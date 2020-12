Asukkaat hiljentyivät kuuntelemaan muistokelloja. Surmapaikalle sytytettiin jälleen uusia kynttilöitä.

Kaksi viikkoa sitten surmatun 16-vuotiaan pojan kohtalo oli perjantai-iltana monien käpyläläisten mielissä.

Poliisi oli kertonut lisää tietoja siitä, millaiset tapahtumat olivat johtaneet kohtalokkaaseen pahoinpitelyyn rakennustyömaan vieressä. Teosta epäiltynä on vangittu kolme pojan ikätoveria.

Käpylän ja Koskelan asukkaita, nuoria ja vanhoja, väkivallanteko on järkyttänyt. Surmapaikalle oli jälleen perjantaina sytytetty uusia kynttilöitä.

Useat kymmenet ihmiset saapuivat kuuntelemaan Käpylän kirkon kelloja, joita soitettiin pojan muistoksi. Koruttoman kellonsoiton jälkeen kirkkoherra Ulla Kosonen kutsui ihmisiä ensi viikolla yhteiseen kynttilähetkeen Käpylän lippakioskille.

Sisällä kirkossa ei korona-aikana voida järjestää muistotilaisuutta, vaikka sille olisi tarvetta.

Asukasjärjestö Käpylän Klubin nuoriso-ohjaajat Marianne Buchert ja Antti Eronen (selin) keskustelivat nuorisopappi Johanna Elon (vas.) ja kirkkoherra Ulla Kososen kanssa Käpylän kirkon edessä perjantaina.­

Seurakunnan nuorisopappi Johanna Elo on työtovereidensa kanssa jalkautunut surmapaikan tuntumaan joka ilta viime lauantaista lähtien. Monilla asukkailla on ollut tarvetta purkaa tuntojaan.

Surun kohtaaminen ja ahdistavan tapahtuman purkaminen ovat seurakunnan työntekijöille vaativia tehtäviä.

”Realiteetti on, että suuressa kriisissä ei ole sanoja, joilla ihmisiä voi lohduttaa. Me olemme vierellä, meillä on rinnalla kulkijan rooli”, Elo sanoo.

Ihmisiä on askarruttanut muun muassa se, missä määrin pitkään jatkuneet poikkeusolot olisivat voineet johtaa väkivaltaan. Johanna Elo sanoo, ettei hän osaa sanoa, onko näin.

”Joidenkin ihmisten mutu-tuntuma on, että korona-aika olisi lisännyt pahoinvointia. Vaikea sanoa, ehkä me vasta jälkeen päin näemme, mihin epidemia on vaikuttanut”, Elo sanoo.

Seurakunnalla on tapahtuman vuoksi puhelinpäivystys aina loppiaiseen saakka. Jatkosta sovitaan tammikuussa.

Käpylän kirkon kellojen soittoa oli perjantai-iltana kokoontunut kuulemaan runsaasti paikallisia asukkaita.­

Myös asukasjärjestö Käpylän Klubin nuoriso-ohjaajat ovat kohdanneet ihmisiä surmatyön vuoksi. Nuoriso-ohjaajat Marianne Buchert ja Antti Eronen kävivät perjantaina viemässä uuden kynttilän surmapaikalle ennen kuin he osallistuivat muistokellon soittohetkeen kirkolla.

Korona-aika on vaikeuttanut kaikkia tapaamisia, koska luonteva keskustelupaikka eli Klubitalo on suljettu.

Nuoriso-ohjaajilla on yhteistyötä koulun kanssa, ja yhteydenottoja on tullut myös sosiaalisen median kautta. Tarvittaessa voidaan sopia tapaamisesta Klubitalolla.

”Me olemme tarjonneet keskusteluapua, koska ihmisillä on mielessään paljon kysymyksiä. Moni miettii tapahtuneen syitä”, Eronen tiivistää.

Surmapaikalla kynttilöiden määrä kasvoi jälleen perjantai-illan aikana. Lukemattomien sammuneiden kynttilöiden joukkoon on tuotu yhä uusia ja uusia muistokynttilöitä.