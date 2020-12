Käpylässä Meurmannin puistossa järjestetään maanantaina koko päivän kestävä kynttilähetki uhrin muistoksi.

Poliisi on saanut viikonlopun aikana useampia yhteydenottoja liittyen Koskelan 16-vuotiaan pojan epäiltyyn murhaan.

Rikostarkastaja Jari Koski ei avaa yhteydenottojen sisältöä, mutta kertoo poliisin alkavan seuraavaksi purkaa niiden taustoja ja todenperäisyyttä.

Teosta epäillään kolmea 16-vuotiasta poikaa. Tekoa tutkitaan tällä hetkellä rikosnimikkeellä murha.

HS:n tietojen mukaan uhri ja ainakin osa epäillyistä ovat tunteneet lapsuudesta asti. Osa heistä on käynyt uhrin kanssa samaa peruskoulua. Osa epäillyistä on päässyt tänä syksynä opiskelemaan Stadin ammattiopistoon.

Koski ei vahvista tietoja, mutta kertoo poliisin selvittävän teon ja tekoon johtaneet tapahtumat, johon kuuluu jonkin verran myös tapahtumien ja ihmisten taustojen kartoittamista. Poliisi ei ole tarkentanut, kuinka pitkään kiusaamisen epäillään jatkuneen.

”Sitä, kuinka pitkälle menneisyyteen tutkinnassa lopulta mennään, ei voida vielä avata enempää.”

Perjantaina poliisi kertoi epäilevänsä, että samat kolme epäiltyä ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa myös aiemmin ja taustalla oleva kiusaaminen on jatkunut pidempään.

Tutkinnanjohtaja Marko Forss kertoi, että epäillyt ovat vahvistaneet kuulusteluissa uhrin pitkäaikaisen kiusaamisen.

Pojat olivat viettäneet tekoiltana yhden epäillyn syntymäpäiväjuhlia Koskelan sairaalan alueella ulkona. Poliisin mukaan osalliset olivat nauttineet ”enemmän tai vähemmän alkoholia”.

Rikostarkastaja Jari Kosken mukaan muiden mahdollisten päihteiden käyttöä tutkitaan lääketieteen keinoin, mutta tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

Tutkinta jatkuu lähiviikkojen aikana henkilöiden kuulemisella, tapahtumien kulun tarkentamisella ja erilaisilla käynnissä olevilla teknisillä tutkimuksilla.

Oulunkylän seurakunta järjestää Käpylässä Meurmannin puistossa kynttilähetken koko maanantaipäivän ajan. Päivän aikana paikalla on seurakunnan työntekijöitä.

Kirkkoherra Ulla Kosonen muistuttaa, että vaikka koronarajoitukset ovat voimassa, on myös tärkeää ettei surun, ihmettelyn, järkytyksen tai kysymysten äärellä kenenkään tarvitse jäädä yksin. Koko päivän kestävällä kynttilätilaisuudella toivotaan kuitenkin vältettävän suurien massojen samanaikainen kokoontuminen.

Puistossa kannustetaan käyttämään kasvomaskia ja muistamaan turvavälit.

Epäilty murha tapahtui perjantaina 4. joulukuuta. Uhri löydettiin kuitenkin vasta maanantaina 7. joulukuuta Koskelan sairaalan alueelta.

Forssin mukaan uhriin kohdistettiin tilanteessa eri puolille kehoa vakavaa ja pitkäkestoista väkivaltaa, jonka katsotaan olleen erityisen raakaa ja julmaa.

”Poliisin tietojen mukaan 16-vuotiaan uhrin pahoinpitely on kestänyt useita kymmeniä minuutteja, ja se on tapahtunut useammassa paikassa Koskelan sairaala-alueella. Uhrin vartalossa on todettu erilaisia ja lukuisia vammoja kauttaaltaan, jotka on aiheutettu eri tavoin”, Forss kertoi aikaisemmin poliisin tiedotteessa.

Kaksi epäillyistä kävi poliisin mukaan seuraavana päivänä katsomassa vainajaa. Epäillyt olivat keskustelleet tapahtumista keskenään ennen kiinniottoja ja poliisin tietojen mukaan miettineet esimerkiksi ruumiin kätkemistä tai hävittämistä jollakin tavalla.

Rikosylitarkastaja Jonna Turunen vaati perjantaina blogitekstissä sekä HS:n haastattelussa laajaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, ovatko resurssit lasten ja nuorten suojelemiseksi riittävät. Hän nosti esiin kaikki lasten asioita hoitavat tahot, kuten koulut ja lastensuojelun.

Hän toivoi, että tilastojen tarkastelusta päästään entistä tarkempaan keskusteluun.

”Ja koulut ovat keskeisiä, jos puhutaan koulukiusaamisesta”, Turunen kommentoi HS:lle yleisellä tasolla viittaamatta Koskelan tapaukseen.

”Jos kiusaamisen annetaan jatkua, eikä siihen puututa, meillä on lopulta käsissä vakavia väkivaltarikoksia.”