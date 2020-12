”Kiusaamisen epäillään olleen niin vakavaa, että se on johtanut henkirikokseen ja kiusaamisen uhrin kuolemaan”, tutkinnanjohtaja Marko Forss sanoo.

Helsingin poliisin mukaan Koskelassa 4. joulukuuta tapahtuneen epäillyn henkirikoksen taustalla on pidempään jatkunutta kiusaamista.

Poliisi epäilee kolmea 16-vuotiasta poikaa murhasta. Uhri oli samanikäinen poika. Epäillyt ja uhri olivat tuttuja keskenään.

Poliisin mukaan on syytä epäillä, että samat kolme epäiltyä ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa myös aiemmin ja taustalla oleva kiusaaminen on jatkunut pidempään.

Uhri murhattiin tutkinnanjohtajan Marko Forssin mukaan perjantai-iltana, mutta löytyi samasta paikasta vasta maanantaina 7. joulukuuta.

Saman päivän aikana poliisi otti kiinni epäillyt pojat.

Esitutkinnan perusteella epäiltyjen katsotaan osallistuneen väkivaltaan yksissä tuumin, mutta poliisi ei toistaiseksi erittele epäiltyjen rooleja.

Kaksi epäillyistä on käynyt poliisin mukaan lauantaina katsomassa vainajaa ja tarkastanut, hengittääkö hän. Epäillyt ovat vieneet poliisin mukaan paikalta pois esimerkiksi sinne jättämiään kaljatölkkejä.

Epäillyt ovat keskustelleet tapahtumista keskenään tapahtuman jälkeen ennen kiinniottoja. Poliisin mukaan he ovat miettineet esimerkiksi ruumiin kätkemistä tai hävittämistä jollakin tavalla.

”Tilannetta voisi kuvata siten, että kyseessä on ollut tilanne, jossa uhria on pidetty ”kaverina”, mutta samaan aikaan kiusattu eri tavoin. Olen varsin tietoinen, että termiin kiusaaminen kohdistuu kritiikkiä ja jotkut kokevat sen vähätteleväksi. Kun käytän termiä kiusaaminen, tarkoitan toistuvaa ja systemaattista toimintaa, jolla voi olla vakavia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia uhrille. Tässä tapauksessa kiusaamisen epäillään olleen niin vakavaa, että se on johtanut henkirikokseen ja kiusaamisen uhrin kuolemaan”, Forss kertoo tiedotteessa.

Forssin mukaan uhriin kohdistettiin tilanteessa eri puolille kehoa vakavaa ja pitkäkestoista väkivaltaa, jonka katsotaan olleen erityisen raakaa ja julmaa.

”Poliisin tietojen mukaan 16-vuotiaan uhrin pahoinpitely on kestänyt useita kymmeniä minuutteja, ja se on tapahtunut useammassa paikassa Koskelan sairaala-alueella. Uhrin vartalossa on todettu erilaisia ja lukuisia vammoja kauttaaltaan, jotka on aiheutettu eri tavoin”, Forss kertoo tiedotteessa.

Ruumis löydettiin ulkoa maasta makuuasennosta, osa vaatteista riisuttuna. Ensimmäisen havainnon ja ilmoituksen uhrista teki paikalla ollut rakennusmies.

Forssin mukaan teon rikosnimike on tällä hetkellä epäilty murha, mutta asiaan saattaa esitutkinnan edetessä tulla muitakin rikosnimikkeitä. Pojat vangittiin muutama päivä myöhemmin epäiltynä murhasta.

Forssin mukaan uhri tai epäillyt ovat suomalaisia ja he kaikki asuvat pääkaupunkiseudulla. Epäillyt eivät ole poliisille entuudestaan tuttuja.

Uhrista ei oltu ehditty tehdä virallista katoamisilmoitusta poliisille ennen ruumiin löytymistä. Forss kuitenkin kertoo, että poliisiin oli otettu yhteyttä ennen ruumiin löytymistä, ja uhrista oli oltu huolissaan.

Poliisi on saanut huoltajien suostumuksen kertoa julkisuuteen, että uhri oli lastensuojelun asiakas, ja hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle.

”Tämä kerrotaan julkisuuteen huoltajien suostumuksella siksi, että poliisi toivoo, että tämän poikkeuksellisen törkeän henkirikoksen vuoksi yhteiskunnassa pohdittaisiin, miten lapsia ja nuoria voitaisiin suojella paremmin, ja varmistetaan, että muun muassa kouluilla ja lastensuojelulla on riittävät voimavarat ja keinot tärkeän tehtävänsä toteuttamiseen”, kertoo tiedotteessa rikosylitarkastaja Jonna Turunen.

Epäilty pidempään jatkuneesta kiusaamisesta ja toistuneesta väkivallasta on poliisin mukaan perusteena sille, että tapauksesta on tiedotettu tarkasti jo esitutkintavaiheessa.

”Asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi on tärkeä korostaa, miten vakavasta rikosepäilystä ja poikkeuksellisen raa’asta ja julmasta rikoksesta tutkittavassa asiassa on kyse. Poliisi toivoo, että tämä tapaus herättää laajempaa julkista keskustelua sekä aikaansaa tarvittavia muutoksia siinä, miten eri toimijat voisivat vaikuttaa siihen, ettei tällaista pääsisi enää tapahtumaan uudestaan”, Turunen sanoo.

Poliisille on tiedotteen mukaan tullut tapauksesta nimettömänä annettuna tietoa, että epäillyt olisivat kiusanneet uhria aiemmin. Poliisi kehottaa ottamaan yhteyttä omalla nimellä, koska silloin tietoja voidaan paremmin hyödyntää esitutkinnassa ja mahdollisen oikeusprosessin myöhemmissä vaiheissa.