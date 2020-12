Hurstin mukaan leipäjonoon on vuoden aikana tullut uusia ihmisiä, joiden taloudellinen tilanne on romahtanut lomautusten tai irtisanomisten myötä.

Leipäjono ei Helsingissä ole viime aikoina pidentynyt, kertoo Heikki Hursti.

Sosiaalisessa mediassa on viikon aikana herättänyt huomiota video, jossa Hurstin leipäjono jatkuu parin korttelin matkan ajan Kalliossa.

Hurstin mukaan ei kuitenkaan ole tiedossa, että ihmisiä olisi ollut tavallista enemmän. Jonoa pidentävät turvavälit, joita ihmiset näyttävät videon perusteella pitävän mallikkaasti.

”Turvavälit tekevät jonosta pidemmän, ja näyttää, että väkeä olis hirmuisesti enemmän”, Hursti sanoo.

Hurstin mukaan on vaikea tarkkaan arvioida, miten määrät leipäjonossa ovat kehittyneet. Tämä johtuu siitä, että koronaepidemian takia ihmisiä ei enää voida päästää sisätilaan keräämään itselleen ruokakassia, vaan ruoka on jaettava valmiissa kasseissa.

Hurstin mukaan ennen koronaa jonossa kävi per jakopäivä 2 700–3 000 ihmistä. Nyt pusseja jaetaan jakopäivän aikana 800–900. Lisäksi kasseja jaetaan useassa eri pisteessä ympäri kaupunkia yhteistyössä kaupungin ja seurakuntien kanssa.

Vaikka leipäjono ei ole varsinaisesti pidentynyt, riittää Helsingissä avuntarvitsijoita. Hurstin mukaan koronaepidemian vaikutukset näkyvät leipäjonossa.

”Olen keskustellut jonossa uusien ihmisten kanssa ja varovasti kysellyt, että mikä sinut on saanut liikkeelle. On tullut vastauksia, että on lomautettu tai irtisanottu. Kun taloudellista apua tilanteeseen ei välttämättä saa heti, niin pakkohan jostain on hakea apua.”

Hurstin mukaan leipäjonon perusteella on vaikea sen syvällisemmin arvioida ihmisten vointia, mutta apaattisuus paistaa hänen mukaansa monista.

”Ihan sellainen väsymys, että koska tämä loppuu. Siihen on vaikea antaa vastausta.”

Siitä Hursti iloitsee, että vapaaehtoisten ja avuntarjoajien määrä ei ole koronan aikana tyrehtynyt, päin vastoin. Vapaaehtoisia olisi tulossa enemmän kuin voidaan ottaa. Myös uusia ruokalahjoittajia on tullut mukaan.

Hursti arvioi, että koronaepidemian vaikutukset ovat olleet omiaan herättämään ihmisissä solidaarisuuden tunnetta. Lahjoitusten määrä on toisaalta aiempinakin vuosina kasvanut ennen joulua. Hursti toivoo, että yhteistyö lahjoittajien kanssa jatkuu myös joulun jälkeen.

”Näiden ihmisten avuntarve ei lopu jouluun.”

Hurstin Apu Helsinginkadulla.­

Hurstin avulla on edessään poikkeuksellinen joulu, sillä perinteinen joulujuhla on jouduttu koronan takia perumaan. Se tuntuu Heikki Hurstista ”todella ikävältä”.

”Kun miettii sitä, että tämä joulujuhla on ollut monille ihmisille joulun ainoa tapahtuma. Tuntuu kurjalta miettiä, että missähän he nyt viettävät joulunsa. Toivottavasti he tulevat ainakin hakemaan meiltä joulupussit ja laittavat ruoat kotona.”

Hurstin mukaan joulujuhlan järjestämistä pohdittiin pitkään. Tartuntatilanteen vaikeutuessa päätös perumisesta oli kuitenkin pakko tehdä.

Joulujuhlassa on käynyt vuosittain noin1 400 ihmistä. Tänä vuonna jouluruokia sisältäviä kasseja jaetaan aaton aattona 23. joulukuuta rautatientorilla. Jako alkaa kello 12. Kasseja on varattu noin 2 000.

Koronaepidemialla on ollut vaikutuksensa vähävaraisten ja asunnottomien tilanteeseen myös ruoka-avun ulkopuolella. Moni auttamaan pyrkivä yhdistys tai muu taho on joutunut supistamaan toimintaansa rajoitusten edessä.

Rahaa on kulunut tavanomaisten kulujen lisäksi esimerkiksi työntekijöiden suojaamiseen. Lämpimien yöpaikkojen määrä on vähentynyt kokoontumisrajoitusten seurauksena.

Heikki Hurstin mielestä on vakava paikka, että epidemia kurittaa jo valmiiksi kaikkein huono-osaisimpia. Rajoitusten kanssa on kuitenkin pakko elää.

”Kyllähän korona koskettaa heitä, jotka muutenkin jo elävät vaikeassa elämäntilanteessa. Mutta se koskettaa kaikkia, eikä voi kuin toivoa, että tilanne helpottaisi mahdollisimman pian.”

Hursti haluaa erityisesti tänä vuonna lähettää lämpimät jouluterveiset kaupunkilaisille.

”Tämän vaikean tilanteen keskellä missä olemme, haluan toivottaa kaikille siunauksellista ja hyvää joulua.”