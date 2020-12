Minea Paanasella on vain 9 luokkakaveria ja koulun juomavesi kuljetetaan tankissa – Espoon pienten kylä­koulujen kohtalosta käydään pian kovaa taistelua

Espoo haluaa jatkossa vähintään neljän rinnakkaisluokan kouluja. Pienet kyläkoulut sopivat tähän näkymään huonosti.

Nuuksion koulua käyvä Minea Paananen haluaa näyttää, kuinka korkealle hän hyppää sählymaalin päältä. Paanasen hyppykaveriksi tulee muitakin ekaluokkalaisia.

On tavallinen arkiaamu espoolaisessa peruskoulussa. Mikään muu tässä peruskoulussa ei kuitenkaan ole kovin tavallista. Pääkaupunkiseudulla, missä koululaitokset paisuvat jättimäisiin mittoihin, on Nuuksion koulu ihmeellinen poikkeus.

Oppilaita metsän siimeksessä toimivalla pikkukoululla on kaikkiaan 47, luokkia on vain kolme.

Koulu sijaitsee kahden kilometrin päässä Nuuksion kansallispuistosta. Lähimmälle järvelle on matkaa vain joitain satoja metrejä, lähin kauppakeskus sijaitsee noin kuuden kilometrin päässä Espoon keskuksessa.

5.-luokkalainen Osmi Parkkinen, 4.-luokkalainen Rosa Virkkala ja 4.-luokkalainen Roosa Piirainen leikkivät välitunnilla.­

Näin pienessä koulussa ei yksi vuosiluokka muodosta yhtä luokkaa vaan luokat ovat yhdistelmäluokkia.

Koulu ei edes kuulu vesijohtoverkkoon: vesi tuodaan koululle säännöllisesti tankissa.

Se, kuinka monta oppilasta koulussa on, vaikuttaa hyvin paljon siihen, millaista koulunkäynti on.

Täällä Nuuksiossa kaikki oppilaat tuntevat toisensa, kertovat kuudesluokkalaiset sisarukset Tuuli ja Pilvi Tiitinen.

”Me ollaan tosi läheisiä, koska meitä on niin vähän”, luokkatoveri Erin Kokko kertoo.

Kuudesluokkalaiset opiskelevat samassa luokassa viidesluokkalaisten kanssa. Silloinkin luokassa on kaikkiaan vain 17 oppilasta. Se on vähän verrattuna useimpiin kouluihin pääkaupunkiseudulla.

Kaksoset Pilvi ja Tuuli Tiihonen asuvat nykyään Espoon keskuksessa, mutta käyvät koulua edelleen Nuuksiossa.­

Tuuli Tiitinen sanoo, että opiskelu eri-ikäisten kanssa on etu.

”Me opittiin tosi paljon kuutosen asioita jo viidennellä.”

Tuuli ja Pilvi Tiitiselle Nuuksion koulu on niin rakas, että sisarukset käyvät koulua siitä huolimatta, että eivät enää asu Nuuksiossa. Heidän perheensä muutti Espoon keskukseen, ja nyt viimeistä luokkaa käydään saapumalla kouluun joka päivä bussilla.

Nuuksion kyläkoulu Espoossa sijaitsee vain kahden kilometrin päässä kansallispuistosta.­

Kovin moni Nuuksiossa asuvista oppilaista ei pääse kouluunsa kävellen tai pyörällä. Täällä kouluun tullaan enimmäkseen bussilla tai autokyydillä. Mutkittelevan kylätien laidassa ei ole kävelytietä, ja kodit sijaitsevat hajanaisina ryppäinä eri puolilla aluetta.

Espoon keskuksessa noin kuuden kilometrin päässä Nuuksiosta on aivan toisenlainen todellisuus.

Kerrostalovaltaisen Kirkkojärven asuinalueen kymmenen vuotta vanha koulu on Espoon tulevaisuuden koulurakentamisen esimerkkituote: yli 700 oppilaan koulussa toimivat esikoulu ja peruskoulun luokat ykkösluokasta yhdeksänteen luokkaan. Koulurakennus on suunniteltu isoa koululaismäärää varten ja monet koulun tiloista ovat muokattavissa.

Espoossa uskotaan vakaasti, että tulevaisuus on isoissa kouluissa. Toki myös pienessä koulussa on puolensa, sanoo Espoon sivistystoimen johtaja Harri Rinta-aho.

”Se on turvallinen ja rauhallinen. Toisaalta jos miettii, mitä niin pieni koulu voi tarjota lapselle, niin usein siellä voi saada vain peruspaketin. Ja sitten jos sosiaaliset suhteet eivät osu kohdalleen ja toimi, niin vaihtoehtoja ei hirveästi ole”, Rinta-aho sanoo.

Isot koulut saattavat olla myös taloudellinen välttämättömyys, sillä Espoossa on nyt käynnissä säästöohjelma. Valtuuston hyväksymä ohjelma on tehty viideksi vuodeksi, ja se sisältää kouluverkkotarkastelun.

Kaverit nostivat neljäsluokkalaisen Rosa Virkkalan ilmaan. Oikealla Meea Paananen.­

”Meidän on mietittävä, maksammeko seinistä vai kohtuullisesta ryhmäkoosta”, Rinta-aho sanoo.

”Näissä säästöissä on mukana myös opetuspuoli, ja jossain vaiheessa niitä ikäviä päätöksiä on tehtävä.”

Espoon päättäjät siirsivät päätökset koulujen lakkautuksista ensi vuoden talousarviosta kauemmas tulevaisuuteen – ainakaan ensi vuonna lakkautuksia ei tehdä. Asia hiertää kuitenkin taustalla ja huolettaa pienten koulujen alueella asuvia perheitä.

Suurin osa poliittisista päättäjistä on sitoutunut Espoon säästöohjelmaan. Samalla he ovat sitoutuneet myös pienten koulujen vähittäiseen alasajoon, sillä ohjelmassa sovitaan siirtymisestä vähintään neljäsarjaisiin kouluihin. Se tarkoittaa kouluja, joissa on vähintään neljä rinnakkaisluokkaa kullakin vuosiasteella. Mitkä koulut kaatuvat ensimmäisenä, siitä päätetään vasta ensi vuoden jälkeen.

Selvältä näyttää ainakin se, että Nuuksion koulun jatkosta tullaan keskustelemaan joka vuosi. Vaikka säästöohjelmasta päätettäessä ei vielä lyöty lukkoon minkään koulun lakkauttamista, ei Nuuksion koulun tulevaisuus näytä hyvältä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti äskettäin, että Nuuksioon ei perusteta ensimmäistä luokkaa ensi syksynä. Päätöstä perusteltiin sillä, että kouluun olisi ollut tulossa vain kolme ensimmäisen luokan oppilasta, kun yksi alueen koululainen päätti hakea lähempänä sijaitsevaan Karhusuon kouluun.

Koulussa on kuitenkin aloitettu aiempina vuosina ensimmäinen luokka vain kahdella uudella oppilaalla. Se, että ensimmäistä luokkaa ei perusteta, on ensimmäinen kuolinisku, sillä päätös vähentää koulun oppilasmäärää.

Nuuksion koulun lisäksi hyvin pieniä kouluja ovat esimerkiksi Nuuksiotakin pienempi Pakankylän koulu sekä Röylän ruotsinkielinen koulu.

Rinta-ahon mukaan koulujen mahdollista lakkauttamista tarkastellaan laajemmin kuin vain oppilasmäärän perusteella.

Tarkastelun alla ovat etenkin alueen väestökehitys eli se, onko lasten määrä laskussa vai kasvussa, sekä koulurakennuksen kunto. Pakankylän koulun saattoi pelastaa lakkautukselta ainakin toistaiseksi se, että koulun kunnostukseen on melko äskettäin laitettu rahaa.

Kaupunki on Nuuksion ja muiden pienten koulujen kanssa hankalassa tilanteessa.

Esimerkiksi Nuuksiossa pahin koulun elinvoimaa syövä tekijä on se, että lasten määrä alueella ei suinkaan ole nousussa vaan laskussa. Sama ongelma koskee myös useimpia ruotsinkielisiä kouluja, sekä pienistä alle 200 oppilaan kouluista ainakin Pakankylän koulua, Mikkelän koulua, Lahnuksen koulua sekä Friisilän koulua.

Nuuksion koulun pelastusta on toivottu uudesta pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta, joka näyttäisi tuovan uusia asukkaita Nuuksion viereiselle Histan alueelle. Alueen rakentuminen tulee viemään vielä vuosia, eikä se pientalovaltaisena alueena tuo kovin merkittävää uutta asukasmäärää.

Nuuksion koulu on kuitenkin vain pieni yksityiskohta Espoon kouluja tulevaisuudessa mylläävissä uudistuksissa.

Todellisuudessa nyt säästöohjelmaan kirjattu päätös siirtyä vähintään neljäsarjaisiin kouluihin voi toteutuessaan muuttaa espoolaisten koulunkäyntiä paljon. Neljän rinnakkaisluokan vaatimus voi toteutuessaan muuttaa useita espoolaiskouluja merkittävästi, toisin sanoen kasvattaa niitä.

Tällaiset neljän sarjan koulut ovat Espoossa edelleen harvinaisuus. Suurin osa kouluista on tätä pienempiä eli niissä on kolme rinnakkaisluokkaa tai vielä vähemmän.

Toki kaupungissa on myös isoja kouluja: Saunalahden koulu on kaupungin suurin 828 oppilaalla. Myös Viherlaakson ja Ruusutorpan kouluissa on yli 700 oppilasta.

Runsaassa yli puolessa espoolaiskouluista, kaikkiaan 63 peruskoulussa, ei ole lainkaan neljän rinnakkaisluokan vuosiluokkia. Ainakin osittain neljä rinnakkaisluokkaa on sen sijaan 26 espoolaisessa peruskoulussa. Kaikkiaan Espoossa on 87 peruskoulua sekä kaksi yksityistä koulua.

Espoossa on tällä hetkellä perusopetuksessa kaikkiaan 30 000 lasta tai nuorta.