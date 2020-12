Mielenterveys

”Osalla on valtavat paineet” – Työntekijät kertovat arjesta talossa, johon ahdistuneet helsinkiläis­nuoret voivat vain kävellä sisään

Helsinki laajentaa ensi vuonna nuorten mielenterveyspalvelujen keskeisintä toimijaansa nuorisoasemaa takaisin itään.

Liisa Ylätalo sanoo saaneensa apua helposti sekä löydettyään nuorisoaseman ensimmäisen kerran että nyt tänä vuonna, kun hän tiesi jo kenen luokse hän on menossa keskustelemaan.­

”Myrsky jatkuu, mutta olen saanut itseni maadoitettua”, kuvailee oloaan helsinkiläinen Liisa Ylätalo, 23.

Sillä hän tarkoittaa, että Helsingin nuorisoasemalta saamansa keskusteluavun vuoksi hän kokee olevansa valmiimpi selviämään erilaisista vaikeuksista. Jalat maassa ja pahimmilta salamoilta suojassa.

Apua oli helppo hakea siksi, että Ylätalo tiesi pääsevänsä puhumaan tutulle ammattilaiselle. Hän kehuu myös nuorisoaseman ilmapiiriä rennoksi.

Rentous ja pysyvyys eivät ole tiheään vastaan tulevia sanoja, kun puhutaan nuorten mielenterveyspalveluista.

Selitys erikoisille sanoille saattaa löytyä siitäkin, että Helsingin kaupungin lippulaiva tällä alalla ei ole enää entisensä. Nuorisoasema on kasvanut sekä mitattuna henkilökunnan määrällä että uusilla ammattikunnilla.

Se kasvaa myös maantieteellisesti. Hakaniemen osoitteen lisäksi on jo olemassa jalkautuva tiimi, ja ensi vuonna perustetaan uusi vastaanotto Itä-Helsinkiin.

Miten nuorisoasema nykyisin toimii?

Nuorisoasema sijaitsee Siltasaarenkadulla.­

Aivan ensiksi johtava sosiaalityöntekijä Matti Määttänen sanoo monta kertaa ”tervetuloa” ja ”matala kynnys”. Nuorisoasemalle saa tulla.

Ehkä kätevintä on soittaa ajanvarausnumeroon ensin, mutta sisään saa myös kävellä suoraan päivystysaikana joka ikinen arkipäivä. Lähetettä ei tarvitse olla. Sitä toivotaan vain, jos nuori on ohjattu nuorisoasemalle muun ammattilaisen lähettämänä. Palvelu on ilmaista.

Nuori tarkoittaa tässä 13–23-vuotiasta, eli muualle ei passiteta heti täysi-ikäisenä. Eikä tullessa tarvitse olla selvää käsitystä siitä, millaisen avun tarpeessa on ja keneltä.

Vielä muutama vuosi sitten nuorisoasema painotti päihdeongelmia. Nykyisin karkeasti arvioiden kaksi kolmasosaa tulee puhumaan mielenterveydestä. Mutta oikeastaan nuorisoasemalla ei haluttaisi lokeroida nuoria diagnoosin mukaan vaan etsiä jokaiselle räätälöityä apua.

Jonkinlaisen käsityksen monipuolisuudesta saa selaamalla nuorisoaseman ammattinimikkeitä: on sosiaaliterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, perheterapeutteja, sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia, psykologeja, toimintaterapeutteja, lähihoitajia, päihdetyön koordinaattori ja lääkäreitä. Vakansseja on nykyisin 29, mutta työntekijöitä vähän enemmän, koska lääkärit toimivat osa-aikaisesti nuorisoasemalla.

Mutta ei yksi nuori tyypillisesti tällaista laumaa ammattilaisia tapaa, vaan joukosta valitaan hänelle sopiva tai sopivat auttajat.

Psykologit ja toimintaterapeutit ovat listalla muutaman vuoden sisällä vahvistuneita ryhmiä. Perheterapeutteja taas nuorisoasemalla on ollut ennenkin, mutta tarvittaessa muulle perheelle ja läheisille tarvittavaa apua on tarjolla monipuolisemmin kuin aiemmin. Apua ei kuitenkaan tyrkytetä, jos läheisillä asiat ovat hyvin, vaan sitä saa tarvittaessa.

Masennus, ahdistus tai päihteiden käyttö ovat edelleen tyypillisiä syitä tulla nuorisoasemalle, mutta kirjo on valtava. Jonkun kanssa puhutaan katkaisuhoidosta, toisen seksuaalisuudesta, kolmannen suorituspaineista. Ylioppilaskirjoitusten ja pääsykokeiden lähestyminen näkyy usein tihentyneinä yhteydenottoina.

”Osalla on valtavat paineet. He kokevat, että kelvatakseen pitää olla paras”, psykologi Sofia Lindgren kuvailee.

Toiset käyvät lyhyen jakson keskustelemassa, toiset pitkään. Nuorisoasemalla on kouluttauduttu myös tällä hetkellä kovasti pinnalla oleviin lyhytinterventioihin. Mutta ne nähdään vain menetelminä menetelmien joukossa.

”Tärkeämpää on, että nuori tulee kuulluksi ja hänet kohdataan”, sanoo sosiaaliterapeutti Päivi Auma-aho.

Liisa Ylätalo käy nyt nuorisoasemalla toista jaksoa. Ensimmäisen kerran hän etsi nuorisoaseman tiedot verkosta syksyllä 2017, kun tuntui, että hänellä oli tarve päästä puhumaan ahdistavista asioista syvemmin kuin perheen ja ystävien kanssa pystyi.

Ylätalo kävi noin vuoden keskustelemassa Auma-ahon kanssa. Olo koheni ja hän arveli pärjäävänsä jo omillaan. Viime kesänä alkoi uudelleen tuntua, että omat voimat eivät riitä.

”Oli helppo tulla takaisin. Tiesin että täällä odottaa tuttu Päivi, johon luotan ja joka tuntee minut. Kokemukseni tästä paikasta ovat pelkästään positiivisia. Olen löytänyt täältä kokonaisvaltaista tukea”, Ylätalo sanoo.

23-vuotias Aaro taas kertoo, että hänet nuorisoasemalle neuvoi itsekin samasta paikasta apua saanut läheinen viime vuonna. Aaro esiintyy jutussa vain etunimellä omasta toiveestaan.

”Elämässä oli sellainen alakierre menossa”, hän kuvailee. Takana oli kipeä ero, masensi ja alkoholia kului.

Aaro sanoo, että hän kykenee kauan jatkuneiden ja säännöllisten tapaamisten ansiosta työstämään vaikeita asioita pikku hiljaa paremmin.­

Aaro soitti päivystykseen ja hänet ohjattiin keskustelemaan hoitajan kanssa. Vaikeina aikoina tapaamisia oli monta viikossa, nyt suurin piirtein viikoittain.

”Puhuminen hoitajalle vei pois sitä painoa, mitä minun piti kantaa itse. Pystyn elämään vaikeiden asioiden kanssa ja hiljalleen työstämään niitä.”

Molemmat nuoret aikuiset ovat siinä mielessä samassa tilanteessa, että he valmistautuvat siirtymään Kelan tukemaan pitkäkestoiseen terapiaan. Siihen kun ei ole tarkoitus siirtyä akuutin kriisin ollessa päällä. Tai kuten Ylätalo kuvailee: kun ei ole vielä päässyt yhtään suojaan myrskyltä.

Nuorisoasemalla on ollut aiemmin Helsingissä monta osoitetta. Sitten oli vain tämä yksi Hakaniemessä, mutta nyt suunta näyttäisi taas olevan kääntymässä.

On jalkautuva tiimi, joka muodostuu sosiaaliohjaajista ja sairaanhoitajista. Ensimmäinen tapaaminen järjestyy vaikka kotona, jos ei nuori ei pysty tulemaan vastaanotolle asti.

Ensi vuonna ollaan myös perustamassa toista vastaanottotilaa, kun nykyinen alkaa käydä ahtaaksi. Rahaa siihen on jo varattu budjetissa, mutta aikataulu on vielä auki. Tarkkaa paikkaakaan ei ole vielä päätetty, mutta se tulee kuitenkin olemaan Helsingin itäosissa, koska siellä tuntuisi olevan tarve nuorille suunnatulle päihdepalvelulle. Vuodenvaihteessa saadaan myös kolme työntekijää lisää.

Riittääkö tämä? Työntekijät sanovat, että tarve tuelle kasvaa edelleen. Vuosi on ollut vaikea nuorille, mutta se ei ehkä ole ainoa syy.

”Osittain voi myös olla kyse siitä, että nuoret osaavat ja uskaltavat hakea apua paremmin kuin ennen. Se on hyvä”, arvioi Lindgren.

Tammikuusta lokakuun loppuun nuorisoasemalla oli käynyt noin 1 400 nuorta. Edellisinä vuosina se oli koko vuoden saldo. Lisäksi tänä vuonna laskussa pitää ottaa huomioon myös kevään poikkeusaika: nuorisoasema oli auki, mutta silloin uusia asiakkaita ei uskaltautunut paikalle juuri lainkaan.

Vaikka asiakkaiden määrässä tehdään uusi ennätys, nuorisoasema tuskin silti vielä tavoittaa kaikkia. Esimerkiksi palvelu on virallisesti pelkästään suomenkielistä, vaikka jokunen työntekijä voi auttaa ruotsiksikin. Äidinkielenään jotain muuta kieltä puhuvia nuoria löytää nuorisoasemalle vähän suhteutettuna heidän osuuteensa väestöstä Helsingissä.

Aiemmin tänä syksynä HS:n kyselyyn vastanneista nuorista ja nuoret aikuisista moni koki, että mielenterveysasioissa apua on yhä liian vaikea saada. Toisaalta positiivisissa vastauksissa korostuivat nimenomaan sellaiset paikat, joihin on mutkatonta hakeutua.

Jos nuorten mielenterveyspalveluja ajatellaan kolmena portaana, nuorisoaseman voi ajatella olevan toisella eli keskimmäisellä portaalla. Se on siis perusterveydenhuoltoa samalla tavalla kuin Helsingissä hiljattain aloittaneet matalalla kynnyksellä toimivat Miepit, jos ajatellaan että sitä ennen vielä lähempänä nuoria toimivat koulujen ammattilaiset ja kolmannella portaalla Husin erikoissairaanhoito.

Kaikilla portailla on ruuhkaa. Nuorisoaseman ammattilaisten mielestä paras lääke siihen olisi aikuisten entistä tiiviimpi yhteistyö ja riittävät resurssit, että nuori ei joutuisi odottelemaan kohtuuttomia aikoja.

”Että olisi rauhaa työskennellä”, toivovat Lindgren ja Auma-aho.