Hovioikeuden mukaan teko oli vakaasti harkittu, erityisen julma ja aiheutti vakavaa yleistä vaaraa.

Helsingin hovioikeus on pitänyt ennallaan Vantaalla naisen murhanneen miehen elinkautisen vankeustuomion.

Käräjäoikeus tuomitsi Jukka Tapani Kujanpään murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen joulukuussa 2019. Kujanpää surmasi 37-vuotiaan naisen Maauunintiellä Vantaan Kulomäessä maaliskuussa 2019.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että Kujanpää oli tappanut naisen tahallaan siten, että hän oli kaatanut moottoribensiiniä naisen kerrostalohuoneiston ulko-oven eteen porraskäytävään ja postiluukusta sisään asuntoon, ja sitten sytyttänyt nesteen palamaan.

Tästä oli aiheutunut asunnon eteiseen rajoittunut tulipalo. Uhri ei onnistunut pakenemaan asunnosta, vaan hän kuoli palokaasuihin.

Kujanpää ja nainen olivat hovioikeuden mukaan tutustuneet toisiinsa ”ilmoituksen” kautta. Kujanpää on kertonut ihastuneensa naiseen.

Todistajien kertoman mukaan Kujanpää oli murhan tekopäivää edeltävänä iltana käynyt ensiksi uhrin ovella, jossa hän oli pitänyt meteliä ja uhannut tappaa asunnossa olleet ihmiset. Kujanpää oli lähtenyt asunnolta ja käynyt ostamassa bensiiniä kanistereihin huoltoasemalta.

Yhden todistajan mukaan Kujanpää oli soittanut tälle seuraavana päivänä ja kertonut, että oli sytyttänyt palamaan jonkun naisen asunnon oven ja kaataneensa bensiiniä asunnon postiluukusta sisään asuntoon. Syyksi hän oli kertonut sen, että nainen ei ollut lähtenyt hänen asunnolleen, toisin kuin aiemmin oli ollut puhe.

Tulipalon sytyttämisen jälkeen Kujanpää rikkoi pysäköintipaikalla Maauunintiellä kahden auton ikkunat kirveellä ja sytytti autot palamaan bensiinillä.

Kujanpää soitti itse seuraavana päivänä hätäkeskukseen.

Kujanpää on myöntänyt teonkuvauksen, mutta on kiistänyt tarkoittaneensa tappaa ketään. Hovioikeusen mukaan teko on kuitenkin ollut luonteeltaan sellainen, että Kujanpään on täytynyt tietää, että kuoleman aiheuttaminen on todennäköistä.

Hovioikeus katsoi samoin kuin käräjäoikeus, että tappo oli tehty vakaasti harkiten, erityisen julmalla tavalla ja vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen. Rikosta oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Kyseessä on siis hovioikeuden mukaan murha, ei tappo.

Kujanpää on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon. Tuomio ei ole lainvoimainen.