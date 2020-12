Rikos­ylitarkastajan mukaan 16-vuotiaan pojan surman on herätettävä koko yhteis­kunta: ”Apu ja huolen­pito eivät ole olleet riittäviä lapsen suojelemiseksi”

Poikkeuksellisen törkeä henkirikosepäily ja jatkunut kiusaaminen saavat rikosylitarkastaja Jonna Turusen vaatimaan nuorille oikeaa apua ”kivojen kokousten” sijaan.

Pahoinpitelyn uhrina Helsingin Koskelassa kuollut poika oli lastensuojelun asiakas. 16-vuotias uhri oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle. Helsingin poliisi on selvittänyt pojan kuolemaan johtaneita tapahtumia nyt kaksi viikkoa. Perjantaina 4. joulukuuta tapahtuneesta rikoksesta on edelleen vangittuina kolme 16-vuotiasta poikaa.

Murhaepäilyä tutkivien poliisien esimies, rikosylitarkastaja Jonna Turunen käsittelee nuorten tekemiä vakavia väkivaltarikoksia blogikirjoituksessaan. Erityisesti hän haluaa korostaa uhrien huomioimista.

Turunen kirjoittaa, että tällä murhaepäilyllä on yhteiskunnallinen merkitys. Sen lisäksi, että kyseessä on äärimmäisen vakava rikosepäily ja suuri tragedia läheisille.

Uhrin huoltajat ovat antaneet poliisille suostumuksen kertoa pojan olleen lastensuojelun asiakas. Turunen myös sanoo HS:lle, että uhrien selviytymisestä, tukemisesta ja rikosuhrien näkökulmasta yleensäkin pitäisi puhua enemmän eikä keskittyä kuvaamaan pelkästään sitä, millaisia teosta epäillyt ovat.

Koska usein uhritkin ovat lapsia tai nuoria.

”Nyt jos koskaan pitäisi kiinnittää huomio siihen, että tapahtumilla on tausta, jossa tehdyt toimenpiteet, tarjottu apu ja huolenpito eivät ole olleet riittäviä lapsen suojelemiseksi”, Turunen kirjoittaa.

Viime viikkoina on jo käyty runsaasti keskustelua nuorisorikollisuudesta. Yksi avaus aiheesta oli HS:n uutinen noin 100–150 väkivaltaisuudellaan huolta aiheuttavasta nuoresta. Julkisesta keskustelusta osa on keskittynyt kuvaamaan tilastoja nuorisorikollisuuden vähäisyydestä.

Turunen huomauttaa nyt, että pelkkiin tilastoihin katsominen ei riitä.

”Asioita ei pidä vähätellä. Pelkoa ei tarvitse lietsoa, mutta ei pidä vaietakaan siitä, miten asiat ovat”, Turunen kirjoittaa.

Helsinkiläisen Koskelan sairaalan läheltä, esiintymislavan alta löydettiin joulukuun alussa 16-vuotiaan pojan ruumis. Tekoa tutkitaan murhaepäilynä.­

Vaikka nuorisorikollisuus on tilastoissa vähäisempää kuin edellisinä vuosikymmeninä, se on Turusen mukaan nyt selvästi kasvusuuntaista. Hän korostaa, että entistä pienempi määrä nuoria voi entistä huonommin ja että luvuilla mittaaminen on helppoa etäännyttämistä.

”Se ei koskaan kerro meille edes sitä, miten mittavat vaikutukset yksi tilastoitu henkirikos aiheuttaa yhteiskunnassa hyvinkin laajalle joukolle ihmisiä”, Turunen kirjoittaa.

Turunen kutsuu Koskelan epäiltyjä tapahtumia ”poikkeuksellisen törkeäksi henkirikokseksi” ja pyytää, että yhteiskunnassa pohdittaisiin nyt, miten lapsia ja nuoria voisi suojella nykyistä paremmin. Hän nostaa esiin kaikki lasten asioita hoitavat tahot, kuten koulut ja lastensuojelun.

Kyse ei Turusen mukaan ole pelkästään Koskelan tapauksen taustoista. Hän korostaa, että esimerkiksi lastensuojelutyötä tekevät ammattilaiset ovat tuoneet esille huolta keinoistaan auttaa nuoria.

Lisäksi Turunen sanoo, että tapahtumaketjut linkittyvät usein kouluihin.

Koskelan uhria oli esitutkinnassa saatujen tietojen mukaan pahoinpidelty useita kymmeniä minuutteja. Pahoinpitely oli jatkunut useassa paikassa Koskelan sairaala-alueella.

Poliisi kertoi perjantaina, että Koskelan uhria oli mahdollisesti kiusattu pitkään. Samat kolme epäiltyä olivat esitutkinnan perusteella kohdistaneet uhriin väkivaltaa myös aiemmin ja taustalla oleva kiusaaminen oli ilmeisesti jatkunut pitkään.

”Jos kiusaamisen annetaan jatkua, eikä siihen puututa, meillä on lopulta käsissä vakavia väkivaltarikoksia”, Turunen sanoo yleisellä tasolla viittaamatta suoraan Koskelan tapaukseen.

Yksi vakava ongelma näyttää poliisin mukaan olevan nuorten ”hatkaaminen”. Se tarkoittaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten luvatonta poistumista tai palaamatta jäämistä sijoituspaikkaansa.

Hatkaamisesta puhuessaan Turunen ei viittaa Koskelassa uhriksi joutuneeseen poikaan vaan sanoo puhuvansa tapauksista, joihin on urallaan useasti törmännyt. Pelkästään Helsingissä etsintäkuulutetaan vuodessa noin 800‒900 lastensuojelun huostaanottamaa nuorta, kun he eivät palaa sijoituspaikkaansa sovittuna aikana.

”Useimmiten näitä nuoria etsivät ainoastaan heidän huolestuneet läheisensä ‒ ilman viranomaisten tukea. Näinkään ei pitäisi meidän yhteiskunnassamme olla”, Turunen kirjoittaa blogitekstissä.

Moni lastensuojelun asiakkaina olevista nuorista voi ”mennä ja tulla kuten haluaa”. Kyse on Turusen mukaan siitä, että nykyinen lainsäädäntö voi puuttua nuorten liikkumiseen rajallisesti.

Turunen nostaa esiin myös erityisen huolenpidon paikat, joita poliisin mukaan on liian vähän ja paikoille on kuukausien jono. Turunen tarkoittaa sijaispaikkoja esimerkiksi aggressiivisesti käyttäytyville, toistuvasti karkaileville, paljon rikoksia tekeville tai päihderiippuvaisille nuorille.

Pahimmillaan hatkassa olevat nuoret sitten tekevät rikoksia tai joutuvat itse rikoksen uhreiksi.

Kenen tästä avauksesta pitäisi aktivoitua? Turunen ei nimeä suoraan ministeriä tai muutakaan vastuunkantajaa. Hän sanoo toivovansa, että puheenvuoro toimisi avauksena ja olisi esimerkki avoimuudesta keskustelussa nuorten väkivaltarikoksista. Hän toivoo, että tilastojen tarkastelusta päästään entistä tarkempaan keskusteluun.

”Ja koulut ovat keskeisiä, jos puhutaan koulukiusaamisesta”, Turunen sanoo.

Nuorten auttamisesta pitää Turusen mukaan saada nykyistä konkreettisempaa ja tehokkaampaa. ”Aivan liian paljon kulutetaan aikaa työhön, joka ei muuta maailmaa”, hän kirjoittaa.

”Kivoihin kokouksiin” jäävät verkostoitumiset eri alojen ammattilaisten kesken ovat Turusesta ongelmallisia. Työryhmien perustaminen ei hänen havaintojensa mukaan useinkaan johda konkreettiseen apuun nuorille.

Sen sijaan tulisi vahvistaa lastensuojelua ja tukea perheitä. Tehdä tarvittavia lainmuutoksia ja tehokkaita toimia riittävällä määrällä ammattilaisia.

”Siinä vaiheessa, kun poliisi tulee mukaan, ollaan auttamatta liian myöhässä”, Turunen sanoo HS:lle. ”Yhteiskunnan on tehtävä enemmän.”