on, että mikäli emme myisi asuntoja nyt ennen hitas-sääntelystä vapautumista, joutuisimme ottamaan uudet vuokralaiset ja luultavasti jonkinlaista remonttiakin pitäisi tehdä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, kun asunnot omistava rahasto ollaan joka tapauksessa lopettamassa.”

Helsinki ilmoitti marraskuun alussa lakkauttavansa nykymuotoisen hitas-järjestelmän. Järjestelmä on saanut vuosien varrella osakseen runsaasti kritiikkiä esimerkiksi siksi, etteivät asunnot aina päädy niitä aidosti tarvitseville ja myös hitasten sarjaomistaminen on mahdollista.

Järjestelmä jatkuu vuodet 2021 ja 2022 nykyisen kaltaisena. Tavoite on, että uudesta järjestelmästä saataisiin poliittisia päätöksiä syksyllä 2022.

Helsingin kaupunginvaltuutetut ovat riidelleet valtuustossa siitä, mitä lakkauttaminen käytännössä tarkoittaa.

Kokoomuksen riveissä on esiintynyt tulkintaa, jonka mukaan hitas korvattaisiin rakentamalla lisää vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Mitään varsinaista uutta järjestelmää ei siis tulisi.

Tämä näkemys on kuitenkin tyrmätty vihreiden, Sdp:n ja vasemmistoliiton puolelta. Heidän mukaansa hitasta ei lakkauteta ennen kuin korvaava järjestelmä löydetään, eikä korvaava järjestelmä tarkoita vapaarahoitteisten asuntojen rakentamista.

Asunto-ohjelmapäällikkö Mari Randellin mukaan uuden järjestelmän ydinasioita ovat kohtuuhintaisuus ja oikea kohdentuminen. Lisäksi ratkaistavia asioita ovat, miten hintoja säännellään rakentamisaikana ja miten asuntojen jälleenmyyntihintoja säännellään.